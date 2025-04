Kolorowe sombrero, przepiękne plaże, zespoły mariachi, widowiskowe zawody rodeo - jest wiele powodów, aby za cel podróży obrać gorący Meksyk. Kraj tequili, kulturowej różnorodności i bogatej historii stanowi jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Ameryce Łacińskiej. Dlaczego warto przemierzyć ocean i wybrać się na meksykańską przygodę?

Zakochaj się w Meksyku:

1. Błogie lenistwo na rajskich plażach

Meksykańskie plaże zasługują na szczególną uwagę – są piaszczyste, zadbane i bardzo czyste. Do tego wszystkiego dochodzi krystaliczna i przyjemnie ciepła woda. Warunki sprzyjają również uprawianiu sportów wodnych np. windsurfingu, kitesurfingu, pływaniu skuterem wodnym czy nurkowaniu.

Miłośnicy plażowania z pewnością docenią plażę Chacahua, którą z jednej strony otacza porośnięta kaktusami pustynia, a z drugiej rozciągają się błękitne wody Pacyfiku. Szeroka plaża, z czystym, drobnym, białym piaskiem, przyciąga wielu turystów. Najprzyjemniej pływa się w lagunie, bo fale są znacznie mniejsze, a pływy nie tak silne jak na otwartym oceanie. Można tez podejrzeć okolicznych mieszkańców, łowiących kraby i langusty.

Inne wspaniałe plaże to Cancun (co w języku Majów oznacza "misę pełną złota"), Acapulco czy Playa de Carmen. Skupione wokół najsłynniejszych kurortów turystycznych. W luksusowych ośrodkach, w wysokiej klasy hotelach, miłośnicy beztroskiego leniuchowania poczują się jak w raju. Aby nie przedobrzyć ze słońcem, warto zaopatrzyć się w kapelusz, najlepiej w lokalnym stylu. Sombrero (od hiszpańskiego sombra czyli cień) stanowi narodowe nakrycie głowy Meksykanów, a na jego cześć nazwano nawet jedną z kosmicznych galaktyk.

2. Odkrywanie kultury Majów i fascynującej historii Meksyku

Dla ciekawych świata Meksyk odsłania swoje historyczne oblicze. Główną atrakcją jest zwiedzanie miejsc związanych z pozostałościami cywilizacji prekolumbijskich, z których najsłynniejszą jest cywilizacja Majów. Swego czasu, miłośnicy teorii spiskowych głosili przekonanie, że koniec kalendarza Majów przypadający na 21 grudnia 2012 roku, miał być datą końca świata.

Oprócz zabytków prekolumbijskich cywilizacji warto odwiedzić stolicę kraju – Meksyk. Piękne, nastrojowe, choć czasem przytłaczające miasto charakteryzuje się takimi miejscami jak Plaza de la Consitucion, jednym z największych placów na świecie, największą w Ameryce Łacińskiej katedrą, kompleksem Palacio Nacional położonym w miejscu pałacu Montezumy.

Interesującym miejscem jest "miasteczko" Matki Bożej w Guadalupe, które obecnie znajduje się w granicach miasta Meksyk, do którego "ciągną" rzesze pielgrzymów z całego kraju. Przed odlotem do Polski, warto choć raz obejrzeć zawody rodeo. Rodeo to wydarzenie, które gromadzi tysiące widzów. Jak twierdzą antropolodzy, zawody rodeo mają na celu ,,ożywienie ducha Dzikiego Zachodu".

3. Wyprawa Szlakiem Tequili w Jalisco

Miłośników przygód i dobrych trunków z pewnością zainteresuje wyprawa Szlakiem Tequili w Jalisco. Region Jalisco to królestwo tequili. Wulkaniczne gleby obejmujące większość stanu jak żadne inne nadają się najlepiej do uprawy niebieskiej agawy, która wykorzystywana jest jako baza do tequili. Na słynnym Szlaku Tequili działa obecnie ponad 146 tradycyjnych destylarni, które produkują nawet 50 milionów litrów tego trunku w ciągu roku. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko kilka miejsc na świecie, w tym właśnie miasto Tequila, posiada licencję do wyrobu tego alkoholu.

Oryginalny meksykański drink, którym wznoszone są toasty na całym świecie, to w przeważającej części zasługa tutejszych rzemieślników. Tylko w tym miejscu można prześledzić całą drogę jego wytwarzania – poczynając od zbiorów agawy, poprzez proces fermentacji, destylacji, a kończąc na najważniejszej części – degustacji prawdziwej tequili.

Na podstawie informacji prasowej travelplanet.pl

