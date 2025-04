Na Seszelach odnajdziemy malownicze plaże z białym piaskiem, urokliwe zatoki i mieniące się tysiącem barw rafy koralowe. Wszystkie to sprawiają, że te wyspy nazywane są rajem na Ziemi.

Według miejscowej legendy, po zakończeniu tworzenia świata przez Boga, została mu garść diamentów, które wrzucił do wody koło wschodniej Afryki, i powiedział: „Tutaj stworzę coś wspaniałego”. I tak powstały Seszele!

W rzeczywistości archipelag powstał z rozpadu afrykańskiego i indyjskiego kontynentu, tworząc granitowe wyspy w formie naszyjnika.

Z powodu izolacji od wpływów kontynentalnych na Seszelach zachowała się pierwotna przyrody, gdzie żyje kilkaset gatunków ryb, kilka rzadkich kolonii ptaków, gigantyczne żółwie oraz rosną legendarne palmy seszelskie (lodoicja seszelska, kokos morski). Ich owoc, coco-de-mer, gigantyczny, ważący nawet do dwudziestu kilogramów kokos, nazywany jest owocem miłości – po rozłupaniu orzech kształtem przypomina kobiece pośladki. Palma seszelska razem z żółwiem znajduje się w godle Seszeli.

Cały archipelag Seszeli na Oceanie Indyjskim składa się ze 115 wysp, z czego zamieszkałych jest tylko 33. Niektóre z nich są pochodzenia wulkanicznego, pozostałe to wyspy koralowe, które nieznacznie wznoszą się nad poziom oceanu.

Na Seszelach nie ma zabytków ani muzeów. To świetne miejsce na podziwianie krajobrazów, obserwowanie rzadkich gatunków ptaków (np. czarna papuga, spiewajaca sroka) i gigantycznych żółwi, odpoczynek pod palmami i kąpiel w oceanie. To również znakomite miejsce dla miłośników sportów wodnych, jak: nurkowanie, windsurfing, żeglowanie czy kitesurfing. Można tutaj wybrać się na rejs po wysepkach lub trekking po tropikalnych terenach wysp.

Kiedy wybrać się na Seszele?

Seszele mają łagodny, tropikalny klimat. Ciepło jest tutaj przez cały rok, 25–30 st. C. Główny sezon turystyczny rozpoczyna się od kwietnia i trwa do listopada, kiedy deszcze są mniej obfite i tym samym mniej dokuczliwe, a słońce nie daje się tak we znaki, co ma związek z niższą wilgotnością powietrza w tym okresie. Najcieplej jest tutaj w lutym, marcu i kwietniu (ok. 31 st. C). Wtedy temperatura wody osiąga ok. 28–29 st. C.