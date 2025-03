Hotel w Szczyrku ma 330 metrów długości.

Hotel zaoferuje 447 pokoi i apartamentów, mogących pomieścić niemal 1000 gości. Położony w malowniczej scenerii Beskidów, z widokiem na najwyższy szczyt regionu – Skrzyczne, hotel będzie prawdziwym rajem dla miłośników luksusu i natury.

Imponujące są wymiary obiektu, bowiem obiekt składa się z 9 kondygnacji i ma 330 metrów długości, co czyni go najdłuższym hotelem w Europie.

Wśród licznych atrakcji dla gości znajdą się m.in. rozbudowana strefa SPA, 12 sal konferencyjnych, a także kompleks basenowy „Flow" z rwącą rzeką, zjeżdżalniami, jacuzzi i strefą dla dorosłych. Hotel będzie także oferował bogatą ofertę kulinarną, z naciskiem na dania z grilla, kuchnię międzynarodową oraz elementy kuchni orientalnej.

Choć nie wszystkie atrakcje będą dostępne od razu (strefa basenowa zostanie otwarta w październiku 2024 roku), hotel już teraz budzi duże zainteresowanie turystów i obiecuje stać się jednym z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Polski. Hotel już przyjmuje rezerwacje.

Jak podaje głoswielkopolski.pl, za dwudniowy pobyt (1 noc) dla dwóch osób trzeba będzie zapłacić od 639 zł (cena ze śniadaniem). Na terenie obiektu będzie dostępny również płatny parking (50 zł za dzień).

Co ciekawe, to nie pierwszy tak długi budynek. Obecnie najdłuższym hotelem w Europie jest Prora na wyspie Rugia w Niemczech. Prora to monumentalny kompleks budynków wybudowany jeszcze w latach 30. XX wieku jako część projektu KdF (Kraft durch Freude) w czasach III Rzeszy.

Pierwotny plan zakładał, że będzie tu odpoczywać 20 tys. osób jednocześnie, jednak ogromny ośrodek wypoczynkowy nigdy nie został ukończony zgodnie z pierwotnym zamierzeniem. Kompleks ma 4,5 km długości i składa się z ośmiu bloków, które obecnie przekształcono w różne apartamenty, hotele, muzea oraz inne instytucje.

Chociaż hotel Prora nie był w pełni użytkowany w swojej pierwotnej formie, dziś stanowi jedną z najdłuższych i najbardziej niezwykłych struktur hotelowych w Europie.

