Wyjazd miał być tylko próbą odzyskania równowagi po kolejnym złamanym sercu. Chciałam wdychać jod, spacerować pustą plażą i wreszcie przestać czekać na jego powrót. Nie planowałam nowej znajomości, a tym bardziej nie sądziłam, że zaproszę kogoś pod swój dach. Kiedy jednak rozległ się dzwonek do drzwi, mój starannie poukładany domek z kart runął, odsłaniając prawdę, od której tak długo uciekałam.

Nie potrafiłam odmówić

Wiosenny wiatr nad Bałtykiem potrafi przewiercić człowieka na wylot. Dokładnie tak się czułam, stawiając pierwsze kroki na niemal pustej o tej porze roku plaży. Rodzice od miesięcy suszyli mi głowę o ten wyjazd. Patrzyli na mnie z troską, której nie potrafiłam znieść, bo ich małżeństwo od niemal czterdziestu lat było ostoją spokoju i wzajemnego szacunku. Ja tymczasem tkwiłam w emocjonalnym chaosie, który przypominał jazdę bez trzymanki.

Do ostatecznej decyzji o wyjeździe przekonała mnie moja przyjaciółka, Agnieszka. Pomogła mi spakować walizkę, wrzucając do niej grube swetry i książki, których od dawna nie miałam siły czytać. Wymusiła na mnie obietnicę, która brzmiała jak wojskowy rozkaz. Kazała mi spacerować, oddychać, dobrze zjeść i pod żadnym pozorem nie myśleć o Franku.

Problem polegał na tym, że Franek był jak cień. Mężczyzna, który ot tak mieszał w moim życiu, miał niezwykłą łatwość odchodzenia i wracania. Nasz związek był niekończącym się cyklem rozstań. Zawsze znajdował powód, by trzasnąć drzwiami. A to nie podobało mu się, jak spędzam wolny czas, a to twierdził, że go ograniczam. Znikał na kilka tygodni, by nagle pojawić się z bukietem kwiatów, pełen skruchy i obietnic poprawy. A ja, ku rozpaczy moich bliskich, za każdym razem miękłam i przyjmowałam go z powrotem. Nie potrafiłam odmówić, uwięziona w złudnej nadziei, że tym razem będzie inaczej. Teraz akurat trwała faza jego nieobecności, a ja miałam wykorzystać ten czas na odnalezienie samej siebie.

Morze szumiało głośno, zagłuszając moje myśli. Z każdym dniem spędzonym w nadmorskiej miejscowości czułam, jak napięcie w ramionach powoli odpuszcza. Zaczęłam zauważać drobne rzeczy, krzyki mew, zapach sosnowego lasu, ciepło herbaty trzymanej w zmarzniętych dłoniach. Właśnie podczas jednego z takich popołudni, w małej kawiarni tuż przy molo, mój wzrok skrzyżował się z jego spojrzeniem.

Kolejne dni spędzaliśmy razem

Oliwer wyglądał jak człowiek, który nie ma w życiu żadnych zmartwień. Był wysportowany, postawny, z lekkim, zniewalającym uśmiechem i wiatrem we włosach. Kiedy podszedł do mojego stolika, pytając, czy może się przysiąść, bo wszystkie inne miejsca z widokiem na fale były zajęte, włączyła mi się czerwona lampka. Moja wewnętrzna obrona zadziałała błyskawicznie. Oceniłam go jako typowego łamacza serc, faceta szukającego przelotnego, wyjazdowego flirtu.

— Zamierzasz tak patrzeć na te fale, czy może uśmiechniesz się do kogoś, kto właśnie uratował twoją serwetkę przed ucieczką? — zapytał, kładąc na stoliku kawałek papieru, który chwilę wcześniej porwał przeciąg.

— Dziękuję, ale fale wydają się dzisiaj wyjątkowo fascynujące — odpowiedziałam chłodno, starając się nie dać poznać, że jego obecność w ogóle mnie obeszła.

Jednak Oliwer nie zraził się moim dystansem. Zamówił kawę i zaczął opowiadać o tym, jak bardzo lubi to miasto przed sezonem. Miał w sobie coś niezwykle naturalnego, co sprawiało, że moje mury obronne zaczęły powoli pękać. Rozmowa płynęła gładko, od ulubionych autorów kryminałów, po dyskusję o wyższości gofrów z cukrem pudrem nad tymi z bitą śmietaną. Zaskoczył mnie swoją błyskotliwością i uważnością. Słuchał, a nie tylko czekał na swoją kolej, by coś powiedzieć.

