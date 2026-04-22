Myślałam, że bierzmowanie mojej jedynej wnuczki będzie dniem pełnym wzruszeń, spokoju i duchowego skupienia. Zamiast tego trafiłam w sam środek bezdusznej rewii mody i licytacji na najdroższe prezenty, w której zupełnie zapomniano o najważniejszym. Patrzyłam na to wszystko i miałam ochotę po prostu wyjść, zabrać to biedne dziecko i schować je przed tym całym targowiskiem próżności.

Nie rozumiałam ich

Siedziałam w jasnym, nowoczesnym salonie mojego syna i synowej. Na szklanym stoliku piętrzyły się stosy kolorowych katalogów, wizytówek i wydruków z internetu. Zosia siedziała z nosem w telefonie i zupełnie nie zwracając uwagi na to, co działo się wokół niej. A działo się sporo. Przygotowania do jej święta trwały już od dobrych kilku dni. Wzięłam do ręki jeden z folderów. Na okładce widniało zdjęcie wielkiej sali bankietowej przystrojonej setkami białych balonów i kompozycjami z żywych kwiatów, które przypominały raczej wystrój z bajkowego pałacu niż miejsce na rodzinny obiad.

– Mamo, musimy się pospieszyć z zaliczką za tego fotografa – powiedział Olek, wpatrując się w ekran swojego telefonu. – Ten facet ma drona i robi niesamowite ujęcia z powietrza. Kiedy będziemy wychodzić z kościoła, nagra z lotu ptaka całą naszą rodzinę. To będzie rewelacyjna pamiątka na całe życie.

– Dron pod kościołem? – zapytałam cicho, czując, jak serce zaczyna mi niespokojnie bić. – Czy to naprawdę jest potrzebne? Kiedy ty miałeś bierzmowanie, zrobiliśmy ci kilka zdjęć przed ołtarzem zwykłym aparatem. Przecież najważniejsze było to, co działo się w twoim sercu, a nie to, jak wyglądałeś z lotu ptaka.

Moja synowa westchnęła ciężko, odkładając na stół swój elegancki notatnik. Jej twarz wyrażała wyraźne zniecierpliwienie moimi uwagami.

– Mamo, błagam cię, nie wracajmy do tego, co było trzydzieści lat temu – powiedziała tonem, który miał uciąć wszelkie dyskusje. – Teraz są zupełnie inne standardy. Zosia jest naszą jedyną córką. Nie pozwolę, żeby miała gorzej niż koleżanki z osiedla.

Zamilkłam. Czułam, że moje argumenty odbijają się od ściany. Spojrzałam na Zosię. Czy ona naprawdę potrzebowała drona i lodowych rzeźb, o których synowa wspominała tydzień wcześniej?

Zrobiło mi się słabo

Prawdziwy szok przeżyłam jednak dwa tygodnie później, kiedy zostałam zaproszona na ostateczne przymiarki stroju dla mojej wnuczki. Naiwnie myślałam, że nastolatki w dzisiejszych czasach wciąż idą do ołtarza skromie ubrane. Szybko zostałam wyprowadzona z błędu. Znalazłyśmy się w luksusowym butiku w centrum miasta. Wszędzie wokół wisiały eleganckie kreacje. Zosia stała na małym podeście przed ogromnym lustrem, a ekspedientka upinała na niej coś, co w mojej ocenie kompletnie nie pasowało do młodej dziewczyny.

– I jak, babciu? – zapytała wnuczka, choć w jej głosie nie słyszałam entuzjazmu. Raczej zmęczenie. Stojąc w tej ciasnej sukience, ledwie mogła poruszać ramionami.

– Wyglądasz pięknie, kochanie, bo jesteś piękna – odpowiedziałam dyplomatycznie, po czym zwróciłam się do synowej. – Czy to nie jest zbyt strojne? Ta sukienka wygląda na bardzo ciężką. Zosia będzie musiała spędzić w niej kilka godzin, klękać, wstawać. Czy nie lepsza byłaby prosta? Przecież przed ołtarzem wszystkie dzieci są równe wobec Boga.

– Proste sukienki to przeżytek, mamo – prychnęła Marika, poprawiając córce koronkowy rękawek. – Wybrałyśmy tę suknię od projektantki, bo idealnie pasuje do motywu przewodniego naszego przyjęcia. Będzie mnóstwo kryształowych dodatków na stołach, więc Zosia musi z tym współgrać.

Zrobiło mi się słabo. Motyw przewodni? Czy my mówiłyśmy o przyjęciu sakramentu, czy o otwarciu nowej galerii sztuki? Patrzyłam na drobną twarzyczkę mojej wnuczki, która z każdą minutą traciła uśmiech.

Próbowałam zachować spokój

Im bliżej było do bierzmowania, tym atmosfera stawała się bardziej gęsta. Pewnego niedzielnego popołudnia cała rodzina spotkała się u syna na obiedzie. Obecna była również mama synowej, Grażyna, kobieta bardzo energiczna i lubiąca podkreślać swój status materialny. Głównym tematem rozmów przy stole stały się, oczywiście, prezenty.

