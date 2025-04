fot. Fotolia

Work–life balance to koncepcja zarządzania czasem będąca owocem pracy psychologów i socjologów na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Stanowiła odpowiedź na masowy spadek produktywności, kreatywności i zaangażowania pracowników. Jednocześnie była impulsem dla pracodawców i działów HR do stworzenia polityki personalnej opartej na harmonii życia zawodowego i prywatnego zatrudnionych osób. W Polsce koncepcja ta wciąż pozostaje mało znana, mimo że niesie wiele korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Zakłada ona znalezienie tzw. złotego środka pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Na czym polega idea work-life balance?

Podstawą tej idei, tak jak w wielu innych dziedzinach życia, jest znalezienie równowagi. Nie polega ona jednak na równym podziale czasu pomiędzy pracę a czas wolny. Również punktualne wychodzenie z pracy nie gwarantuje sukcesu. - Nie chodzi też o to, by w domu nie rozmawiać o pracy, czy kompletnie wyeliminować zjawisko przynoszenia pracy do domu – wyjaśnia Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl. To bardziej kwestia światopoglądowa, polegająca na zachowaniu zdrowego rozsądku oraz umiaru w mówieniu i myśleniu o pracy, poświęcaniu jej czasu i energii - dodaje.

Jak odnaleźć swój złoty środek?

Pracę należy traktować jako możliwość realizacji swoich pasji i życiowych planów. Powinna nam sprawiać przyjemność i motywować do działania. Oczywiście możemy mieć gorszy dzień czy okres, ale nie może on być regułą. Jeśli codziennie towarzyszy nam ból brzucha na myśl o pracy, a wstanie z łóżka to duże wyzwanie, to znak, że trzeba coś zmienić. Spełniajmy się więc w pracy, ale w granicach rozsądku. Dążmy do perfekcji, ale bez przesady. Często sami wymagamy od siebie za dużo.

Zastanówmy się dwa razy zanim przyjmiemy awans – wiąże się on z nowymi obowiązkami, a przede wszystkim większą odpowiedzialnością i stresem.

Czasem lepiej podzielić się obowiązkami, delegować pracę, a nowe zadania przyjmować w sposób rozsądny. Niekiedy trzeba powiedzieć „nie”. Warto wyznaczyć żelazne zasady, jeśli nadgodziny, to raz czy dwa w tygodniu, praca w weekend - tylko okazjonalnie i w naprawdę wyjątkowych sytuacjach. Bardzo korzystne dla naszego zdrowia psychicznego są rozwiązania zakładające elastyczny lub niepełny wymiar zatrudnienia. Jeśli nasza sytuacja materialna na to pozwala, a pracodawca daje taką możliwość, warto pomyśleć o pracy na część etatu (rozwiązanie szczególnie korzystne dla młodych mam), wynegocjować bardziej elastyczne godziny pracy. Jedną z opcji jest też praca zdalna (nazywaną też e-pracą lub telepracą). Jeśli dopadło cię wypalenie lub depresja, rozważ urlop zdrowotny lub bezpłatny – wyjaśnia Małgorzata Majewska.

Zadbaj o relacje

Częstym problemem są relacje z szefem lub współpracownikami. Dobra atmosfera w pracy jest niejednokrotnie ważniejsza od podwyżki, a praca w nadgodzinach łatwiejsza do zniesienia. Z kolei napięcie w zespole i konflikty personalne powodują, że nasza niechęć i poziom stresu wzrastają. Jeśli sprawa dotyczy koleżanki lub kolegi, czasem wystarczy szczera rozmowa i kompromis. Jeśli sytuacja jest poważna, warto porozmawiać z przełożonym i naświetlić mu problem. - Jeśli nie możesz dogadać się z szefem, sytuacja jest poważniejsza. W takiej sytuacji również warto otwarcie podejść do tematu i wprost zapytać o zastrzeżenia w stosunku do naszej pracy. Jednak trzeba liczyć się z tym, że dla własnego zdrowia, lepiej zmienić pracę niż trwać w takim układzie – dodaje ekspert.

Ruch to zdrowie

Trzeba również pamiętać o czasie na odpoczynek, a także na regularną dawkę ruchu, która poprawi nie tylko nasze samopoczucie, ale i zdrowie. Czasem zamiast lunchu, wybierz krótki spacer. Wysiądź jeden przystanek wcześniej i przejdź się do pracy. Również po całym dniu w biurze, warto tak zrobić. Zapisz się na zajęcia sportowe, które lubisz. Znajdź czas na pasję. Również regularne spotkania z przyjaciółmi, znajomymi i rodziną pomogą zachować równowagę.

I pamiętaj o jednym – to aż praca i tylko praca. Zawsze można ją zmienić.