Kolejne dni spędzaliśmy razem. Spacerowaliśmy kilometrami po plaży, zbierając muszelki i wymieniając się historiami z dzieciństwa. Każde spotkanie utwierdzało mnie w przekonaniu, że bardzo się pomyliłam w pierwszej ocenie. Pod maską pewnego siebie mężczyzny kryło się coś głębszego, jakaś niewypowiedziana tęsknota, którą dostrzegałam w jego oczach za każdym razem, gdy zapadało milczenie.

Czekałam na typową reakcję

Przełom nastąpił czwartego dnia naszej znajomości. Siedzieliśmy na wydmach, osłonięci od wiatru, patrząc, jak słońce powoli chowa się za linią horyzontu. W powietrzu unosił się chłód zbliżającego się wieczoru, ale żadne z nas nie chciało wracać. Oliwer zaczął obracać w palcach mały kamyk, a jego twarz przybrała wyraz, którego wcześniej nie widziałam.

— Wiesz, nie przyjechałem tu tylko na wakacje — zaczął cicho, nie patrząc na mnie. — Szukałem miejsca, w którym nikt mnie nie zna. Pół roku temu świat mi się zawalił.

Spojrzałam na niego z zaskoczeniem, czując, jak serce przyspiesza mi rytm.

— Co się stało? — zapytałam ostrożnie, bojąc się spłoszyć tę chwilę szczerości.

— Moja narzeczona zginęła w wypadku. — Jego głos zadrżał minimalnie, ale zaraz odzyskał nad nim panowanie. — Wyszła rano do pracy i już nie wróciła. Od tamtej pory próbuję posklejać swoje życie na nowo, ale to przypomina układanie puzzli, w których brakuje najważniejszego elementu. Nie potrafię się pozbierać, a to miasto było jedynym miejscem, gdzie czułem, że mogę wziąć głębszy oddech.

Jego słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. Zobaczyłam w nim człowieka złamanego przez los, który mimo własnego bólu potrafił uśmiechać się do mnie i dawać mi radość w ostatnich dniach. Wtedy coś we mnie pękło. Przypomniałam sobie radę Agnieszki, by nie myśleć o przeszłości, ale poczułam nieodpartą potrzebę, by być wobec niego równie szczerą. Zwykle nowo poznani mężczyźni uciekali w popłochu, gdy tylko wspominałam o swoim emocjonalnym bagażu. Wolałam jednak zaryzykować.

— Wiem, co to znaczy tkwić w rozsypce, choć z zupełnie innego powodu — zaczęłam, opierając brodę na kolanach. — Mój bagaż ma na imię Franek. Jesteśmy w ciągłym absurdalnym tańcu. On odchodzi, bo zawsze coś mu nie pasuje. Obwinia mnie, znika, a potem wraca, prosi o wybaczenie, a ja nie potrafię zamknąć tych drzwi raz na zawsze. Odbiera mi resztki godności, a ja pozwalam mu na to z lęku przed samotnością.

Czekałam na typową reakcję. Spodziewałam się, że Oliwer zmieni temat, spojrzy na zegarek i stwierdzi, że zrobiło się późno. Ku mojemu zdumieniu przysunął się bliżej i delikatnie dotknął mojego ramienia.

— Zmarnowałaś zbyt dużo czasu na kogoś, kto nie potrafi docenić tego, co ma — powiedział z powagą, patrząc mi prosto w oczy. — Zasługujesz na kogoś, kto nigdy nie zechce wyjść przez te drzwi.

Sama siebie nie poznawałam

Koniec mojego wyjazdu zbliżał się nieubłaganie. Pakując z powrotem te same grube swetry, czułam się jak zupełnie inna osoba. Ostatni wieczór spędziliśmy w małej restauracji, jedząc rybę i rozmawiając o przyszłości. Oliwer wspomniał, że pracuje zdalnie i od dłuższego czasu zastanawia się nad zmianą otoczenia na stałe. Chciał zostawić za sobą miasto, które przypominało mu o stracie.

— Może to zabrzmi niedorzecznie — zaczął, opierając łokcie na stole. — Ale czy miałabyś coś przeciwko, gdybym odwiedził twoje miasto? Szukam nowego miejsca do życia, a wizja spędzenia jeszcze kilku dni w twoim towarzystwie wydaje się bardzo kusząca.

Byłam w szoku. Zawsze działałam według planu, ostrożnie i z rezerwą. Mój dom był moją twierdzą, do której wpuszczałam niewielu. Jednak w tamtej chwili poczułam niesamowity spokój.

— Mam wolny pokój gościnny — usłyszałam własny głos, zanim zdążyłam przemyśleć konsekwencje. — Możesz zatrzymać się u mnie na kilka dni, dopóki nie rozejrzysz się po okolicy.

