I nie tylko. Decydując się na zakup świątecznych prezentów kilka tygodni wcześniej, możesz bardzo dużo zyskać. Jeżeli na samą myśl o przeciskaniu się w tłumie kupujących i staniu w godzinnych kolejkach do sklepowych kas przechodzą cię ciarki, lepiej pomyśl o świątecznych wydatkach znacznie wcześniej. Przeczytaj, co możesz dzięki temu zyskać.

1. Nie musisz stać w gigantycznych kolejkach

Przed świętami wszystkich dopada szał zakupowy, przez co nagle we wszelkich galeriach i centrach handlowych pojawiają się setki ludzi. Jeżeli nie jesteś fanką przepychania się i szukania skrawka miejsca dla siebie w sklepach czy na parkingach, zrób wszystko, żeby tego uniknąć. Wcześniejsze zakupy zaoszczędzą ci tych nieprzyjemnych doznań.

2. Produkty dostępne są w pełnej gamie rozmiarów i kolorów

Kupując prezenty z kilkutygodniowym wyprzedzeniem masz znacznie większą szansę na dostępność takiego właśnie produktu, jaki potrzebujesz. Tuż przed samymi świętami towar w sklepie może być mocno przebrany. Zamiast wiec panikować, że nie możesz dostać tego, co byś chciała, postaraj się o prezenty z wyprzedzeniem. Tym razem to ty ubiegnij innych i zdobądź wymarzone podarunki.

3. Oszczędzasz czas - nie stoisz w korkach

Okres około świąteczny wiąże się nie tylko z tłumami ludzi w sklepach, lecz także na ulicach. Pamiętasz, jak w zeszłym roku narzekałaś, że tracisz cenny czas na stanie w kilometrowych korkach i jak zarzekałaś się, że za rok zrobisz wszystko, żeby tego uniknąć? Pora wcielić słowa w czyny i ruszać po świąteczne zakupy już teraz!

4. Nie stresujesz się, że o czymś zapomnisz

Dość masz już biegania od sklepu do sklepu i zamartwiania się, że zapomnisz kupić prezent dla jednej z bliskich osób. Co roku świąteczny czas kojarzy ci się ze stresem i nerwami, czy na pewno ze wszystkim zdążysz i załatwisz sprawy na czas. Jeżeli zaczniesz działać już teraz, na pewno ze wszystkim zdążysz na spokojnie. Dodatkową korzyścią będzie to, że tym razem nie siądziesz do wigilijnego stołu wycieńczona i bez pozytywnej energii.

5. Możesz spokojnie i bez pospiechu dobrać prezent do osoby

Zależy ci na tym, żeby osoba, którą obdarujesz prezentem, była jak najbardziej zadowolona, to naturalne. Na pewno dobierzesz coś odpowiedniejszego, jeśli wystarczająco długo przemyślisz ewentualny zakup. Prezenty kupowane na szybko, pod wpływem emocji bądź pośpiechu często bywają nietrafione. Skutek takiego zakupu może być opłakany, nie tylko nie wywołasz uśmiechu na twarzy bliskiej osoby, lecz także stracisz wydane na prezent pieniądze, ponieważ nikt nie będzie z niego korzystał.

6. Masz szansę na zakupy w promocyjnych cenach lub w specjalnych okazjach

W ciągu roku zdarzają się co jakiś czas wyprzedaże, promocje, obniżki cenowe, z których czasami naprawdę nie warto nie skorzystać. Jeżeli udało ci się upolować coś naprawdę ekstra, nie rezygnuje z zakupu tylko dlatego, że nikt z bliskich nie ma w najbliższym czasie urodzin czy imienin. Możesz zachować daną rzecz na świąteczny prezent. Naprawdę ciekawe i przydatne rzeczy są dobrym prezentem na każdą okazję. Świąteczny prezent wcale nie musi być swetrem w renifery czy ciepłymi wełnianymi skarpetami.

7. Możesz kupować taniej przez Internet bez obawy, że prezent nie zdąży dotrzeć na czas

Często jest tak, że te same produkty są tańsze, jeśli kupujemy je przez Internet a nie w sklepie stacjonarnym. Dlaczego więc nie skorzystać z takiej okazji, zwłaszcza przed świętami, kiedy musimy kupić co najmniej kilka prezentów dla najbliższych. Każde kilka procent rabatu może dać w efekcie całkiem sporą sumę. Prezenty na święta powinny być przemyślane, nie muszą być jednak przepłacane. Warto o tym pamiętać.

Nie ma na co czekać, zamiast tracić czas, lepiej już teraz zacznij rozglądać się za najlepszymi pomysłami na upominki dla rodziny i przyjaciół. Niech świąteczne zakupy wreszcie staną się prawdziwą przyjemnością.

