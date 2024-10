fot. Adobe Stock, Miljan Živković

Samotnie wychowuję trzynastoletnią córkę. Życie samotnej matki nie jest łatwe, ale staram się jak mogę, żeby Joasia miała wszystko, czego potrzebuje. Mieszkamy w niewielkim mieszkaniu w centrum miasta, a nasze dni są pełne obowiązków i codziennych wyzwań. Asia jest moim oczkiem w głowie i zawsze staram się wspierać jej marzenia i ambicje.

Wszystko zmieniło się, kiedy na zebraniu rodziców w szkole poznałam Janka. Ma 40 lat i również samotnie wychowuje swojego syna, Marcina, który jest w wieku mojej Asi. Między nami to była miłość od pierwszego wejrzenia. Od razu poczułam, że między nami jest chemia.

Poczułam się bezpieczna

Janek był ciepły, troskliwy i miał w sobie coś, co sprawiło, że poczułam się bezpieczna. Rozmawialiśmy długo po zebraniu, dzieląc się swoimi doświadczeniami i troskami. Nasze dzieci były dla nas najważniejsze, ale odkryliśmy, że i my sami potrzebujemy bliskości.

Jednak nasza radość nie trwała długo. Joasia i Marcin zaczęli rywalizować o prestiżową nagrodę szkolną, co wprowadziło w nasze życie wiele napięć. Z każdym dniem atmosfera stawała się coraz bardziej napięta, a ja zaczynałam się martwić, czy nasz związek przetrwa te trudne chwile.

Janek i ja spotkaliśmy się w kawiarni po zebraniu rodziców. Było to nasze pierwsze spotkanie na neutralnym gruncie, z dala od szkolnych murów i codziennych obowiązków. Siedzieliśmy przy małym stoliku, delektując się gorącą kawą i rozmawiając o naszych dzieciach.

– Wiesz, Joasia naprawdę ciężko pracuje, żeby zdobyć tę nagrodę. To dla niej ogromnie ważne – powiedziałam, czując dumę, ale także troskę.

– Marcin też jest bardzo zdeterminowany. Może powinniśmy porozmawiać z nimi, żeby nie brali tego tak na serio? – zaproponował Janek, patrząc na mnie z troską.

Z jednej strony, chciałam być z Jankiem i rozwijać naszą relację. Z drugiej strony, obawiałam się, jak nasze dzieci zareagują na nasz związek i czy rywalizacja między nimi nie skomplikuje wszystkiego. Spędziliśmy resztę wieczoru, próbując znaleźć rozwiązanie, które pozwoliłoby nam na szczęśliwe życie razem, bez szkody dla naszych dzieci.

Nasze obawy szybko się potwierdziły

– Wiesz, Janek, czasem myślę, że może powinniśmy na razie ukrywać nasz związek przed dziećmi – powiedziałam z wahaniem. – Może wtedy będzie im łatwiej skupić się na swoich celach.

– Może masz rację, Kasia. Chociaż nie chciałbym ukrywać przed Marcinem, jak ważna jesteś dla mnie – odpowiedział Janek, chwytając mnie za rękę.

Niestety, nasze obawy szybko się potwierdziły. Asia oskarżyła Marcina o kradzież pomysłu na projekt, co doprowadziło do naszej pierwszej poważnej kłótni. Było to trudne do zniesienia, ponieważ zarówno Janek, jak i ja staraliśmy się unikać konfliktów i żyć w harmonii.

– Nie mogę uwierzyć, że Marcin mógł coś takiego zrobić! Musisz z nim porozmawiać! – powiedziałam z oburzeniem, nie mogąc uwierzyć w to, co się stało.

– To niemożliwe. Marcin jest uczciwy. Może to ona po prostu przesadza? – odpowiedział Janek, starając się bronić swojego syna.

Byłam zła i rozczarowana. Zaczęłam mieć wątpliwości, czy nasz związek ma szansę przetrwać, skoro nasze dzieci są w takiej zażartej rywalizacji. W głębi serca czułam, że Joasia nie kłamałaby w tak ważnej sprawie. Ale jednocześnie wiedziałam, że Janek również chce wierzyć w uczciwość swojego syna.

– Janek, naprawdę myślisz, że moja córka mogłaby coś takiego wymyślić? Znasz ją przecież. Wiesz, jaka jest uczciwa – próbowałam przekonać Janka, ale widziałam, że jest mu trudno to zaakceptować.

– Kasia, ja też znam Marcina. Wiem, że to nie jest w jego stylu. Może powinniśmy dać im trochę czasu na rozwiązanie tego konfliktu – odpowiedział, próbując znaleźć kompromis.

Przypadkowo podsłuchałam rozmowę

Pewnego dnia, kiedy byłam w domu Janka, przypadkowo podsłuchałam jego rozmowę z synem. Akurat zmywałam naczynia, a drzwi do pokoju Marcina były uchylone, więc rozumiałam ich konkretne słowa.

– Tata, ja po prostu chciałem wygrać. Wiedziałem, że jej pomysł jest lepszy – przyznał Marcin z wyraźnym poczuciem winy w głosie.

– Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś. Musimy to naprawić – odpowiedział Janek, zaskoczony i zawiedziony.