Sama siebie nie poznawałam. Ta spontaniczność była dla mnie czymś zupełnie nowym, ale jednocześnie niezwykle wyzwalającym. Podróż powrotna pociągiem minęła nam na żartach i planowaniu tras spacerowych po moim mieście. Kiedy otworzyłam drzwi mojego mieszkania, poczułam dziwną ulgę, że nie wchodzę do niego sama. Pokazałam mu pokój, daliśmy sobie przestrzeń, a wieczór spędziliśmy na kanapie, oglądając stary film. Czułam się bezpiecznie.

Poczułam jedynie ogromne zmęczenie

Następny dzień był leniwą sobotą. Wstałam wcześnie, ciesząc się promieniami słońca wpadającymi przez okno. Z kuchni dochodził zapach świeżo parzonej kawy, którą Oliwer zdążył już przygotować. Z uśmiechem na twarzy wyciągałam kubki z szafki, gdy nagle ciszę przerwał przenikliwy dźwięk dzwonka do drzwi. Spojrzałam na zegarek. Było zdecydowanie zbyt wcześnie na listonosza, a Agnieszka nigdy nie przychodziła bez zapowiedzi.

— Otworzę, ty i tak masz ręce pełne roboty — rzucił swobodnie Oliwer, widząc, że próbuję poradzić sobie z gorącym dzbankiem.

Zanim zdążyłam zaprotestować, skierował się do przedpokoju. Usłyszałam dźwięk obracanego zamka, a potem skrzypienie otwieranych drzwi. Nastąpiła długa, nienaturalna cisza. Odstawiłam dzbanek na blat i ruszyłam w stronę korytarza, wycierając dłonie w ściereczkę. To, co zobaczyłam, przypominało scenę z taniego dramatu.

W progu mojego mieszkania stał Franek. Miał na sobie ten sam płaszcz, w którym wyszedł kilka tygodni temu po naszej ostatniej, bezsensownej kłótni. W rękach trzymał ogromny bukiet czerwonych róż. Jego twarz, zazwyczaj pełna pewności siebie i arogancji, teraz wyrażała absolutne niedowierzanie. Wpatrywał się w wysokiego, wyluzowanego mężczyznę w dresowych spodniach, który najwyraźniej czuł się tu jak u siebie w domu.

— Słucham? W czym mogę pomóc? — zapytał spokojnie Oliwer, opierając się o futrynę.

— Kim ty jesteś? — wykrztusił w końcu Franek, z trudem łapiąc oddech. — Gdzie jest moja dziewczyna?

Podeszłam bliżej, stając tuż obok Oliwera. Wzrok Franka natychmiast przeniósł się na mnie. Spodziewałam się, że poczuję to co zawsze — ścisk w żołądku, poczucie winy, strach, że znowu coś zepsułam. Jednak patrząc na jego zszokowaną twarz i te same róże, które przynosił jako uniwersalne rozwiązanie wszystkich krzywd, poczułam jedynie ogromne zmęczenie. I niespodziewaną siłę.

— Nie jestem już twoją dziewczyną, Franek — powiedziałam głośno i wyraźnie. Moje słowa zabrzmiały w przestrzeni przedpokoju jak wyrok.

— Luiza, o czym ty mówisz? — Jego głos stał się wyższy, pełen pretensji. — Przyszedłem porozmawiać, wszystko wyjaśnić. A ty... ty kogoś sobie sprowadziłaś?

— Zrozumiałam, że nie chcę spędzić reszty życia w poczekalni na twoje lepsze dni — odparłam, czując, jak kamień spada mi z serca. — To koniec. Nie wracaj tu więcej.

Franek patrzył na mnie przez dłuższą chwilę. Jego duma została zraniona, a scenariusz, w którym zawsze uchodziło mu wszystko na sucho, właśnie obrócił się w pył. Rzucił bukiet róż na wycieraczkę, mruknął coś pod nosem i odwrócił się na pięcie, ruszając w dół po schodach. Oliwer delikatnie zamknął drzwi. Zapadła cisza, którą przerwał dopiero jego głęboki oddech.

— No cóż. — Uśmiechnął się półgębkiem. — Zwykle kurierzy są bardziej uprzejmi.

Wybuchnęłam śmiechem. Śmiałam się tak mocno, że aż do oczu napłynęły mi łzy. To był śmiech oczyszczenia. Ostatnie więzy, które trzymały mnie przy toksycznej przeszłości, właśnie zostały zerwane. Spojrzałam na Oliwera, na człowieka, który mimo własnych blizn potrafił pokazać mi, że można budować relacje oparte na szacunku i szczerości. Nie wiedziałam, co przyniosą kolejne dni, czy Oliwer znajdzie tu swoje miejsce, czy nasza znajomość przerodzi się w coś trwałego. Ale po raz pierwszy od bardzo dawna czułam, że moje życie należy w końcu tylko do mnie.

Luiza, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: