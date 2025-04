1 z 5

Santo Domingo

Stolica Dominikany. Jedno z najnowocześniejszych miast na Karaibach, ale także najstarsze z nich, powstało jako pierwsze po odkryciu Ameryki przez Kolumba.

Dziś splata się tu nowoczesny latynoski styl życia z kolonialną historią kraju. Warto zwiedzić przede wszystkim starą dzielnicę, tzw. Zona Colonial (wpisana na listę UNESCO). Spacerując wąskimi, brukowanymi uliczkami, co krok mozna natrafić na historyczne budowle. Mieści się tutaj najstarsza katolicka świątynia w Nowym Świecie – Catedral Santa Maria la Menor, pod którą kamień węgielny wmurował w 1510 roku syn Krzysztofa Kolumba.

Warto także zajrzeć do dzielnicy Eastern Santo Domingo. Największa jej atrakcja to Los Tres Ojos, czyli park, w którym znajdują się jaskinie wypełnione wodą z podziemnego jeziora.

Pobyt w Santo Domingo to również świetna okazja do zabawy. Wszędzie słychać muzykę, można podziwiać tradycyjnie ubranych mieszkańców na pokazach tradycyjnych tańców, ale też udać się do jednej z dyskotek i bawić się do rana.

W regionie znajdują się atrakcyjne wakacyjne kurorty z pięknymi plażami – Juan Dolio i Boca.