Kiedy moja przyjaciółka zadzwoniła z wiadomością, że trafiła na oddział z ostrym zapaleniem wyrostka, poczułam w żołądku dziwny skurcz. To nie było współczucie. To nie był strach o jej zdrowie, choć przecież ją kochałam. To była czysta, paląca zazdrość. Wyobraziłam sobie ją leżącą w białej pościeli, w ciszy, gdzie jedynym obowiązkiem jest oddychanie, a jedzenie przynoszą pod nos. W tamtym momencie zrozumiałam, że dzieje się ze mną coś bardzo złego. Desperacko marzyłam o chwili odpoczynku od domowego kieratu.

Marzyłam o jednej spokojnej nocy

Zegar na kuchence mikrofalowej wskazywał trzecią czterdzieści nad ranem. To była ta nieludzka pora, kiedy noc jest najczarniejsza, a świat wydaje się wrogiem. Siedziałam na brzegu łóżka, kołysząc w ramionach siedmiomiesięcznego Antosia. Jego małe ciałko było rozpalone ząbkowaniem, a płacz, choć cichy i marudny, wbijał mi się w głowę niczym rozgrzana szpilka. Obok, w drugim pokoju, spała czteroletnia Zuzia, która za trzy godziny wstanie pełna energii, domagając się bajek, płatków na mleku i natychmiastowej uwagi.

Patrzyłam na ścianę naprzeciwko, na której wisiało nasze zdjęcie ślubne. Uśmiechnięta dziewczyna w bieli i wpatrzony w nią chłopak. Wyglądali na wypoczętych. Wyglądali, jakby mieli przed sobą całe życie pełne przygód. Ja czułam się, jakbym miała przed sobą tylko nieskończoną serię brudnych pieluch, rozlanego soku i góry prania, która nigdy nie maleje.

Mój mąż, Tomek, spał obok. Oddychał miarowo, głęboko. Czasami jego spokojny sen doprowadzał mnie do szału. Jak on mógł? Jak mógł nie słyszeć tego kwilenia? Jak mógł po prostu wyłączyć się i zregenerować, podczas gdy ja czuwałam na warcie jak żołnierz w okopie, który zapomniał, o co w ogóle walczy? Szturchnęłam go lekko łokciem, niby przypadkiem, poprawiając poduszkę. Mruknął coś przez sen i przewrócił się na drugi bok.

Wtedy właśnie ta myśl pojawiła się po raz pierwszy, tak wyraźna i kusząca. Szpital. Nie taki z seriali, gdzie wszyscy biegają i ratują życie w dramatycznych okolicznościach. Taki zwykły, powiatowy, nudny szpital. Wyobraziłam sobie salę. Jest sterylnie czysta. Nie ma tam klocków, które wbijają się w stopy. Nie ma sterty naczyń w zlewie. Jest łóżko z metalową ramą. Ktoś przychodzi, mierzy mi ciśnienie, pyta, jak się czuję. Ktoś się mną zajmuje. A ja nic nie robię.

– Cii, malutki, cii – szeptałam mechanicznie, ale moje myśli błądziły daleko. – Mamusia jest tutaj.

Tylko że mamusi wcale tam nie było. Mamusia dryfowała w stronę fantazji o czymś, co wyłączyłoby ją z życia na dwa tygodnie. To było przerażające odkrycie. Nie chciałam jechać na Malediwy. Nawet tam musiałabym pilnować, żeby dzieci nie zachłysnęły się wodą w basenie i smarować je kremem z filtrem co piętnaście minut. W szpitalu musiałabym tylko leżeć.

Każdy dzień był taki sam

Poranek przywitał mnie krzykiem dzieci. Zuzia wpadła do sypialni o szóstej piętnaście, skacząc po łóżku. Antoś, który zasnął dopiero po piątej, oczywiście też się obudził. Tomek wstał, przecierając oczy.

– Ale się szykuje kocioł – powiedział, ziewając szeroko. – Ciężki tydzień w firmie się zapowiada.

Zacisnęłam zęby tak mocno, że aż zazgrzytały. Nie powiedziałam nic. Wiedziałam, że jeśli otworzę usta, wyleje się ze mnie potok żalu, którego on nie zrozumie. Przecież pracował. Przecież zarabiał na dom. Przecież też był zmęczony. Ale jego zmęczenie było inne. On po pracy mógł zamknąć laptopa. Ja nie miałam wyłącznika do dzieci.

Moja codzienność przypominała bieganie w kołowrotku. Śniadanie. Zuzia nie chce owsianki, chce kanapkę. Robię kanapkę. Zuzia jednak chce płatki. Antoś ulewa na moją jedyną czystą bluzkę. Przebieranie. Wstawianie prania. Rozwieszanie prania. Zmywarka. Spacer, który jest wyprawą logistyczną godną himalaistów. Gotowanie zupy, której nikt pewnie nie zje.