– Ja już zamówiłam dla naszej księżniczki najnowszy model hulajnogi elektrycznej – oznajmiła dumnie Grażyna, nakładając sobie sałatkę. – Taki sprzęt, z najwyższej półki, z podświetlanymi kołami. Do tego dorzucam jeszcze najnowszego smartfona, bo przecież ten, który Zosia ma teraz, to już stary model. Dziecko musi iść z duchem czasu.

Zapadła cisza. Olek pokiwał głową z uznaniem, a synowa uśmiechnęła się promiennie do swojej matki. W końcu wzrok wszystkich zebranych spoczął na mnie.

– A ty, co planujesz kupić? – zapytała Grażyna z nutą wyższości w głosie.

Poczułam gorącą falę uderzającą do policzków. Odchrząknęłam, próbując zachować spokój.

– Przygotowałam coś, co ma dla mnie ogromną wartość – zaczęłam powoli. – To Pismo Święte w pięknej oprawie, ze specjalną dedykacją, którą sama dla Zosi napisałam. Do tego chcę jej podarować złoty łańcuszek z krzyżykiem. To pamiątka. Chciałabym, żeby Zosia wiedziała, że to wydarzenie ma przede wszystkim wymiar duchowy.

Zapadła cisza, ale tym razem zupełnie inna. Nikt nie pokiwał głową z uznaniem. Synowa wymieniła szybkie, porozumiewawcze spojrzenie ze swoją matką.

– To bardzo miłe z twojej strony, mamo – powiedział w końcu Olek, choć jego ton był dość chłodny. – Pamiątki są fajne, ale wiesz, dzieci w szkole potem rozmawiają, chwalą się, co dostały. Zosia mogłaby poczuć się gorsza, gdyby powiedziała, że dostała tylko starą książkę i łańcuszek. Może jednak dorzucisz jakąś kopertę?

Zacisnęłam dłonie na serwetce leżącej na moich kolanach. „Tylko starą książkę”. Najważniejsza księga naszej wiary została sprowadzona do rangi bezwartościowego przedmiotu, który nie robi wrażenia na rówieśnikach. Nic nie odpowiedziałam. Nie miałam już siły walczyć z tym szaleństwem.

Było mi jej żal

Kiedy nadszedł ten wielki dzień, pogoda była piękna. Słońce świeciło mocno, a drzewa wokół kościoła wprost wybuchały zielenią. Niestety, urok przyrody szybko zginął w zgiełku i chaosie, który panował na placu przed świątynią. Zjechały się luksusowe samochody, z których wysiadały rodziny ubrane tak, jakby wybierały się na galę rozdania nagród filmowych. Dzieci biegały wokół, ale nie było w nich widać skupienia. Słyszałam tylko urywki rozmów: „Uważaj na sukienkę!”, „Nie pobrudź butów, kosztowały majątek!”, „Uśmiechnij się do kamery!”.

Weszłam do środka i zajęłam miejsce w jednej z dalszych ławek. Kiedy rozpoczęła się msza, poczułam głęboki smutek. Ksiądz próbował mówić o miłości, o ważnym kroku w życiu tych młodych ludzi, o zaproszeniu Boga do swojego serca. Jego głos jednak co chwilę zagłuszały dźwięki aparatów fotograficznych. Wynajęci kamerzyści i fotografowie krążyli między ławkami, przesuwając się z miejsca na miejsce, zupełnie nie zważając na powagę sytuacji. Spojrzałam na moją Zosię. Siedziała w pierwszym rzędzie, prosta jak struna. Cały czas zerkała w stronę matki, która z daleka dawała jej znaki rękami, żeby podniosła głowę, żeby uśmiechnęła się do obiektywu, żeby ładnie złożyła dłonie. To dziecko nie przeżywało spotkania z Bogiem. To dziecko ciężko pracowało na zadowolenie swoich rodziców i idealne zdjęcia na portale społecznościowe.

Po wyjściu z kościoła rzeczywiście pojawił się dron. Huczał nad naszymi głowami, a Olek biegał wokół nas, ustawiając wszystkich do ujęcia. Zosia stała w środku tego zamieszania, mrużąc oczy od słońca. Wyglądała na potwornie zmęczoną. Przyjęcie na sali bankietowej było dokładnie takie, jak zapowiadał folder. Przepych, hałas, mnóstwo potraw, fontanna z czekolady i ogromny stół uginający się od drogich prezentów. Goście zasiedli do stołów, natychmiast zaczynając dyskusje o samochodach, remontach i zagranicznych wycieczkach. Bierzmowanie stało się tylko pretekstem do wystawnej imprezy.

