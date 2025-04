Wakacje mają dać ci możliwość odpoczynku i relaksu. To dlatego nie pozwól, aby nawet najmniejszy szczegół ci je zepsuł. Poznaj najczęściej wymieniane pułapki, na które natrafiamy podczas wakacji!

Posiłki i zakupy

Nie każdego z nas stać i nie każdy lubi stołować się w hotelowych restauracjach. Co więcej, wielu z nas wynajmuje hostele, w których może liczyć wyłącznie na małe śniadanie. To dlatego podczas wypoczynku na wakacjach nie raz musimy iść na zakupy. Prawda jest taka, że większości z nas zakupy spożywcze w hipermarketach czy dyskontach kojarzą się tylko z niekończącym się labiryntem półek i alejek sklepowych, kilometrowymi kolejkami do kas czy targaniem ciężkich siatek. Dlatego aż u 60% Polaków powodują one wyłącznie zmęczenie i irytację – tak wynika z najnowszych badań Frisco.pl. Będąc na wakacjach chcemy odpocząć i się zrelaksować. To dlatego lepiej jest postawić na wygodne zakupy przez internet. Siedząc wygodnie w fotelu, na plaży w Sopocie czy zwiedzając przepiękną warszawską starówkę można złożyć zamówienie, np. na frisco.pl, a zakupy przyjadą same.

Dodatkowe koszty

Kaucja, opłata nie za pokój, ale od osoby, dodatkowa płatność za parking oraz łóżeczko dla dziecka! Wyobrażasz sobie swój szok, gdy dowiadujesz się tego od recepcjonistki? To dlatego dokładnie sprawdź, ile wynoszą koszty pobytu. Dowiedź się, czy cena za dobę hotelową jest stawką od osoby, czy pary, czy od pokoju. Sprawdź, czy do opłaty doliczono od razu koszt parkingu oraz ile zapłacisz za posiłek. Koniecznie zobacz, czy w okolicy znajdują się sklepy, w których będziesz mogła zrobić podstawowe zakupy, czy może będziesz skazana na żywienie się w hotelowym bufecie albo restauracjach.

Hotel

Pamiętaj, że opis hotelu na oficjalnej stronie oraz nawet najpiękniejsze zdjęcia nie zawsze są zgodne ze stanem faktycznym. Brudne ściany czy niezadbana recepcja to nic w porównaniu z niewygodnym łóżkiem, które zamiast małżeńskiego, okazuje się być tapczanem, na którym z trudem zmieściłoby się dziecko. Do tego niezadbana, a wręcz odrażająca łazienka, w której nie ma co liczyć na ciepłą wodę. Brzmi przerażająco, ale takie sytuacje się zdarzają. Pamiętaj, aby wybierać hotele i pensjonaty sprawdzone przez znajomych, albo z dużą ilością komentarzy. Tylko wtedy będziesz miała niemal 100% pewność, że dokonujesz prawidłowego wyboru.

Pogoda

Pogoda jak kobieta (albo odwrotnie) – zmienną jest. Nie da się jej przewidzieć i potrafi totalnie zaskoczyć. Postaraj się jednak zawsze mieć alternatywę, na wypadek deszczu. Tylko wtedy nie będziesz narzekać, że twoje plany legły w gruzach.

Transport

Zagraniczna wycieczka, wyspy, piasek, morze, kurorty – brzmi świetnie. Aby nie czuć się niemile zaskoczoną, koniecznie sprawdź, jaka jest odległość od twojego hotelu do najbliższej plaży. Jeśli są to długości mierzone w kilometrach, pomyśl nad wynajmem pojazdu, którym będziesz się poruszać.

