Moje życie przypominało idealnie wyreżyserowany film, w którym grałem główną rolę. Przyzwyczaiłem się do tego tak bardzo, że nie dopuszczałem do siebie myśli, że kiedykolwiek coś się zmieni. Byłem przekonany, że sam mój wygląd i nazwisko wystarczą, by świat leżał u moich stóp. Dopiero jedno chłodne spojrzenie i kilka gorzkich słów uświadomiły mi, że tak naprawdę byłem nikim. To historia o tym, jak brutalnie spadłem z piedestału, który sam sobie zbudowałem.

Uważałem się za kogoś wyjątkowego

Pochodzę z rodziny, w której sukces odmienia się przez wszystkie przypadki. Moi rodzice są szanowanymi prawnikami, właścicielami jednej z największych kancelarii w mieście. Od dziecka miałem wszystko, na co tylko wskazałem palcem. Najlepsze szkoły, drogie wyjazdy, markowe ubrania. Problem polegał na tym, że w przeciwieństwie do moich ambitnych rodziców, ja nie miałem w sobie za grosz zapału do nauki czy pracy. Z biegiem lat oboje machnęli na mnie ręką. Uznali, że nic wielkiego ze mnie nie wyrośnie, więc po prostu mnie utrzymywali, po cichu licząc, że może kiedyś sam dojrzeję i znajdę swój cel.

Ja jednak nie widziałem takiej potrzeby. Byłem próżny i doskonale zdawałem sobie z tego sprawę. Moim największym atutem była uroda. Zjawiskowa, jak to często mawiały wzdychające do mnie dziewczyny. Gęste, ciemne włosy, wyrazista linia szczęki i spojrzenie, którym potrafiłem załatwić sobie wybaczenie każdego błędu. Nie musiałem nic robić, by wzbudzać zainteresowanie. Czasem, żeby udowodnić rodzicom, że jednak coś robię, opowiadałem im o mojej pracy.

Prawda była jednak taka, że moja wielka kariera polegała na sporadycznym stawaniu przed obiektywem. Mój dobry kumpel, Igor, działał w branży fotomodelingu bardzo prężnie. Prowadził własną agencję i czasami, po znajomości, wciskał mnie do jakichś niszowych projektów. Wpadałem na plan, uśmiechałem się, robiłem zamyśloną minę, zgarniałem łatwe pieniądze i wracałem do swojego wygodnego, pustego życia. Uważałem się za kogoś wyjątkowego, nie mając ku temu najmniejszych podstaw.

Potraktowany jak natrętny dzieciak

Wszystko zmieniło się podczas dorocznego bankietu charytatywnego, organizowanego przez stowarzyszenie moich rodziców. Sala balowa tonęła w blasku kryształowych żyrandoli, a kelnerzy bezszelestnie roznosili wykwintne przekąski i świeże soki owocowe. Przechadzałem się między gośćmi w idealnie skrojonym garniturze, zbierając zachwycone spojrzenia. I wtedy ją zobaczyłem.

Magda była córką znajomych moich rodziców. Słyszałem o niej wcześniej, ale nigdy nie mieliśmy okazji porozmawiać. Wyglądała olśniewająco, ale to nie suknia przyciągnęła moją uwagę. To była jej postawa. Biła z niej pewność siebie, inteligencja i chłód, którego nie potrafiłem zignorować. Wiedziałem, że mimo młodego wieku zarządza sporą firmą technologiczną, którą sama stworzyła od podstaw. Postanowiłem ruszyć do ataku, pewny, że mój standardowy uśmiech zadziała jak zawsze.

Podszedłem do niej i rzuciłem kilka wyuczonych komplementów, próbując nawiązać luźną konwersację. Spojrzała na mnie, jakby oceniała rzeźbę w muzeum — bez większych emocji.

— Jesteś pewnie uroczy dla swoich fanek, ale oszczędź nam obojgu czasu — powiedziała spokojnym, wyważonym głosem.

— Słucham? — Zamurowało mnie. — Próbuję tylko być miły. Może dalibyśmy radę znaleźć wspólny język?

— Nie sądzę — odpowiedziała, delikatnie poprawiając bransoletkę. — Mamy zupełnie inne priorytety. Ty wciąż szukasz rozrywki, a ja buduję swoją przyszłość. Jesteśmy z dwóch różnych światów i to się po prostu nie uda.

Poczułem się, jakby ktoś uderzył mnie w twarz. Zostałem potraktowany jak natrętny dzieciak. Moje ego, pompowane przez lata komplementami, nagle pękło z hukiem.

Było mi wstyd

Zamiast przełknąć dumę i odejść, poczułem irracjonalną potrzebę udowodnienia jej, że się myli. W swojej naiwności uznałem, że jeśli porozmawiam z jej ojcem, wpłynie na córkę. W końcu nasze rodziny świetnie się znały, a wpływy moich rodziców otwierały niemal każde drzwi. Znalazłem jej ojca w kuluarach. Z miną skrzywdzonego chłopca zacząłem narzekać na zachowanie Magdy, sugerując, że mogłaby być nieco bardziej otwarta na nowe znajomości. Mężczyzna wysłuchał mnie z kamienną twarzą, poprawił krawat i westchnął.

