Jak usunąć konto Google

fot. Adobe Stock

Masz ochotę zniknąć z internetu i chcesz usunąć swoje konto z Google. W porządku, pokażemy ci, jak to zrobić. Zanim jednak klikniesz i ostatecznie je zlikwidujesz, pomyśl o tym, że ten ruch oznacza też likwidację poczty gmail i innych elementów, które są z tym kontem powiązane, np. dyski Google.

Spis treści:

Krok1: W pierwszej kolejności należy udać się na stronę https://myaccount.google.com. W tym miejscu zobaczysz 4 opcje wyboru dalszego działania:

Prywatność i personalizacja

Znaleziono problemy z zabezpieczeniami

Miejsce na koncie

Sprawdź Ustawienia prywatności

Krok 2: Usuwanie konta Google wymaga wyboru: Prywatność i personalizacja.

Krok 3: Kliknij pole podpisane: Zarządzaj danymi i personalizacją. Po kliknięciu otworzy się panel związany prywatnością i personalizacją. Zjedź na dolną część ekranu – tam znajdziesz zestaw opcji zatytułowanych: Pobierz lub Usuń swoje dane albo Zaplanuj, co ma się z nimi stać.

Krok 4: Trzecia opcja – Usuń swoje dane – prowadzi do usunięcia konta google.

Jak usunąć film z You Tube'a

Po otwarciu tej opcji zobaczysz 4 dalsze możliwości:

Usuwanie usługi Google

Usuwanie konta Google

Pobierz swoje dane

Zaplanuj, co ma się stać z Twoim kontem

Krok 5: Wybierz drugą możliwość: Usuwanie konta Google.

Krok 6: Po wejściu w nią zobaczysz komunikat dotyczący tego, co właśnie nastąpi, a zaraz pod nim opcję pobrania danych przed usunięciem konta (na przykład kontakty, zawartość dysku Google, zawartość poczty). Dokładnie przejrzyj tę listę!

Krok 7: Gdy już pobierzesz wszystko co dla ciebie ważne, musisz zescrollować ekran niżej. Tam zobaczysz dwa pola do potwierdzenia. Pierwsze pole pyta o potwierdzenie tego, że wiesz, że nie zostaniesz zwolniony z żadnych finansowych obciążeń, które możesz posiadać na swoim koncie Google oraz: jeśli masz jakieś nieodebrane zarobki na swoim koncie Google to ich nie otrzymasz.

Drugie pole prosi o potwierdzenie tego, że chcesz trwale usunąć konto Google. Klikasz na nie i... zrobione.

Ten proces przebiega dokładnie tak samo jak opisany powyżej i jest równie prosty.

