Jeszcze dwa lata temu wydawało mi się, że życie w Polsce jest zbyt przewidywalne, że coś tracimy. Kiedy Jarek zaproponował wyjazd do Norwegii, poczułam ekscytację, jakbyśmy mieli zaczynać wszystko od nowa, na nowo pisać naszą historię. Norwegia miała być naszą szansą – lepsze życie, nowe możliwości dla dzieci. Wierzyłam, że to przyniesie nam szczęście.

Reklama

Myśleliśmy, że to raj

Początkowo Norwegia wydawała się rajem. Wszystko było inne, świeże. Nowe mieszkanie, szkoła dla dzieci, Jarek z zapałem rzucił się w wir pracy. Ale z czasem, to, co miało być fascynujące, zaczęło mnie przytłaczać. Wszędzie otaczał mnie obcy język, obcy ludzie. Kacper i Amelka mieli problemy z adaptacją w szkole. Codziennie wracali smutni, mówiąc, że tęsknią za Polską, za kolegami.

– To minie, Monika. Daj im czas – mówił Jarek, kiedy próbowałam poruszyć ten temat.

On spędzał długie godziny w pracy, coraz bardziej angażując się w nowe projekty. Dla niego Norwegia była szansą, na którą czekał całe życie. Ale ja zaczynałam czuć się coraz bardziej obco. Nasze rozmowy stawały się coraz krótsze, a napięcie między nami rosło.

– Jarek, nie wiem, czy ja tu pasuję… – powiedziałam pewnego wieczoru, kiedy dzieci już spały.

– Pasujesz, po prostu potrzebujesz więcej czasu. Wszyscy potrzebujemy. Przestań się martwić na zapas – odpowiedział, jakby to wszystko było takie proste.

Patrzyłam na niego, czując, jak rośnie we mnie frustracja. Miałam wrażenie, że nie rozumie, jak bardzo się gubię. Zaczęłam się zastanawiać, czy nasza decyzja o wyjeździe była naprawdę wspólna, czy tylko podążyłam za jego marzeniem.

Tęskniłam za krajem

Z każdym dniem czułam się coraz bardziej przytłoczona. Jarek nie zauważał moich problemów – wracał późno, a kiedy już był w domu, myślami wciąż tkwił w pracy. Zaczęłam coraz częściej dzwonić do Magdy, mojej przyjaciółki z Polski. Jej głos przypominał mi o domu, o tym, co straciłam.

– Monika, wracaj. Przecież nie musisz tam zostać na zawsze – powiedziała mi pewnego dnia Magda.

– A Jarek? Dzieci? – Zapytałam, próbując ukryć łzy.

– Dzieciaki lepiej sobie poradzą tutaj, w swoim kraju, z językiem, który znają. A Jarek… Może on też zrozumie, że to nie jest wasze miejsce? – Magda próbowała mnie przekonać, ale ja wiedziałam, że to nie jest takie proste.

Z Jarkiem rozmawiałam coraz mniej. Każda próba poruszenia tematu kończyła się kłótnią. Jego praca stała się dla niego wszystkim, a ja czułam się coraz bardziej zepchnięta na bok. Dialogi, które kiedyś były pełne czułości, teraz stały się chłodne i formalne.

– Dlaczego nie możesz tego zaakceptować? – zapytał Jarek, kiedy znów próbowałam wyrazić swoje obawy.

– A dlaczego ty nie możesz zrozumieć, że tu nie pasuję? Że nie chcę, żeby nasze dzieci dorastały w miejscu, które jest dla nich obce? – odpowiedziałam, a nasze słowa przesiąknięte były wzajemnym niezrozumieniem.

Czułam, jak oddalamy się od siebie, a moja tęsknota za domem stawała się nie do zniesienia. Nie mogłam już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Pewnego wieczoru, kiedy dzieci spały, postanowiłam porozmawiać z Jarkiem ostatecznie.

Miałam już dość

– Jarek, musimy porozmawiać. Nie dam rady tak dalej – zaczęłam.

Spojrzał na mnie zmęczonym wzrokiem, jakby przewidywał, co zamierzam powiedzieć.

– Chcę wrócić do Polski – powiedziałam, czując, jak łzy napływają mi do oczu. – Ty możesz tu zostać, jeśli chcesz, ale ja się tu duszę.

Jego twarz stężała.

– Dopiero co zaczęliśmy tu nowe życie. Chcesz to wszystko rzucić? – Jego głos był pełen niedowierzania.

– To nie jest życie. To tylko przetrwanie. Ja i dzieci potrzebujemy domu, prawdziwego domu – odpowiedziałam, a mój głos zaczął drżeć.

– A ja? Myślisz, że mi jest łatwo? – wybuchnął. – Pracuję jak wół, żeby zapewnić nam lepszą przyszłość, a ty chcesz to wszystko zniszczyć?

– To nie ja to niszczę. My się niszczymy każdego dnia, w tym miejscu, które nie jest nasze – odparłam, czując, jak narasta we mnie frustracja.

Zapadła cisza, ciężka jak mur między nami. W końcu podjęłam decyzję, którą rozważałam od dawna.

– Wracam do Polski z dziećmi. Ty zostań, jeśli chcesz, ale ja już dłużej nie mogę – powiedziałam stanowczo, choć każde słowo kosztowało mnie wiele.

