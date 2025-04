Emerytura to świadczenie pieniężne, które ma służyć jako zabezpieczenie bytu na starość. Wiele osób wątpi jednak w to, czy za 20 - 30 lat w ogóle zobaczy na własne oczy jakąkolwiek emeryturę. Ekonomiści twierdzą, że będzie to kwota na tyle symboliczna, że lepiej już teraz zacząć odkładanie pieniędzy. Z dniem dzisiejszym w życie weszły wyższe stawki emerytury minimalnej. Zobacz, co i o ile się zmieni.

Nowa emerytura tuż-tuż. Sprawdź, co się zmieni!

Ile należy odkładać na emeryturę, aby zapewnić sobie godny byt na starość?

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1 tys. zł. W ten sposób osiągnęły one poziom 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu.

