Wiedziałam, że nikt do mnie nie zadzwonił, nikt nie potwierdził przyjazdu, a jednak od świtu stałam w kuchni, krojąc warzywa na sałatkę i nasłuchując każdego dźwięku na klatce schodowej. Głęboko w sercu tliła się irracjonalna nadzieja, że kiedy wyjmę z pieca jej ulubioną babkę cytrynową, usłyszę ten znajomy dźwięk przekręcanego w zamku klucza, a pustka, która wypełniała mój dom od miesięcy, wreszcie zniknie.

Nikt nie napisał wiadomości

Obudziłam się na długo przed świtem. Przez cienkie firanki w sypialni przebijało się dopiero szare, nieśmiałe światło wiosennego poranka. Cisza w mieszkaniu była niemal namacalna, ciężka, osiadająca na meblach niczym kurz. Zmusiłam się do wstania z łóżka. Włożyłam stary, wełniany szlafrok i powolnym krokiem skierowałam się do kuchni. Zawsze lubiłam ten moment dnia, kiedy reszta świata jeszcze spała, a ja miałam wrażenie, że mam pełną kontrolę nad tym, co się wydarzy.

Wyciągnęłam z szafki porcelanową wazę, tę samą, którą dostałam w prezencie ślubnym kilkadziesiąt lat temu. Przetarłam ją starannie bawełnianą ściereczką, choć i tak była idealnie czysta. Na kuchence pyrkał już wywar. Zapach majeranku, czosnku i wędzonki powoli wypełniał całe mieszkanie, próbując zamaskować zapach samotności. Zaczęłam kroić ugotowane wcześniej warzywa na tradycyjną sałatkę jarzynową. Moje dłonie poruszały się machinalnie. Ziemniaki, marchewka, pietruszka, ogórki kiszone. Kiedyś robiłam tę sałatkę w wielkiej misie, z której znikała w mgnieniu oka. Teraz kroiłam składniki do niewielkiej miseczki, ale i tak wiedziałam, że przygotowuję o wiele za dużo jak na jedną osobę.

Zastanawiałam się, dlaczego właściwie to robię. Przecież nikt nie zapowiedział swojej wizyty. Nikt nie napisał wiadomości z życzeniami, nikt nie spytał, o której podam wielkanocne śniadanie. A jednak na stole w jadalni położyłam śnieżnobiały obrus, wyprasowany z najwyższą starannością. Ustawiłam dwa nakrycia. Jedno dla mnie, drugie dla niej. Pośrodku stołu postawiłam stroik z bukszpanu i małego, porcelanowego zajączka. Zajączek miał ułamane jedno ucho, które kiedyś niezdarnie przykleiłam. To była pamiątka po jednym z dawnych świąt, kiedy moja córka, mając zaledwie osiem lat, biegała po pokoju z radości z powodu znalezionych słodyczy i przypadkowo strąciła figurkę ze stołu.

Przyjechała tylko na kilka godzin

Stojąc przy blacie kuchennym, wpatrywałam się w wirujące w garnku jajka, które zaraz miałam obrać do faszerowania. Moje myśli nieuchronnie powędrowały do tamtego popołudnia, niemal rok temu. To wtedy widziałam się z Zosią po raz ostatni w tym mieszkaniu.

Zawsze byłyśmy zżyte, może nawet za bardzo. Po śmierci mojego męża, a jej ojca, przelałam na nią całą swoją uwagę. Kiedy dorosła i wyprowadziła się do dużego miasta, starałam się to zaakceptować, ale z każdym rokiem czułam, jak nasze drogi się rozchodzą. Ona żyła w ciągłym biegu, pochłonięta swoimi sprawami, projektami, zagranicznymi wyjazdami. Ja zostałam w naszym małym miasteczku, pielęgnując wspomnienia i tradycje, które dla niej przestały mieć znaczenie.

Tamtego dnia przyjechała tylko na kilka godzin. Była zmęczona, niecierpliwa, ciągle patrzyła w ekran telefonu.