W okolicach południa, kiedy dzieci na chwilę zajęły się sobą – Zuzia budowała wieżę, a Antoś spał w wózku na balkonie – usiadłam na podłodze w kuchni. Oparłam się plecami o chłodne drzwiczki lodówki. W ręku trzymałam kubek z kawą, którą zrobiłam sobie trzy godziny wcześniej. Była zimna i miała na wierzchu dziwny kożuch.

Wtedy zadzwoniła moja siostra, Kaśka. Była singielką, robiła karierę w korporacji, podróżowała. Kochałam ją, ale nasze światy rozjechały się tak bardzo, że ledwo widziałyśmy się nawzajem z tych odległych planet.

– Cześć, Agatko! Co tam? Żyjesz? – jej głos był pełen energii, której ja nie miałam od lat.

– Żyję – odpowiedziałam, patrząc tępo na plamę po soku na panelach. – Jakoś leci.

– Słuchaj, musimy się w końcu spotkać na kawę. Może wpadniesz w weekend do centrum? Zostawisz dzieciaki Tomkowi?

– Nie wiem, Kaśka. Tomek musi odespać tydzień, a Antoś ząbkuje.

– Jezu, ty ciągle tylko o tych dzieciach. Musisz o siebie zadbać, dziewczyno. Brzmisz jak zombie.

Rozłączyłam się szybciej, niż powinnam. Łzy napłynęły mi do oczu. „Musisz o siebie zadbać”. To zdanie było jak policzek. Jak miałam o siebie zadbać? Kiedy? Między obieraniem marchewki a wycieraniem dziecku pupy? Kąpiel, którą brałam, trwała cztery minuty, bo nasłuchiwałam, czy nikt nie płacze. Moim szczytem dbania o siebie było umycie włosów raz na trzy dni.

Wstałam, żeby wylać zimną kawę. Zakręciło mi się w głowie. Musiałam chwycić się blatu, żeby nie upaść. Ciemne plamy przed oczami tańczyły przez chwilę, a potem zniknęły. I znowu ta myśl: gdybym teraz zemdlała, naprawdę tak solidnie, musieliby wezwać karetkę. Zabraliby mnie. Położyli na noszach. Ktoś inny musiałby przejąć stery.

Zazdrościłam idealnym matkom

Po południu, kiedy próbowałam uśpić Antosia na drugą drzemkę, przeglądałam bezmyślnie media społecznościowe. To był błąd. Algorytm od razu podsunął mi profil „Szczęśliwa Mama”. Kobieta na zdjęciu miała trójkę dzieci, idealny makijaż, białą, nieskazitelną kanapę i piekła bezglutenowe muffinki. Podpis pod zdjęciem głosił: „Organizacja to klucz! Nawet przy trójce maluchów znajduję czas na jogę i randki z mężem. Wystarczy chcieć!”.

Czułam, jak narasta we mnie wściekłość. Czy ja nie chciałam? Czy ja byłam gorsza? Patrzyłam na swój salon – pobojowisko zabawek, kocyków i niedopitych butelek po mleku. Patrzyłam na swoje odbicie w wygaszonym ekranie telefonu – worki pod oczami, tłuste włosy związane w niedbały kok, stara dresowa bluza.

Czułam się niewidzialna. Czułam się jak urządzenie domowe, które ma działać, a jak się psuje, to wszyscy są poirytowani. Nikt nie pyta tostera, czy jest zmęczony opiekaniem chleba. Ma po prostu robić tosty. Ja miałam robić dom.

Nagle wrócił Tomek. Wszedł do domu, potykając się o wóz strażacki Zuzi.

– Agata! – zawołał z przedpokoju. – Czy w tym domu zawsze musi być taki bałagan? Człowiek wraca po dziesięciu godzinach pracy i mógłby chociaż nie łamać nóg w progu.

Wtedy coś we mnie się przełamało. To nie był wybuch wulkanu. To było ciche, głębokie pęknięcie, jak rysa na szybie, która zaraz rozsadzi całe okno. Wyszłam z sypialni, zamykając cicho drzwi, żeby nie obudzić małego.

– Przepraszam – powiedziałam nienaturalnie spokojnym głosem. – Nie zdążyłam posprzątać. Byłam zbyt zajęta marzeniem o tym, żeby wreszcie się położyć na pięć minut.

Tomek zamarł, zdejmując buty. Spojrzał na mnie, jakbym powiedziała coś w obcym języku.

– Co ty wygadujesz? – zmarszczył brwi. – Co to za żarty?

– To nie są żarty, Tomek. Ja naprawdę nie daję już rady. Nie śpię od siedmiu miesięcy. Moim największym marzeniem jest pobyt w szpitalu. Rozumiesz to?

Pokręcił głową, wyraźnie zdezorientowany.

– Przesadzasz. Wszyscy są zmęczeni. Moja matka wychowała naszą trójkę bez pralki automatycznej i nie narzekała.

Wyszłam z pokoju. Zamknęłam się w łazience. Usiadłam na kafelkach i oparłam głowę o pralkę. To był ten moment, kiedy poczułam, że jestem na dnie. Mój mąż, człowiek, którego wybrałam, nie widział mnie. Widział funkcję, którą pełniłam.

Wszystko we mnie puściło

Dwa dni później nastąpił przełom. To był czwartek. Dzień jak każdy inny, szary i deszczowy. Musiałam pójść z Zuzią do przychodni na bilans czterolatka. Antoś w wózku, Zuzia marudząca u boku, parasol, który wyginał się na wietrze. Czułam, że moje ciało jest jak z ołowiu. Każdy krok wymagał tytanicznego wysiłku.

W przychodni było duszno. Zapach środków dezynfekujących uderzył mnie w nozdrza i... sprawił mi przyjemność. To był zapach mojego „raju”. Czekałyśmy w kolejce. Zuzia biegała, Antoś zaczął płakać. Próbowałam go wyjąć z wózka, ale pasy się zacięły. Szarpałam się z zapięciem, pot spływał mi po plecach.

– Proszę pani, może pomóc? – usłyszałam głos starszej kobiety obok.

Podniosłam głowę i wtedy to się stało. Świat przechylił się gwałtownie w prawo. Podłoga uciekła mi spod nóg. Dźwięki stały się stłumione, jakbym była pod wodą. Ostatnie, co pamiętam, to krzyk Zuzi: „Mamo!”.

Obudziłam się na kozetce w gabinecie zabiegowym. Nade mną pochylała się pielęgniarka i lekarka. Miałam na ręku mankiet od ciśnieniomierza.

– Wróciła pani – powiedziała lekarka łagodnym głosem. – Ciśnienie bardzo niskie, jest pani przemęczona. Kiedy pani ostatnio jadła? Piła?

Patrzyłam na nią i poczułam... ulgę. Byłam w gabinecie lekarskim. Leżałam. Dziećmi zajmowała się pielęgniarka (słyszałam ich głosy za drzwiami). To się stało. Mój organizm wreszcie powiedział „dość”.

– Nie pamiętam – szepnęłam zgodnie z prawdą.

– Zadzwoniliśmy do pani męża. Jedzie po panią – poinformowała lekarka. – Ale powiem pani szczerze: pani nie potrzebuje leków. Pani potrzebuje snu. Jeśli pani nie zwolni, to następnym razem może się pani nie obudzić tak szybko. Albo upadnie pani, trzymając dziecko na rękach. Rozumie pani powagę sytuacji?

Te słowa uderzyły mnie mocniej niż upadek. Poczułam łzy w oczach. Wizja, że mogłabym zrobić krzywdę Antosiowi, upadając z nim, była otrzeźwiająca. Moja fantazja o chorobie przestała być niewinna. Stała się zagrożeniem.

Wreszcie naprawdę mnie usłyszał

Tomek wpadł do przychodni blady jak ściana. Kiedy zobaczył mnie leżącą na kozetce, w jego oczach nie widziałam już irytacji z powodu bałaganu. Widziałam czysty strach.

– Boże, Agata, co się stało? Dzwonili, że zemdlałaś...

Lekarka, starsza, doświadczona kobieta, spojrzała na niego surowo znad okularów.

– Żona jest wycieńczona, proszę pana. To nie jest „zwykłe zmęczenie”. To stan, który zagraża jej zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci. Organizm się wyłączył, bo nie miał już z czego czerpać energii. Ona musi odpocząć. Nie „kiedyś”. Teraz.

Wróciliśmy do domu w ciszy. Tomek prowadził samochód, co chwilę na mnie zerkając, jakbym była z porcelany. Dzieci były nienaturalnie ciche z tyłu, wyczuwając powagę sytuacji.

Wieczorem, kiedy dzieci w końcu zasnęły (Tomek usypiał oboje, ja miałam zakaz wstawania z kanapy), usiadł naprzeciwko mnie.

– Przepraszam – powiedział, patrząc w podłogę. – Myślałem, że... że po prostu jesteś trochę niewyspana. Nie wiedziałem, że jest aż tak źle. Dlaczego nie mówiłaś o tym na poważnie?

– Mówiłam – odpowiedziałam cicho. – Mówiłam ci o szpitalu. Mówiłam, że nie mam siły. Ale ty słyszałeś tylko narzekanie. Myślałeś, że siedzenie w domu to siedzenie. A to jest praca na trzy etaty bez przerwy na kawę.