— Widzisz, chłopcze... — zaczął łagodnie, ale stanowczo. — Moja córka sama zbudowała swoją firmę. Sama zatrudnia ludzi i sama podejmuje decyzje o swoim życiu. Ja nie mam prawa wtrącać się w jej wybory, zwłaszcza te prywatne. Musisz pogodzić się z tym, że nie każdy musi być tobą zachwycony.

Było mi wstyd, ale to był dopiero początek moich problemów. Kilkanaście minut później, gdy stałem w korytarzu, podeszła do mnie Magda. Jej oczy wręcz ciskały gromy. Obok niej stała jej znajoma, która wyglądała na lekko zdezorientowaną całą sytuacją.

— Jak śmiałeś iść do mojego ojca? — syknęła Magda, krzyżując ręce na piersi.

— Chciałem tylko... — zacząłem, ale natychmiast mi przerwała.

— Zachowujesz się jak zepsuty dzieciak! Jesteś zwykłym pasożytem, który bawi się w pozowanie do zdjęć, nie mając pojęcia o prawdziwym życiu, o odpowiedzialności i pracy! Nic sam nie osiągnąłeś.

Jej koleżanka, chcąc chyba załagodzić sytuację, spojrzała na mnie i rzuciła cicho:

— No wiesz, może i jest próżny, ale spójrz, jaki z niego przystojny facet...

Magda odwróciła się do niej z lodowatym spojrzeniem.

— Skoro tak uważasz, to sama się z nim umów. Tylko pamiętaj, że na ładnej buzi daleko nie zajedziesz, jeśli w głowie jest tylko pustka.

Spojrzałem na jej koleżankę, która czekała na moją reakcję, ale potrząsnąłem tylko głową.

— Nie jestem zainteresowany — wykrztusiłem cicho, po czym odwróciłem się i wyszedłem z bankietu.

Tego wieczoru nie mogłem zasnąć. Słowa Magdy dudniły mi w głowie. Zdałem sobie sprawę, że miała całkowitą rację.

Bardzo się myliłem

Następnego dnia rano podjąłem decyzję. Chciałem jej udowodnić, że potrafię ciężko pracować. Pojechałem prosto do biura Igora. Siedział za biurkiem, przeglądając jakieś dokumenty.

— Chcę wejść w to na poważnie — wypaliłem od progu. — Chcę prawdziwych zleceń, prawdziwych kampanii. Bez taryfy ulgowej.

Igor spojrzał na mnie, jakbym postradał zmysły. Zaśmiał się pod nosem i wrócił do dokumentów.

— Jasne. A po południu polecimy w kosmos.

— Mówię poważnie, Igor. Zrób ze mnie prawdziwego modela.

— Słuchaj — westchnął i spoważniał, opierając łokcie na biurku. — To jest harówka. To nie jest stanie przed lustrem i robienie maślanych oczu do obiektywu, jak ci się wydaje. Jeśli naprawdę o tym myślisz, to czeka cię długa, niezwykle wyboista droga. Nawet z moimi plecami nie dostaniesz niczego na tacy. Producenci wymagają dyscypliny, punktualności i stalowych nerwów.

Machnąłem lekceważąco ręką.

— Dam radę. Zobaczysz.

Szybko zrozumiałem, jak bardzo się myliłem. Moja pierwsza profesjonalna sesja zdjęciowa okazała się koszmarem. Trwała czternaście godzin. Byłem ubrany w zimową odzież, podczas gdy w studiu panował potworny upał od lamp. Fotograf ciągle na mnie krzyczał, kazano mi powtarzać tę samą pozę setki razy. Nikt nie dbał o to, czy jestem zmęczony, czy bolą mnie stopy, czy mam ochotę na przerwę. Byłem tylko trybikiem w wielkiej maszynie.

Kiedy wróciłem do domu, opadłem na kanapę bez sił. Wszystkie mięśnie mnie bolały. Chciałem zrezygnować. Chciałem rzucić to wszystko w diabły i wrócić do swojego dawnego życia. Uznałem, że zacisnę zęby tylko po to, by pokazać Magdzie zdjęcia z tej jednej, oficjalnej kampanii, rzucić jej je na stół i powiedzieć: „Widzisz? Myliłaś się”. A potem chciałem odejść z branży na zawsze.

Przestałem narzekać

Kilka dni później wpadłem do agencji Igora, by podpisać jakieś dokumenty. Był tam też inny model, który właśnie rozmawiał przez telefon. Mimowolnie usłyszałem fragment rozmowy. Plotkowano o zamożnych rodach w mieście. W pewnym momencie padło imię Magdy. Zamarłem, podsłuchując każde słowo. Okazało się, że jej rodzina i inna bogata rodzina ogłosili ich zaręczyny Magdy i jakiegoś Karola.