— Czy ty naprawdę nie potrafisz usiedzieć w miejscu chociaż przez chwilę? — zapytałam wtedy, stawiając przed nią talerz z gorącą zupą. — Jesteś w domu. Odpocznij.

— Mamo, to nie jest tylko przewijanie stron. Ja pracuję — westchnęła ciężko. — Nie każdy ma luksus siedzenia całymi dniami i patrzenia w okno.

Te słowa zabolały mnie bardziej, niż chciałam przyznać. Poczułam, że uważa moje życie za bezwartościowe, puste.

— Może i siedzę w oknie, ale przynajmniej pamiętam, gdzie jest mój dom — odparowałam, czując, jak w gardle rośnie mi gula. — Ty o nas zupełnie zapomniałaś. Rodzina przestała się dla ciebie liczyć. Liczy się tylko ten twój wielki świat, w którym nie ma dla mnie miejsca.

— Dlaczego ty zawsze musisz we mnie wzbudzać poczucie winy?! — Podniosła głos, odsuwając gwałtownie krzesło. — Przyjeżdżam, staram się, ale tobie wiecznie jest mało. Dusisz mnie, mamo! Ciągle tylko oczekiwania i pretensje.

Wyszła, nie zjadłszy zupy. Trzasnęły drzwi, a potem zapadła cisza, która trwała przez kolejne miesiące. Dzwoniłyśmy do siebie rzadko. Rozmowy były płytkie, ograniczone do sprawdzania pogody i zdrowia. Święta Bożego Narodzenia spędziła za granicą, tłumacząc to wyjazdem zorganizowanym przez firmę. Zrozumiałam wtedy, że ucieka. Ucieka ode mnie i od poczucia obowiązku.

Wpuściłam ją do przedpokoju

Dochodziła godzina dziesiąta. Wszystko było gotowe. Żurek w wazie, pokrojona swojska wędlina na półmisku, biała kiełbasa, ćwikła z chrzanem. Na paterze dumnie prezentowała się babka cytrynowa, polana grubą warstwą lukru – dokładnie taka, jaką Zosia uwielbiała od dziecka.

Usiadłam na krześle, gładząc dłonią materiał sukienki, którą wyciągnęłam z szafy specjalnie na tę okazję. Patrzyłam na puste krzesło naprzeciwko mnie. W mieszkaniu było tak cicho, że słyszałam miarowe tykanie ściennego zegara. Tik-tak, tik-tak. Każda sekunda zdawała się podkreślać moją naiwność. Dlaczego w ogóle pomyślałam, że przyjedzie? Przecież nie dała najmniejszego znaku. Sama zbudowałam ten zamek z piasku, a teraz patrzyłam, jak się rozsypuje.

Nagle ostry dźwięk dzwonka do drzwi przerwał ciszę. Aż podskoczyłam, a moje serce zaczęło uderzać z taką siłą, że czułam je w skroniach. Zerwałam się z krzesła. Podeszłam do lustra w przedpokoju, poprawiłam pospiesznie włosy i drżącymi dłońmi nacisnęłam klamkę. Na wycieraczce nie stała jednak Zosia.

— Wesołego Alleluja, sąsiadko — powiedziała z uśmiechem pani Krysia z drugiego piętra. W rękach trzymała mały, wiklinowy koszyczek.

— O... Wesołych Świąt, Krysiu — odpowiedziałam, starając się ukryć potężne rozczarowanie, które zalało mnie falą gorąca.

— Przyniosłam ci kawałek mojego mazurka. Pomyślałam, że skoro obie same siedzimy w te święta, to chociaż się ciastem wymienimy.

Wpuściłam ją do przedpokoju. Krysia była starsza ode mnie, jej mąż odszedł wiele lat temu, a jedyny syn założył rodzinę na innym kontynencie. Wiedziałam, że dla niej święta to również czas trudny, pełen wspomnień i tęsknoty.

— Dziękuję. Wejdź na chwilę do kuchni, ukroję ci mojej babki — zaproponowałam, kierując się w stronę stołu.

Krysia zauważyła dwa nakrycia. Spojrzała na mnie ze zrozumieniem, w jej oczach pojawił się wyraz współczucia, którego tak bardzo chciałam uniknąć.

— Czekasz na nią? — zapytała łagodnie.

— Sama nie wiem — westchnęłam, podając jej zawinięte w serwetkę ciasto. — Nie zapowiedziała się. Ale jakoś tak... nie potrafiłam nakryć tylko dla siebie.

— Rozumiem cię doskonale, Helenko. — Krysia pogładziła mnie po ramieniu. — Mój Tomek zadzwonił wczoraj z życzeniami. Mówił, że u nich piękna pogoda. Posłuchałam, popłakałam trochę w poduszkę. Taka już nasza dola. Wychowujemy te dzieci do lotu, a potem płaczemy, że gniazdo puste.

Gdy Krysia wyszła, mieszkanie wydało się jeszcze bardziej ciche. Jej słowa, choć pełne wsparcia, uświadomiły mi bolesną prawdę. Może Zosia wcale mnie nie odrzuciła z czystej złości. Może po prostu wyfrunęła, by żyć własnym życiem, a ja zamiast się z tego cieszyć, próbowałam podciąć jej skrzydła, zmuszając do ciągłych powrotów.

Zamknęłam oczy

Usiadłam z powrotem przy stole. Spojrzałam na stygnący żurek. Wyciągnęłam z kieszeni telefon, założyłam okulary i odnalazłam numer córki. Przez dłuższą chwilę patrzyłam na jej zdjęcie uśmiechającej się z ekranu. Mój kciuk zawisł nad zieloną słuchawką.

„Zadzwoń do niej, po prostu zadzwoń” — podpowiadał mi rozsądek. —„Złóż życzenia, powiedz, że tęsknisz. Bez pretensji, bez ukrytych żali”.

Ale duma, ta stara, zakorzeniona gdzieś głęboko duma, powstrzymywała mnie. Czekałam, aż ona zrobi pierwszy krok. Przecież to ja jestem matką, mi należy się szacunek. Jeśli zadzwonię, znowu poczuje, że na nią naciskam. Odłożyłam telefon na blat. Sięgnęłam po chochlę i nalałam sobie porcję zupy. Zapach majeranku uderzył mnie w nozdrza, ale nie czułam głodu. Przełknęłam pierwszą łyżkę niemal na siłę. Smakowała tak samo jak co roku, ale w samotności traciła swój urok.

Zamknęłam oczy. Przypomniałam sobie małą Zosię, siedzącą przy tym samym stole. Jej drobne rączki umazane farbkami do jajek. Śmiech, kiedy stukałyśmy się pisankami, sprawdzając, czyja jest mocniejsza. Tęsknota wezbrała we mnie z taką siłą, że w kącikach oczu zebrały mi się łzy. Jedna z nich spłynęła po policzku i spadła prosto na mój talerz.

I wtedy dotarło do mnie z całą wyrazistością: duma nie ogrzeje mnie w zimne wieczory. Duma nie zastąpi mi uśmiechu własnego dziecka. Przez cały ten czas oczekiwałam, że Zosia dopasuje się do moich wyobrażeń, zamiast kochać ją taką, jaką jest. Jeśli chcę być częścią jej życia, muszę nauczyć się szanować jej granice. Wyciągnęłam rękę po telefon. Byłam gotowa zadzwonić. Gotowa po prostu powiedzieć: „Kocham cię. Wesołych Świąt”.

Przytuliłam ją mocno

Zanim mój palec dotknął ekranu, usłyszałam hałas za drzwiami. To nie był pomyłkowy krok ani sąsiadka. Usłyszałam ciche stukanie w drewno. Zastygłam. Przestałam oddychać, wpatrując się w drzwi wejściowe. Stukanie powtórzyło się, tym razem nieco głośniej. Wstałam powoli, jakby w obawie, że jakikolwiek szybszy ruch spłoszy to, co działo się za drzwiami. Podeszłam bliżej i bez pytania, kto tam jest, przekręciłam zamek.