Chciałam porozmawiać z Joasią i wyjaśnić jej, co się stało. Jednocześnie czułam, że moje zaufanie do Janka zostało mocno nadszarpnięte. Wiedziałam, że Marcin popełnił błąd, ale również widziałam, jak bardzo jest mu z tego powodu przykro.

– Joasiu, musimy porozmawiać – powiedziałam cicho, kiedy wróciłam do domu. – Chodzi o ten projekt i to, co się stało z Marcinem.

– Mamo, wiem, że to on skopiował mój pomysł. To nie fair – odpowiedziała, wyraźnie zdenerwowana.

– Masz rację, córeczko. Marcin przyznał się, że to zrobił. Ale wiesz, każdy popełnia błędy. Może powinniśmy dać mu szansę na naprawienie tego? – próbowałam przekonać ją do wyrozumiałości.

– Nie wiem, mamo. Czuję się oszukana – wyznała, a ja widziałam, jak bardzo jest zraniona.

Emocje sięgnęły zenitu

Postanowiłam spotkać się z Jankiem, aby omówić całą sytuację. Spotkaliśmy się w naszej ulubionej kawiarni, ale tym razem atmosfera była daleka od romantycznej. Emocje sięgnęły zenitu.

– Twoje dziecko musi nauczyć się, że oszustwo nie popłaca! – powiedziałam z determinacją, starając się nie podnosić głosu.

– A może twoja córka powinna być bardziej wyrozumiała? – odpowiedział Janek, broniąc Marcina.

Zaczynałam rozumieć, że nasz związek może nie przetrwać tych wszystkich napięć i konfliktów, chociaż bardzo tego pragnęłam. Było mi smutno, ale musiałam myśleć o swojej ukochanej córce.

– Janek, naprawdę chciałabym, żebyśmy mogli to wszystko jakoś rozwiązać. Ale musisz zrozumieć, że dla Joasi to było bardzo ważne – próbowałam znaleźć wspólny grunt.

– Kasia, ja też chcę, żeby to wszystko się ułożyło. Ale nie wiem, czy nasze dzieci są gotowe na to, żebyśmy byli razem – odpowiedział Janek, patrząc na mnie z bólem w oczach.

Nasza rozmowa nie przyniosła ostatecznego rozwiązania, ale przynajmniej zaczęliśmy otwarcie mówić o naszych obawach i uczuciach. Wiedzieliśmy, że przed nami jeszcze długa droga, ale postanowiliśmy dać sobie trochę czasu na przemyślenie wszystkiego.

– Może powinniśmy zrobić krok w tył i dać naszym dzieciom czas na rozwiązanie swoich problemów – zaproponowałam.

– Może masz rację... Dajmy im czas i zobaczmy, co się stanie – zgodził się Janek, chociaż widziałam, że jest mu ciężko to zaakceptować.

Rozważałam zakończenie związku

Joasia i Marcin również zaczęli wyrażać swoje frustracje. Joasia była wściekła na Marcina, a Marcin próbował ją przeprosić. Niestety, to tylko pogłębiło napięcia między mną a Jankiem. Atmosfera w domu stawała się coraz gorsza, a ja zaczynałam się martwić, że sytuacja zaraz wymknie się spod kontroli.

– Jak mogłeś to zrobić, Marcin? Myślałam, że jesteś inny! – wykrzyknęła Asia, gdy spotkali się na szkolnym korytarzu.

– Przepraszam. Naprawdę mi przykro. Nie chciałem, żeby tak to się skończyło – odpowiedział z poczuciem winy w głosie.

Zaczęłam rozważać zakończenie naszego związku, aby chronić moją córkę. Czułam, że muszę podjąć trudną decyzję. Było mi ciężko, ale wiedziałam, że jej dobro jest najważniejsze.

– Joasiu, wiem, że jest ci teraz bardzo trudno. Ale musimy próbować znaleźć rozwiązanie. Może warto porozmawiać z Marcinem i spróbować mu wybaczyć? – kolejny raz próbowałam przekonać córkę do wyrozumiałości.

– Mamo, to nie jest takie proste. Czuję się zdradzona – odpowiedziała Joasia, a w jej oczach zobaczyłam łzy.

Wiedziałam, że muszę podjąć trudną decyzję. Spotkałam się z Jankiem, aby porozmawiać o przyszłości naszego związku. Było mi naprawdę ciężko.

– Może to nie jest właściwy moment dla nas. Ale cieszę się, że cię poznałam – powiedziałam, starając się ukryć łzy.

– Ja też, Kasiu. Może kiedyś nasze dzieci to zrozumieją... – odpowiedział Janek, patrząc na mnie z bólem w oczach.

Rozstaliśmy się, ale pozostaliśmy w kontakcie jako przyjaciele. Mieliśmy nadzieję na to, że w przyszłości sytuacja się poprawi. Zrozumiałam, że relacje międzyludzkie są skomplikowane, a rywalizacja może mieć ogromny wpływ na bliskie związki. Ale wierzę, że z czasem wszystko się jakoś ułoży.

Joasia i Marcin stopniowo zaczęli rozmawiać i odnajdywać wspólny język. Nasze rodziny nie były już co prawda związane romantycznie, ale przynajmniej udało nam się zbudować most zrozumienia i wzajemnego szacunku. Było to trudne, ale jestem pewna, że tak właśnie miało być.

Katarzyna, 38 lat

