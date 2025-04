Wyciek numerów PESEL to temat, który dręczy wielu Polaków. Sytuacją zainteresowali się urzędnicy Ministerstwa Cyfryzacji, gdy nagle wiele kancelarii komorniczych złożyło dostęp do tzw. danych wrażliwych, które służ między innymi do zaciągania pożyczek. Na razie nie wiadomo do końca jaka jest skala tego niepokojącego zjawiska.Szacuje się, że problem może dotyczyć od 1/3 do nawet połowy dorosłych Polaków. Jeśli obawiasz się, że również znajdujesz się w gronie poszkodowanych, sprawdź, co możesz zrobić.

Reklama

Zobacz, co zrobić, gdy zgubisz dowód osobisty lub paszport

Co w praktyce oznacza wyciek numerów PESEL?

Wyciek numerów PESEL może przyczynić się do wielu przestępstw finansowych. Nr PESEL w niepowołanych rękach może zostać wykorzystany do zaciągnięcia kredytu. Wiele banków i parabanków oferuje klientom pożyczkę wyłącznie na dowód. W konsekwencji, jeśli twoje dane zostaną użyte do zaciągnięcia kredytu, po 3-4 miesiącach zorientujesz się, że padłaś ofiara przestępstwa. Do domu zaczną przychodzić listy od kredytobiorcy, a w nich informacja o pożyczce oraz ponaglenie zwrotu rat.

Sprawdź, gdzie zgłosić zaginięcie dowodu osobistego?

Co zrobić, aby nie paść ofiarą oszustów?

Jeśli obawiasz się, że twój numer PESEL również wyciekł i ktoś wykorzysta go do wzięcia kredytu możesz zastosować się do 5 rad:

Reklama