Zosia stała na klatce schodowej. Miała na sobie rozpięty wiosenny płaszcz, a w dłoni trzymała małą, papierową torbę. Jej twarz była zmęczona, włosy lekko rozwiane, ale kiedy spojrzała na mnie, zobaczyłam w jej oczach to samo zakłopotanie, które czułam w sobie.

— Cześć, mamo — powiedziała cicho, wpatrując się we mnie niepewnie.

— Zosiu... — zająknęłam się, czując, jak gardło całkowicie odmawia mi posłuszeństwa. — Ty tutaj?

— Pomyślałam... — zaczęła, przestępując z nogi na nogę. — Pomyślałam, że nigdzie nie dają tak dobrego żurku jak u ciebie. Wiem, że nie dzwoniłam. Wiem, że nie miałam przyjeżdżać, ale wczoraj w nocy po prostu spakowałam torbę i wsiadłam rano w pociąg. Nie chciałam być tam sama.

Nie czekałam na to, co powie dalej. Krok do przodu wystarczył, bym oplotła ją ramionami. Przytuliłam ją mocno, najmocniej jak potrafiłam, chowając twarz w jej ramieniu. Zosia odwzajemniła uścisk. Poczułam, że drży, a może to ja drżałam tak bardzo, że przenosiło się to na nią.

— Czekałam na ciebie — wyszeptałam ledwie słyszalnie. — Nawet nie wiesz, jak bardzo.

— Przepraszam, mamo. Za wszystko — odpowiedziała głosem łamiącym się od emocji.

— Nie ma za co przepraszać, kochanie. Chodź do środka. Wszystko już na stole.

Zdjęła płaszcz i przeszła do jadalni

Zatrzymała się na moment, widząc dwa przygotowane nakrycia i postrzępionego zajączka na środku stołu. Uśmiechnęła się delikatnie pod nosem. Z papierowej torby, którą przyniosła, wyciągnęła mały, ręcznie malowany słoiczek.

— Przywiozłam ci z mojej ostatniej podróży prawdziwą, grecką oliwę. Taką, jak lubisz do sałatek. Ostatnio w pracy dużo jeździłam, ale... chciałabym ci o tym wszystkim na spokojnie opowiedzieć, jeśli masz ochotę posłuchać.

— Oczywiście, że mam — powiedziałam, czując niesamowitą ulgę rozchodzącą się po całym ciele. Wskazałam jej miejsce. — Siadaj. Zupa pewnie trochę już wystygła, ale zaraz ją podgrzeję.

— Nie trzeba, mamo — powiedziała, siadając i biorąc do ręki łyżkę. — Zimna też jest idealna.

Usiadłam naprzeciwko niej. Patrzyłam, jak je z apetytem, jak uśmiecha się na widok pokrojonej babki. Rozmawiałyśmy inaczej niż zwykle. Nie pytałam, kiedy wyjeżdża ani dlaczego tak rzadko dzwoni. Słuchałam o jej nowych projektach, o ludziach, których poznała, a ona dopytywała o sąsiadów i o to, jak mi minęła zima. Słuchałyśmy się nawzajem, naprawdę słuchałyśmy.

Tego dnia wielkanocne śniadanie przeciągnęło się aż do późnego popołudnia. Nie było wielkich, wzniosłych słów ani dramatycznych przeprosin. Był za to żurek, który nigdy wcześniej nie smakował mi tak dobrze, i świadomość, że choć nasze życia potoczyły się w różnych kierunkach, to ten dom zawsze będzie naszym wspólnym portem. Czasami trzeba pozwolić komuś odejść naprawdę daleko, żeby mógł odnaleźć drogę powrotną.

Helena, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: