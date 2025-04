Hotele dla psów cieszą się dużą popularnością. Trudno się dziwić. To bowiem bardzo wygodna opcja dla opiekunów zwierzaków, którzy zamierzają wybrać się na wakacje, a nie mają, co zrobić ze swoim czworonogiem. Oczywiście można zabrać go ze sobą, ale nie zawsze jest to dla niego dobre – np. podczas podróży samolotem, gdy pupil musi być zamknięty w luku bagażowym. Hotel dla psów powinien być jednak odpowiednio wybrany i mimo wszystko należy mieć do niego ograniczone zaufanie, o czym boleśnie przekonała się ta rodzina.

Portal wamiz.pl opisał historię pewnej rodziny z Minessoty, którą spotkała przykra niespodzianka. Latem minionego roku jej członkowie postanowili wybrać się na wakacje. Niestety nie mogli zabrać ze sobą swojego ukochanego pupila. Postanowili jednak zadbać o jego komfort i wybrali dla niego polecany hotel dla psów.

Właściciele placówki zaproponowali rodzinie okres próbny. Opiekunowie mieli zostawić swojego psiaka na dwie godziny, żeby wszyscy mogli się przekonać, jak zwierzak przeżyje rozłąkę i czy odnajdzie się w hotelu. I niestety tyle wystarczyło, aby doszło do tragedii.

Gdy opiekunowie wrócili po swojego pupila, nie spodziewali się, że… nie będzie go w hotelu. Okazało się, że zwierzak zaginął i żaden z pracowników placówki nie potrafi stwierdzić, kiedy to się stało i gdzie podział się psiak.

Obsługa hotelu przeprosiła za zaistniałą sytuację i stwierdziła, że nic podobnego wcześniej nie miało u nich miejsca. Niestety to w żaden sposób nie zadośćuczyniło ludziom ze złamanymi sercami, ani nie sprawiło, że ich ukochany pupil wrócił cały i zdrowy.

Rodzina psiaka rozpoczęła poszukiwania. Pracownicy hotelu do nich dołączyli i powiedzieli, że zrobią wszystko, aby czworonóg się znalazł. Jak na razie nie wiadomo, czy poszukiwania przyniosły oczekiwane rezultaty. Mamy nadzieję, że tak, a jeśli jeszcze nie, to piesek w końcu odnajdzie drogę do domu.

Cory Geis dropped his two dogs off at Doggie Doo’s Spa & Retreat in Shakopee on Feb. 18 and came back two hours later to find one of them missing. The business says he jumped a fence and cited an ‘error in staff training.’ Have you seen George?

More at 5:30/10pm on @WCCO pic.twitter.com/Cbb3eWmLVs

— Kirsten Mitchell (@Kirsten_TV) March 19, 2023