Gdy jesteś jedyną właścicielką rachunku bankowego, to tylko ty masz do niego dostęp. Nikt nie wypłaci twoich pieniędzy z konta. Ale jeśli np. zachorujesz i trafisz do szpitala, nikt z bliskich nie sprawdzi też, czy masz wystarczające środki na opłacenie stałych rachunków, rat itp. Podobna sytuacja może dotyczyć również twojej mamy czy ojca. Warto więc czasem pomyśleć o wspólnym rachunku z kimś bliskim. Rozważ wszystkie za i przeciw.

Z kim możesz mieć wspólne konto w banku?

Na takie rozwiązanie najczęściej decydują się małżeństwa lub pary mieszkające razem. Współwłaścicielami rachunku mogą być dwie, a nawet trzy osoby. Nie muszą być ze sobą spokrewnione, ale większość banków wymaga jednak, aby były pełnoletnie. Możliwe jest też (choć zdarza się to bardzo rzadko) otwarcie konta wspólnie z małoletnim dzieckiem. Musi ono jednak skończyć trzynaście lat.



W jaki sposób otwiera się rachunek?

Aby otworzyć wspólne konto z mężem, mamą, siostrą czy kimkolwiek innym, wystarczy pójść razem do wybranego banku i wypełnić odpowiedni formularz. Otrzymacie również karty do bankomatu, kredytowe itp. Niektóre banki wydają je klientom za darmo. Każdy z właścicieli będzie mógł bez ograniczeń dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na takim koncie. Może je wpłacać i wypłacać, robić przelewy, wydawać stałe zlecenia, otwierać subkonta itp., czyli korzystać ze wspólnego rachunku w taki sposób, jakby był jego jedynym właścicielem.

Jeśli masz już indywidualny rachunek w banku, możesz go przekształcić we wspólny. Wystarczy, że razem ze wspólnikiem złożycie odpowiedni wniosek w banku.

Jakich korzyści możesz oczekiwać?

Wspólne konto ma niewątpliwie sporo zalet w porównaniu z dwoma indywidualnymi rachunkami w banku.

- Przede wszystkim będzie was mniej kosztować niż dwa oddzielne. Banki za prowadzenie takiego rachunku pobierają bowiem takie same opłaty, jak w przypadku konta indywidualnego. Opłaty zmaleją więc o połowę.

- Zwiększy się wasza zdolność kredytowa. Na konto będzie teraz wpływać nie jedna, a dwie pensje. Każdy ze współwłaścicieli może więc zaciągnąć wyższy kredyt w banku.

- Jeśli pensje małżonków czy partnerów wpływają na jedno konto, łatwiej planować wydatki.

- Partner nie weźmie też kredytu bez twojej wiedzy. Będziesz bowiem musiała iść z nim do banku i swoim podpisem zagwarantować, że zgadzasz się na ściąganie rat z konta.

- W ramach wspólnego konta można prowadzić dowolną liczbę rachunków. Pozwala to na tworzenie subkont, na których możesz odkładać pieniądze np. na większe zakupy (pralkę, lodówkę itp.).

Na co powinnaś szczególnie uważać

Posiadanie wspólnego rachunku ma też, niestety, kilka wad. Ten rodzaj konta jest rozwiązaniem dla osób odpowiedzialnych. Musisz mieć pewność, że wspólnik nie będzie bez porozumienia z tobą wydawał większych sum z waszego z konta. Pamiętaj też, że choć każde z was może korzystać z konta, jakby było jego jedynym właścicielem, to odpowiadacie za nie razem. Bank nie wymaga, aby np. przy przelewaniu czy wypłacaniu większych kwot byli obecni wszyscy właściciele konta. Mogą cię więc czekać niemiłe niespodzianki.

- Gdy jedno z was przekroczy limit debetu, zapłaci za to również drugie (np. gdy jego pensja wpłynie na rachunek).

- Gdyby doszło do zajęcia rachunku przez komornika, bank zablokuje go i żaden z właścicieli nie będzie miał dostępu do pieniędzy.

- Każdy z was ma też prawo do wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie. A skutki takiego wypowiedzenia odczujecie oboje, konto zostanie bowiem zlikwidowane.

Jak uniknąć przykrych niespodzianek?

Jeśli nie możesz w pełni ufać wspólnikowi konta, przy podpisywaniu umowy z bankiem zadbaj, aby znalazły się w niej odpowiednie zapisy. Możesz np. zastrzec, że nie chcesz, aby zamknięto konto, gdy mąż z niego zrezygnuje. Wówczas, kiedy on wypowie umowę, staniesz się jedyną właścicielką rachunku, a wspólne konto przekształci się w indywidualne. Masz prawo wprowadzić także limit wypłat z konta. Może to być ważne, gdy współwłaścicielem jest twoje dziecko lub ktoś, kto ma problemy z kontrolowaniem wydatków.

Gdy chcesz znów mieć konto tylko dla siebie

Jeśli pomysł wspólnego rachunku się nie sprawdził, możesz w każdej chwili wybrać się razem z drugim właścicielem do banku i rozwiązać umowę. Gdy oboje macie równe prawa do konta, będziecie musieli złożyć zgodne oświadczenie o zlikwidowaniu go lub przekształceniu w dwa indywidualne. Jeśli ty masz więcej praw, sama możesz wypowiedzieć umowę i otworzyć nowe konto wyłącznie dla siebie.