Jarek spojrzał na mnie, jakby widział mnie pierwszy raz. Czuł się zdradzony, ale wiedziałam, że nie ma już odwrotu.

Decyzja zapadła

Zaczęłam przygotowania do powrotu, ale każde spakowane pudełko przypominało mi o tym, co zostawiamy. Pewnego wieczoru usiadłam z dziećmi, by porozmawiać o naszym wyjeździe.

– Dzieci, wracamy do Polski – powiedziałam, starając się brzmieć pewnie.

Kacper rozpromienił się.

– Naprawdę? Znów będę mógł spotykać się z kolegami? – zapytał z entuzjazmem.

Amelka była bardziej niepewna.

– Mamo, a co będzie z tatą? On z nami nie jedzie? – Jej pytanie złamało mi serce.

– Tata na razie zostaje tutaj, ale będziemy mogli do niego dzwonić i odwiedzać go – odpowiedziałam, choć sama nie byłam pewna, czy to wystarczy.

Przygotowania do wyjazdu były pełne emocji. Kacper cieszył się na powrót, podczas gdy Amelka z każdym dniem stawała się bardziej zamyślona. Sama zmagałam się z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony czułam ulgę, że wracam do domu, z drugiej – obawiałam się, jak dzieci zniosą tę zmianę.

Ostatnia rozmowa z Jarkiem była pełna napięcia. Patrzyliśmy na siebie, wiedząc, że nasze małżeństwo już nigdy nie będzie takie samo.

– To nie jest łatwe, ale wierzę, że to najlepsze dla dzieci – powiedziałam, próbując go przekonać.

– A co z nami? – zapytał cicho, ale nie miałam na to odpowiedzi.

Wiedziałam, że ten wyjazd zmieni wszystko. Czy było warto? Czas miał to pokazać.

Został tam sam

Powrót do Polski był dla mnie pełen emocji, ale też niepewności. Kiedy wysiadłam z dziećmi na lotnisku, wszystko wydawało się znajome, ale jednocześnie obce. Polska, za którą tak tęskniłam, nie była już taka sama.

Pierwsze dni były trudne. Kacper szybko odnalazł się w szkole, z entuzjazmem opowiadał o spotkaniach z dawnymi kolegami. Amelka jednak była wycofana, niepewna, jakby nie do końca rozumiała, dlaczego musiała zostawić wszystko, co ledwo zdążyła poznać.

Czułam ulgę, że wróciłam, ale ta ulga szybko ustąpiła miejsca smutkowi. Brakowało mi Jarka. Każde miejsce w Polsce przypominało mi o nim, o naszej wspólnej przeszłości, marzeniach, które mieliśmy. Ale wiedziałam, że nasze życie już nigdy nie będzie takie samo. Zrozumiałam, że powrót do Polski nie rozwiązał problemów, tylko przeniósł je w inne miejsce.

Tymczasem Jarek dzwonił rzadko, a nasze rozmowy były krótkie, wymuszone. Wiedziałam, że stara się przetrwać w Norwegii, ale czułam, że jego życie bez nas jest puste. Często zastanawiałam się, co teraz robi, czy jest szczęśliwy, czy żałuje.

Każdego dnia myślałam o tym, czy nasza decyzja była słuszna. Moje marzenia o powrocie były tylko ucieczką od problemów, które wciąż były obecne. Zdałam sobie sprawę, że nie ma prostych rozwiązań, a życie, które wyobrażałam sobie w Polsce, nie jest takie, jak myślałam.

Oddaliliśmy się od siebie

Codzienność była pełna wyzwań, a marzenia, które miały mnie uratować, okazały się iluzją. Często siadałam wieczorem, kiedy dzieci już spały, i zastanawiałam się, czy podjęłam dobrą decyzję. Czy rozstanie z Jarkiem było jedynym wyjściem?

Jarek, samotny w Norwegii, również zmagał się z poczuciem straty. Dzwonił coraz rzadziej, jakby nie chciał przypominać sobie o życiu, które zostawił. Nasze rozmowy stawały się coraz bardziej odległe, a milczenie, które się między nami zrodziło, mówiło więcej niż słowa.

Zrozumiałam, że czasami marzenia, które wydają się być ratunkiem, mogą prowadzić do jeszcze większego zagubienia. Przez lata żyliśmy z Jarkiem w przekonaniu, że nowe miejsce przyniesie nam szczęście, ale teraz widziałam, że to nie kraj, ale my sami musieliśmy znaleźć to, czego szukaliśmy. Oboje zrozumieliśmy, że nasze decyzje mają konsekwencje, z którymi musimy się teraz zmierzyć.

Nie ma łatwych odpowiedzi, ale wiem, że musimy iść dalej. Choć marzenia się rozpadły, musiałam znaleźć sposób, by zbudować coś nowego, dla siebie i dla dzieci. Czas pokaże, co przyniesie przyszłość, ale jedno było pewne – nasze życie już nigdy nie będzie takie samo.

Monika, 37 lat

Reklama

Czytaj także:

„Ukochany ze studiów postanowił mnie zdobyć po latach. Nie spodziewał się jednak, jaki numer wywinę przed ołtarzem”

„Kuzynka nie chciała mnie na swoim ślubie, bo uznała, że narobię jej wstydu. Mam gdzieś tę całą szopkę”

„Po maturze kumpele planowały karierę, a ja marzyłam o wielkiej rodzinie. Nie zwierzałam się, bo by mnie wyśmiały”