Poczułem w klatce piersiowej dziwny, bolesny skurcz. To była absolutna, lodowata pustka. Zrozumiałem, że straciłem nawet tę iluzoryczną szansę, by cokolwiek jej udowodnić. Skoro wychodziła za mąż za dziedzica innej fortuny, z pewnością nie obchodziłby ją mój drobny sukces. Wracałem do domu, a w głowie wirowały mi myśli. Mój pierwotny plan stracił sens. Mogłem zrezygnować, tak jak zamierzałem. Ale zamiast tego poczułem złość. Złość na samego siebie, że tak łatwo się poddaję.

Zadzwoniłem do Igora.

— Daj mi kolejne zlecenie. Najtrudniejsze, jakie masz.

Rzuciłem się w wir pracy. Przestałem narzekać. Stawiałem się na planie punktualnie, słuchałem uwag fotografów i stylistów. Pracowałem nad wyrazem twarzy, postawą, uczyłem się pokory. Tygodnie zamieniły się w miesiące. Przestałem być tylko „znajomym Igora”. Ludzie z branży zaczęli mnie szanować za profesjonalizm. Moja twarz pojawiała się na billboardach i w prestiżowych magazynach. Zarabiałem własne pieniądze i po raz pierwszy w życiu czułem, że zasłużyłem na każdy grosz. Rodzice patrzyli na mnie z rosnącym niedowierzaniem, ale i dumą.

Odwróciłem się gwałtownie

Minął prawie rok od tamtego fatalnego bankietu. Moja agencja zorganizowała ogromne branżowe przyjęcie z okazji otwarcia nowego sezonu. Sala wypełniona była projektantami, artystami i ludźmi ze świata biznesu. Będąc twarzą głównej kampanii, byłem tam traktowany jak gwiazda wieczoru. Wszyscy chcieli ze mną rozmawiać, gratulowali mi sukcesu. Ja jednak nie czułem się wyższy od innych. Nauczyłem się, ile potu i łez kosztuje dojście do tego punktu.

Odszedłem na chwilę na ubocze, by zaczerpnąć tchu. Patrzyłem przez wielkie okno na oświetlone miasto. Wtedy usłyszałem za plecami znajomy, spokojny głos:

— Widzę, że odnalazłeś swoją drogę.

Odwróciłem się gwałtownie. Stała tam Magda. Wyglądała jeszcze piękniej niż wtedy, gdy widziałem ją po raz ostatni. Miała na sobie prostą, czarną sukienkę, a na jej twarzy błąkał się delikatny, niemal nieśmiały uśmiech. Zamarłem, nie wiedząc, jak się zachować.

— Co tu robisz? — zapytałem, starając się opanować drżenie głosu. — Gdzie twój narzeczony?

Zaskoczyła mnie cichym westchnieniem. Zrobiła krok w moją stronę.

— Nie mam narzeczonego. Ten sam ojciec, który odmówił tobie wtrącania się w moje życie, próbował mnie wmieszać w ustawione zaręczyny biznesowe. Uznał, że fuzja dwóch wielkich firm poprzez małżeństwo to świetny pomysł.

— I co zrobiłaś? — zapytałem cicho.

— Zrobiłam awanturę, jakiej ten dom nie widział od dekad. — Uśmiechnęła się smutno. — Oczywiście, że się nie zgodziłam. Nie jestem towarem.

Patrzyłem na nią w milczeniu, próbując poskładać te informacje w logiczną całość.

— Dlaczego mi to mówisz? — zapytałem w końcu.

— Ponieważ obserwuję cię od dłuższego czasu. — Spojrzała mi prosto w oczy, a jej wzrok był teraz ciepły i szczery. — Obserwuję twoją karierę. Widziałam wywiady, widziałam, jak pracujesz. Zmieniłeś się. Wykonałeś ogromną pracę nad sobą.

— Musiałem. Ktoś kiedyś uświadomił mi, że jestem tylko pustym w środku pasożytem.

Magda spuściła wzrok, a na jej policzkach pojawił się delikatny rumieniec.

— Byłam wtedy bardzo ostra. Przepraszam za formę, ale...

— Ale miałaś rację — dokończyłem za nią. — To było najpotrzebniejsze zderzenie ze ścianą w moim życiu. Dziękuję ci za to.

Zapadła cisza, ale nie była to krępująca pustka. Było w niej coś niesamowicie budującego. Magda powoli podniosła na mnie wzrok.

— Pomyślałam... — zaczęła niepewnie, co było do niej zupełnie niepodobne. — Pomyślałam, że w sumie moglibyśmy spróbować. Mogłabym dać nam szansę. Oczywiście, jeśli wciąż masz na to ochotę.

Poczułem, jak wszystkie napięcia ostatnich miesięcy ze mnie uchodzą. Moje serce zabiło tak mocno, że obawiałem się, iż wszyscy dookoła to usłyszą. Nie byłem już zepsutym chłopcem domagającym się uwagi. Byłem mężczyzną, który wiedział, ile jest wart, a kobieta, która mnie tego nauczyła, właśnie stała przede mną, oferując mi nowy początek.

— Nigdy w życiu nie miałem na nic większej ochoty — odpowiedziałem, czując się szczęśliwy i lekki jak dziecko.

Samuel, 24 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: