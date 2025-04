Jak wynika z badań GUS, w 2014 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 88 642 osoby i była większa o blisko pół procenta niż w poprzednim roku. Najczęściej do wypadków dochodzi w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym (głównie przemysł spożywczy, meblarski, metalowy).

Postępowanie po wypadku



Jeśli uległaś wypadkowi w pracy lub w drodze do (z) pracy, musisz jak najszybciej to zgłosić swojemu pracodawcy. Może to także zrobić inny pracownik – świadek zdarzenia lub bliska ci osoba.

Pracodawca ma obowiązek:

udzielić ci pierwszej pomocy i wezwać pogotowie,

zabezpieczyć miejsce wypadku,

zawiadomić inspektora pracy i ewentualnie prokuratora jeśli wypadek był ciężki (czyli nastąpiło trwałe uszkodzenie ciała), śmiertelny lub uległy mu co najmniej dwie osoby,

ustalić okoliczności i przyczyny wypadku. Pracodawca powołuje tzw. zespół powypadkowy w ciągu 14 dni od wypadku. Ten sporządza protokół – jeden egzemplarz musi zostać doręczony osobie poszkodowanej,

zatwierdzić protokół w ciągu 5 dni od sporządzenia,

zarejestrować wypadek w prowadzonym przez siebie rejestrze, podając datę złożenia do ZUS wniosku o odszkodowanie.

Warto wiedzieć. Jeśli wypadek zdarzył się w drodze do (lub z) pracy, pracodawca musi wypełnić kartę wypadku w ciągu 14 dni od powiadomienia go o zdarzeniu. W karcie trzeba podać adresy świadków i numer dokumentu medycznego potwierdzającego obrażenia pracownika.

Co ci przysługuje

Jeśli zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, będzie ci przysługiwało:

wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy (100 proc. pensji) wypłacany maksymalnie przez 182 dni;

(100 proc. pensji) wypłacany maksymalnie przez 182 dni; świadczenie rehabilitacyjne – jeżeli po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal jesteś nadal niezdolna do pracy, lecz dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują wyzdrowienie. Przysługuje maksymalnie przez rok, wypłaca je ZUS, do którego trzeba złożyć odpowiedni wniosek;

– jeżeli po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal jesteś nadal niezdolna do pracy, lecz dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują wyzdrowienie. Przysługuje maksymalnie przez rok, wypłaca je ZUS, do którego trzeba złożyć odpowiedni wniosek; zasiłek wyrównawczy – możesz się o niego ubiegać, jeżeli w wyniku wypadku zostałaś przeniesiona na gorzej płatne stanowisko;

– możesz się o niego ubiegać, jeżeli w wyniku wypadku zostałaś przeniesiona na gorzej płatne stanowisko; jednorazowe odszkodowanie – jeśli doznałaś długotrwałej lub stałej utraty zdrowia (stawki na ten rok znajdziesz w Obwieszczeniu ministra Pracy – Monitor Polski 2015 poz. 251);

– jeśli doznałaś długotrwałej lub stałej utraty zdrowia (stawki na ten rok znajdziesz w Obwieszczeniu ministra Pracy – Monitor Polski 2015 poz. 251); renta szkoleniowa – jeśli po wypadku przebycie szkolenia daje szansę na podjęcie nowego zajęcia;

– jeśli po wypadku przebycie szkolenia daje szansę na podjęcie nowego zajęcia; renta z tytułu niezdolności do pracy , jeżeli zostałaś inwalidką;

, jeżeli zostałaś inwalidką; dodatek pielęgnacyjny – dla tych, którzy po wypadku nie są zdolni do samodzielnego funkcjonowania;

– dla tych, którzy po wypadku nie są zdolni do samodzielnego funkcjonowania; pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w niektóre przedmioty ortopedyczne.

Jeśli pracownik zmarł, bliscy mogą otrzymać jednorazowe odszkodowanie i rentę rodzinną.

Warto wiedzieć. Przy wypadku w drodze do pracy lub z pracy będzie ci przysługiwał 100. procentowy zasiłek, świadczenie rehabilitacyjne, ewentualnie renta z tytułu niezdolności do pracy.

Nie ma prawa do tych świadczeń pracownik, który uległ wypadkowi z powodu swojego rażącego niedbalstwa i naruszenia zasad bezpieczeństwa, lub przyczynił się do wypadku, ponieważ był pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Musisz złożyć wniosek

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie składasz u pracodawcy. Ten przekaże go z protokołem powypadkowym do ZUS. Od dnia otrzymania wniosku ZUS ma 7 dni na wyznaczenie terminu badania przez swego lekarza orzecznika. Ten ustala uszczerbek na zdrowiu (stały bądź długotrwały) i stwierdza, jaki jest jego związek z wypadkiem. Może też zlecić dodatkowe badania u lekarza specjalisty. Jeżeli ZUS nie przyzna odszkodowania lub renty powypadkowej, masz prawo wnieść odwołanie do sądu okręgowego w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Robisz to za pośrednictwem ZUS. Wnosząc odwołanie, nie ponosisz kosztów sądowych (przy ewentualnej apelacji – 30 zł).

Jeśli uległaś wypadkowi przy pracy, możesz żądać od pracodawcy odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Masz do tego prawo, gdy winę za wypadek ponosi pracodawca (np. zaniedbał przestrzegania przepisów bhp), a świadczenia wypłacone przez ZUS nie pokryją szkody, jakiej doznałaś.

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani domu

