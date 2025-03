Najwyższe średnie zarobki są w Krakowie.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na najwyższe przeciętne zarobki mogą liczyć pracownicy w Krakowie – średnia pensja w marcu wyniosła tam 11 372 zł brutto. Na drugim miejscu znalazł się Poznań.

Co ciekawe tym razem Warszawa znalazła się na trzecim miejscu. Średnie wynagrodzenie w stolicy było na poziomie 10 634,91 zł.

Jak podaje GUS, w maju br. roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7999,69 zł.

Na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o zarobki w polskich miastach, znalazł się Olsztyn i Kielce – Polacy zarabiają tam poniżej 7 000 zł.

Do Krakowa stale przybywa ludzi. Według danych GUS jest to miasto o najwyższym przyroście ludności, jednym z zaledwie kilku w Polsce z rosnącą populacją.

W Krakowie co roku osiedla się średnio 2-2,5 tys. nowych mieszkańców. W rozmowie z serwisem lifeinkrakow.pl. socjolog, prof. Janusz A. Majcherek, zwraca uwagę, że do Krakowa przybywają często ludzie młodzi, aby tu studiować i pracować- Kraków to silny ośrodek akademicki.

Kraków oferuje też wysokopłatne miejsca na atrakcyjnych stanowiskach, szczególnie w branży IT.