Opowiedziałam mu o wszystkim. O zazdrości wobec chorej przyjaciółki. O marzeniach o odpoczynku. O tym, jak bardzo czuję się samotna w naszym wspólnym życiu. Nie oskarżałam go. Mówiłam o sobie, o moich uczuciach, o moim braku sił.

Tomek milczał długo. Widziałam, jak trawi te informacje. Jak w jego głowie przestawia się obraz naszej rodziny.

– Od jutra biorę dwa tygodnie urlopu – powiedział w końcu. – Nie, nie dyskutuj. Mam zaległy. Szef będzie wściekły, ale mam to gdzieś. Ty musisz wyjechać. Albo nie, ty musisz po prostu spać.

– Nie mogę wyjechać, karmię Antosia – zaprotestowałam słabo.

– To będziesz spać w sypialni, a ja będę przynosił ci go tylko na karmienie i natychmiast zabierał. Będę gotował, sprzątał i zajmował się Zuzią. Musimy coś zmienić, Agata. Bo nie chcę zostać wdowcem z dwójką dzieci tylko dlatego, że byłem ślepy.

Zmiana była trudna, ale możliwa

Następne dni były dziwne. Tomek rzeczywiście wziął urlop. Przejął ster. Początkowo było mi trudno odpuścić. Kiedy słyszałam płacz Zuzi, odruchowo zrywałam się z łóżka. Tomek zatrzymywał mnie w drzwiach.

– Wracaj do łóżka. Ja to załatwię.

Pierwszej nocy, kiedy on dyżurował przy łóżeczku Antosia i podawał mu butelkę z odciągniętym mlekiem (okazało się, że mały wcale nie musi jeść tylko z piersi w nocy), przespałam pięć godzin ciągiem. Obudziłam się o czwartej rano w panice, sprawdzając, czy wszyscy żyją. Żyli. W domu panowała cisza. Zasnęłam znowu i obudziłam się o dziewiątej. O dziewiątej!

To nie było tak, że nagle wszystko stało się idealne. Moje zmęczenie nie zniknęło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Lata zaniedbań nie naprawią się w tydzień. Ale mgła w mojej głowie zaczęła rzednąć. Zaczęłam widzieć kolory. Kawa wreszcie smakowała jak kawa, a nie jak paliwo niezbędne do przetrwania.

Zrozumiałam też coś ważnego. Nie byłam niezastąpiona. To znaczy – byłam matką, najważniejszą osobą dla moich dzieci, ale nie musiałam być jedyną osobą, która potrafi zmienić pieluchę czy zrobić kanapkę. Moja kontrola, moje przekonanie, że „ja zrobię to najlepiej”, było częścią problemu.

Zadzwoniłam do Kaśki.

– Słuchaj, ta kawa... może w przyszłym tygodniu? Tomek zostanie z dziećmi.

– Serio? – w głosie siostry słychać było niedowierzanie. – Super! Agata, tak się cieszę.

Nie potrzebuję cudów, tylko życia

Minął miesiąc od mojego wypadku w przychodni. Tomek wrócił do pracy, ale nasz układ się zmienił. W sobotnie poranki on zabiera dzieci na plac zabaw na trzy godziny, a ja mam czas dla siebie. Nie na sprzątanie. Na leżenie, czytanie, gapienie się w sufit. Zatrudniliśmy panią do sprzątania raz w tygodniu. Kosztuje nas to rezygnację z kilku wyjść na jedzenie i nowych ubrań, ale spokój ducha jest tego wart.

Przestałam też obserwować idealne matki na Instagramie. Zamiast tego zaczęłam szczerze rozmawiać z sąsiadką, która też ma małe dziecko. Okazało się, że ona też marzyła kiedyś o złamaniu nogi, żeby tylko odpocząć. Śmiałyśmy się z tego przy zimnej herbacie, ale był to śmiech przez łzy, oczyszczający.

Wczoraj przechodziłam obok szpitala. Spojrzałam na okna sal chorych. Zobaczyłam sylwetkę kogoś leżącego na łóżku. Nie poczułam zazdrości. Raczej zimny dreszcz i współczucie. Pomyślałam o swoich dzieciach czekających w domu, o bałaganie, który pewnie znowu zrobili, o Tomku, który próbuje ugotować obiad i pewnie przypali garnek. I uśmiechnęłam się.

Już nie chcę uciekać do sterylnego świata choroby. Chcę być tu, w moim chaotycznym, głośnym, wymagającym, ale moim życiu. Tylko teraz wiem już, że aby w nim być, muszę najpierw być dla samej siebie. Bo z pustego dzbanka nikomu nie nalejesz. A ja wreszcie zaczęłam ten dzbanek napełniać – kropla po kropli, godzina snu po godzinie snu. To była najtrudniejsza lekcja w moim macierzyństwie. Ale chyba najważniejsza. Nie muszę być bohaterką. Wystarczy, że będę wypoczętym człowiekiem.

Agata, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

