Szef nagle postawił cię przed trudnym wyborem - zamierza cię zwolnić. Daje ci jednak możliwość wyboru - czy chcesz rozstać się za porozumieniem stron, czy przyjmujesz wypowiedzenie od szefa. Co wybrać?

Czym różni się wypowiedzenie od porozumienia stron?

W przypadku wypowiedzenia to szef cię zwalnia, musi zatem tę decyzję stosownie uzasadnić, np. tym, że nie wypełniałaś obowiązków służbowych. Z kolei przy porozumieniu stron uznaje się, że obie strony zgadzają się co do tego, że pracownik, czyli ty, powinnaś odejść z firmy z jakichś powodów. Ta różnica powoduje, że powinnaś poważnie zastanowić się, który dokument podpisać, zanim zrobisz ten krok.

W jakich przypadkach powinnaś wybrać wypowiedzenie?

Gdy uważasz, że wymienione przez szefa zarzuty w stosunku do twojej pracy są bezzasadne , niesprawiedliwe i krzywdzące. Nie ma sensu wówczas podpisywać porozumienia stron, skoro faktycznie się w tej kwestii nie zgadzacie.

Gdy zamierzasz dochodzić swoich praw przed sądem . Jeżeli masz powody do oskarżenia swojego pracodawcy na drodze sądowej, nie podpisuj przedtem żadnych porozumień. W przeciwnym razie sąd nie uzna cię za osobę wiarygodną.

Gdy chcesz od razu po zwolnieniu mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych . W przypadku wypowiedzenia zyskujesz je już po 7 dniach od dnia, w którym zarejestrujesz się w urzędzie pracy, a w przypadku porozumienia dopiero po 90 dniach.

Gdy chcesz mieć czas na znalezienie nowej pracy. Szef ma obowiązek w tzw. okresie wypowiedzenia dać ci 2 dni wolne właśnie na możliwość szukania nowej pracy.

Kiedy warto zdecydować się na porozumienie stron?

Gdy uważasz, że stawiane przez szefa zarzuty są prawdą i zgadzasz się z nimi.

Gdy chcesz szybko odejść z pracy. W przypadku porozumienia stron sami z szefem umawiacie się, kiedy możesz odejść z pracy. Warto pamiętać, że niezależnie od tego, czy wybierzesz wypowiedzenie czy porozumienie stron, w żadnym z tych przypadków nie tracisz prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Które zwolnienie jest lepsze?

Na pewno wolałabyś nigdy nie znaleźć się w takiej sytuacji i musieć wybierać tak naprawdę między większym a mniejszym złem. Kiedy jednak spotka cię zwolnienie, mocno się zastanów. Z pozoru wydaje się, że wypowiedzenie jest lepsze, ale powinnaś pamiętać, że kolejny pracodawca na rozmowie o pracę może pytać cię o powody, dla których rozstałaś się z poprzednią firmą. Jeśli w wypowiedzeniu ex szef mocno cię oczernił, może być trudno zdobyć zaufanie nowego pracodawcy nawet, gdy te zarzuty były absurdalne i nieprawdziwe.

