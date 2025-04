Czy każdy może mieć swoją działalność?

Przykłady kobiet, które założyły swoje firmy i odniosły sukces są dla nas wyzwaniem i swego rodzaju dowodem, że chcieć to móc, a droga do prawdziwego zawodowego spełnienia i osiągnięcia równowagi między życiem prywatnym a karierą sprowadza się po prostu bycia własną szefową.

Tymczasem to nie jest wcale ścieżka dla każdego, bo nie każdy ma duszę i temperament przedsiębiorcy, a jeszcze mniej osób wytrwa i przekuje swój pomysł w dobrze zarabiającą firmę. Dlatego zamiast snuć nierealne wizje budowy własnego biznesowego imperium, warto rozejrzeć się za wariantami rozwoju w obecnym miejscu pracy albo pomyśleć o jego zmianie.

Tym, co nas najczęściej powstrzymuje, jest strach przed samą zmianą. Boimy się stracić bezpieczną, choć nielubianą pracę, boimy się także, że ta nowa wcale nie będzie dużo lepsza.

Odważ się założyć własną firmę!

Tymczasem już sama gotowość do zmiany, pierwszy krok w jej kierunku, może wnieść do naszego zawodowego życia powiew świeżości i sprawić, że łaskawszym okiem spojrzymy na swoje miejsce pracy, nawet gdy ostatecznie nie zdecydujemy się go opuścić.

Konfrontacja z choćby potencjalnym nowym pracodawcą, sprawdzenie swojej wartości i pozycji na rynku pracy przeważnie okazuje się ciekawym doświadczeniem – pomaga budować pewność siebie albo zweryfikować nierealistyczne przekonania o swoich kompetencjach. Tak czy inaczej ma wartość. Zawsze warto też wypatrywać nowych zawodowych możliwości, a jeśli same się nie zjawiają, aktywnie ich poszukiwać. Zmiana na lepsze rzadko przychodzi sama.

Kobieta jako przedsiębiorca