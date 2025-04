Na Wyspach Kanaryjskich słońce świeci niemal przez cały rok, a nawet kiedy nie świeci, to nadal jest tutaj przyjemnie ciepło. Dlatego o hiszpańskim archipelagu mówi się często "wyspy wiecznej wiosny". Tutejszy klimat, ze średnią temperaturą 22–25 st. C, pozwala na wypoczynek przez cały rok.

Jeśli do doskonałej pogody dodamy piękne krajobrazy, ciepłe morze, imponujące góry i mnóstwo atrakcji dla turystów, to nic dziwnego, że Wyspy Kanaryjskie są jednym z najpopularniejszych miejsc na wakacje przez cały rok.

Umiarkowany klimat sprawia, że wolny czas można tutaj spędzać w różny sposób. Pogoda sprzyja zarówno uprawianiu sportów wodnych, jak i poznawaniu wysp przez dwanaście miesięcy.

Pogoda na Wyspach Kanaryjskich

Lato na Wyspach Kanaryjskich jest długie i gorące, a zima ciepła. Od czerwca do września temperatura powietrza utrzymuje się powyżej 30 st. C, a wody waha się w granicach 25 st. C. Najgorętsze miesiące to lipiec i sierpień, ale nawet wtedy dzięki mikroklimatowi i odpowiedniej wilgotności powietrza nie odczuwa się zbytnio upałów. Zimą woda ochładza się do 19 st. C, ale temperatura powietrza nie spada poniżej 20 st. C na wschodzie i w centrum archipelagu.

Latem deszcz prawie nie pada, pojawia się sporadycznie zimą i wczesną wiosną, zwłaszcza w górach.