Miałam łzy w oczach

Minęły ze trzy godziny. Impreza trwała w najlepsze. Zauważyłam, że miejsce Zosi przy głównym stole jest puste. Zaczęłam się rozglądać i dostrzegłam ją przez wielkie okno wychodzące na tyły restauracji. Wyszłam cicho na taras, a potem zeszłam po schodkach do ogrodu. Zosia siedziała na drewnianej ławce, w cieniu wielkiego dębu. Jej wymyślna suknia była lekko pomięta. Kiedy podeszłam bliżej, zobaczyłam, że płacze.

– Zosieńko, co się stało? – zapytałam z trwogą, siadając obok niej na ławce.

Wnusia pociągnęła nosem i wytarła oczy wierzchem dłoni, co na pewno zrujnowało jej delikatny makijaż.

– Babciu... ja już mam dość – wyszeptała, drżąc. – Te buty mnie tak strasznie obcierają. Mam bąble na piętach. A mama nakrzyczała na mnie przed chwilą, bo ubrudziłam rękaw sukienki czekoladą. Powiedziała, że zepsułam zdjęcia.

Przygarnęłam ją do siebie. Wtuliła się we mnie, szukając ukojenia. Nie dbałam o to, czy pogniotę ten drogi tiul.

– I jeszcze dostałam tego wielkiego pada, a ja wcale nie lubię gier – kontynuowała przez łzy. – Wszyscy tak głośno krzyczą tam w środku. A w kościele w ogóle nie słyszałam, co mówił ksiądz, bo pan fotograf ciągle kazał mi patrzeć w wielki obiektyw. Babciu, czy tak zawsze musi być?

Poczułam, jak łzy stają mi w oczach. Pogłaskałam jej jasne włosy.

– Nie, skarbie. Nie musi tak być – powiedziałam cicho i sięgnęłam do swojej torebki, którą zabrałam ze sobą z sali. Wyciągnęłam z niej niewielkie, pięknie zapakowane pudełeczko. – Mam coś dla ciebie. Chciałam ci to dać w spokoju, bez tych wszystkich błysków aparatów.

Była mi bliska

Zosia wytarła oczy i powoli rozwiązała wstążkę. Otworzyła pudełko. W środku, na miękkim materiale, leżał złoty krzyżyk na delikatnym łańcuszku. Obok położyłam Pismo Święte w skórzanej oprawie. W jej oczach pojawiło się zaciekawienie.

– Ten krzyżyk należał do mojej mamy, a twojej prababci – zaczęłam snuć opowieść, na którą w ogłuszającym hałasie sali bankietowej nie byłoby miejsca. – Dostałam go na bierzmowanie. Wiesz, wtedy nie było dronów, nie było wielkich sal. Był skromny obiad w domu. Jednak ten krzyżyk zawsze przypominał mi o tym, że Bóg jest blisko mnie. Kiedy było mi smutno, kiedy się bałam, łapałam go w dłoń. Teraz jest twój.

Zosia spojrzała na mnie łagodnie.

– Założysz mi go, babciu? – zapytała cicho.

Pomogłam jej rozpiąć łańcuszek i zawiesiłam go na jej szyi. Krzyżyk lśnił delikatnie na tle bogato zdobionej sukni. Zosia złapała go w dłoń, dokładnie tak, jak ja robiłam to przez dziesiątki lat.

– Pamiętaj, kochanie – szepnęłam, całując ją w czoło. – To, co najważniejsze w dzisiejszym dniu, nie znajduje się w tych wszystkich kolorowych pudłach. Nie ma tego na nagraniach z drona ani w czekoladowej fontannie. To jest tutaj – wskazałam na jej klatkę piersiową. – W twoim sercu. To jest cicha, osobista obietnica między tobą a Bogiem. Nikt nie musi tego widzieć, nikt nie musi tego oceniać.

Zosia uśmiechnęła się szeroko. To był pierwszy szczery uśmiech, jaki widziałam u niej tego dnia.

– Dziękuję, babciu. To najlepszy prezent. Mogę tu jeszcze chwilę z tobą posiedzieć w ciszy?

Siedziałyśmy na ławce jeszcze przez kwadrans. Słuchałyśmy śpiewu ptaków, którymi nie interesowali się goście zamknięci w klimatyzowanej sali. Patrzyłam na jej dłoń, która mocno zaciskała się na rodzinnym krzyżyku. Może bierzmowanie mojej wnuczki na wyglądało jak festiwal próżności. Może moi bliscy zapomnieli, po co tak naprawdę przyszli tego dnia do kościoła, gubiąc sens sakramentu w pogoni za luksusem i aprobatą znajomych. Jednak w tamtym momencie, w cichym ogrodzie, wiedziałam, że udało mi się uratować dla Zosi odrobinę tego, co w tym święcie prawdziwe. Wiedziałam, że to ziarno, które zasiałam z dala od zgiełku i fleszy aparatów, kiedyś w niej zakiełkuje.

Krystyna, 67 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

