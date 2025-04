Przez cały rok czekamy na upragniony urlop... To czas, kiedy możemy wreszcie odpocząć, wyjechać w piękne miejsce i pozwolić sobie na beztroskie leniuchowanie na plaży. Jednak czasem zachowanie niektórych plażowiczów potrafi być bardzo irytujące i skutecznie uprzykrzyć na życie. Zatem, jak zachowywać się na plaży, żeby nie przeszkadzać sobie i innym?

Reklama

6 zasad plażowego savoir-vivre:

1. Gdzie postawić leżak na plaży?



Na tłocznej plaży często brakuje miejsca na swobodne rozłożenie koca czy leżaka. Mimo to nie wypada lokować się tuż nad głowami innych plażowiczów. Lepiej poszukać wolnego skrawka ziemi kilkadziesiąt metrów dalej niż krępować kogoś zbyt bliskim sąsiedztwem. Takie zachowanie na plaży może być wyjątkowo denerwujące!

2. Rozbrykane maluchy



Choć dzieciaki potrzebują luzu, nie pozwól, by pociecha niefrasobliwie biegała między cudzymi kocami czy sypała wokół piaskiem bez opamiętania. To może innych zwyczajnie drażnić! Co robić, gdy twój brzdąc zbytnio się rozszaleje? Wymyśl mu jakieś spokojniejsze zajęcie, choćby zbieranie muszelek.

3. Radio na cenzurowanym



Gdy najdzie cię ochota na posłuchanie muzyki, skorzystaj ze słuchawek. Na plaży ludzie na ogół wolą słuchać łagodnego szumu morza niż hałaśliwych dźwięków z tranzystora.

4. Niemądre żarty



Wciąganie na siłę do wody kogoś, kto wcale nie ma na kąpiel ochoty, to kiepski dowcip. Wiadomo, gwałtowne ochłodzenie rozgrzanego na słońcu ciała dla nikogo nie jest miłe i bezpieczne. U dziecka może nawet spowodować psychiczny uraz do wody. Skąpany w ten sposób maluch za żadne skarby nie będzie chciał potem zbliżyć się do morza czy jeziora.

5. Topless niekoniecznie



Zapomniałaś zabrać na plażę kostium? Lepiej zrezygnuj z opalania! Spacerowanie po plaży w bieliźnie nie jest dobrym pomysłem. Nawet najbardziej elegancki stanik nie nadaje się do pokazywania w miejscu publicznym. Podobnie ma się sprawa ze strojem topless – najlepiej pasuje do ustronnych miejsc.

6. Kąśliwe uwagi



Nie wpatruj się zbytnio w innych plażowiczów i nie komentuj na głos cudzego wyglądu. Szczególnie za granicą staraj się trzymać język na wodzy. Bo może ci się zdawać, że ktoś nie rozumie, jak mówisz: „Ale grubas!”, a ta osoba będzie z Polski i usłyszy przykry komentarz. Poczułabyś się wtedy bardzo niezręcznie, prawda?

Na podstawie artykułu Anny Leo-Wiśniewskiej z dwutygodnika "Pani domu"

Reklama

Więcej podróżniczych inspiracji:

Pomysły na ruchowe zabawy z dzieckiem

Paryż - miasto zakochanych

Gdzie jechać na wakacje w kwietniu?

Co warto zobaczyć w Meksyku?