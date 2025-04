Bułgaria dla turystów oferuje wiele. Od szerokich piaszczystych plaż nad ciepłym Morzem Czarnym po wysokie góry, od sławnych klasztorów po stare zabytkowe miasta. To wszystko połączone z bogatą kulturą i gościnnością mieszkańców sprawia, że ten kraj jest bardzo atrakcyjnym miejscem na wakacje.

Reklama

Niewątpliwy atut to mocno rozwinięta infrastruktura turystyczna i hotelowa na wybrzeżu, które ciągnie się ok. 350 km. Największą popularnością cieszą się kurorty w Słonecznym Brzegu i Złotych Piaskach. Mamy tu wszystko, czego trzeba, aby dobrze wypocząć.

Kiedy wybrać się na wczasy do Bułgarii?

Bułgaria słynie z bardzo dobrej pogody i przyjemnej temperatury, zwłaszcza podczas letnich wakacji. Od czerwca do końca września jest tu słonecznie i ciepło. A jak wygląda to po sezonie? Jesienią (w październiku) średnia temperatura powietrza w ciągu dnia to 18–20 st. C, podobnie zresztą jak wiosną (w maju). Nie jest to jeszcze najlepszy czas na plażowanie, ale na zwiedzanie jak najbardziej. Niższa temperatura powietrza i mniej turystów zdecydowanie ułatwiają podróżowanie po kraju.

1. Lato

W Bułgarii sezon turystyczny rozpoczyna się w czerwcu. Słoneczny Brzeg, Złote Piaski, Albena, Primorsko, Rawda, Obzor – w tych nadmorskich miejscowościach robi się gwarno i tłoczno. Słoneczna aura gwarantuje udany wypoczynek, zarówno miłośnikom plażowania, jak i pasjonatom sportów morskich, do uprawiania których panują tu świetne warunki.

Lipiec to najgorętszy miesiąc, temperatury wynoszą ok. 30 st. C, ale często są wyższe. Morska woda jest ciepła (21 st. C), idealna do kąpieli. Sierpień to dalszy ciąg upalnego lata bułgarskiego i jeszcze cieplejsza woda w morzu (ok. 23 st. C). Wrzesień to także bardzo atrakcyjny czas na wakacje w Bułgarii. W dzień jest 26 st. C, zaś temperatura wody w morzu wynosi średnio 21 st. C, a ceny są niższe (nawet do 50 proc. podobnie jest w czerwcu) niż w lipcu i sierpniu, poza tym powoli zaczyna być mniej tłoczno i spokojniej. W czerwcu i wrześniu też latają samoloty czarterowe

fot: jesień w górach Riła

2. Jesień

Jesień w Bułgarii ma swoje uroki. W październiku temperatury na wybrzeżu wciąż przekraczają 20 st. C, ale jest już nieco chłodniej. Sprzyja to m.in. zwiedzaniu i wędrówkom po górach. Pięknie wyglądają Riła i Piryn, których stoki mienią się na żółto, czerwono i zielono.

W listopadzie panuje jesienna szaruga, jest zimno i zwykle pada deszcz. Więc najlepiej odpuścić sobie podróżowanie.

3. Zima

Styczeń jest jednym z najchłodniejszych miesięcy. Średnia temperatura w ciągu dnia wynosi 6 st. C, ale zmienia się w zależności od regionu. Najzimniej jest w górach. Ośrodki turystyczne czekają one na miłośników narciarstwa i innych sportów zimowych. Trasy są bardzo dobrze przygotowane, podobnie jak i zaplecze hotelowo-gastronomiczne. Najbardziej popularne to:

Bansko u stóp Wichrenu (Piryn) – sezon trwa od połowy grudnia do połowy maja, a warunki narciarskie są doskonałe.

– sezon trwa od połowy grudnia do połowy maja, a warunki narciarskie są doskonałe. Pamporowo (Rodopy) – znajduje się tutaj ok. 45 km tras narciarskich, przeważają trasy średnio trudne i łatwe. W Pamporowej super też jest się opalać: liczba dni słonecznych to aż 240 w roku! Śniegu zimą jest zawsze w bród, temperatura nigdy nie spada poniżej -7 st. C. Jeśli szukacie podobnych warunków, łagodnych tras, słońca, niewielkich mrozów, a chcecie zapłacić mniej – zamiast modnej Pamporowej wybierzcie niedalekie Chaparele, zdecydowanie tańsze, choć oferuje podobne atrakcje.

– znajduje się tutaj ok. 45 km tras narciarskich, przeważają trasy średnio trudne i łatwe. W Pamporowej super też jest się opalać: liczba dni słonecznych to aż 240 w roku! Śniegu zimą jest zawsze w bród, temperatura nigdy nie spada poniżej -7 st. C. Jeśli szukacie podobnych warunków, łagodnych tras, słońca, niewielkich mrozów, a chcecie zapłacić mniej – zamiast modnej Pamporowej wybierzcie niedalekie Chaparele, zdecydowanie tańsze, choć oferuje podobne atrakcje. Borowec (Riła) – ponad 45 km tras o zróżnicowanym stopniu trudności. Przy dobrej pogodzie można wybrać się na najwyższy tutejszy szczyt Musała (2925 m n.p.m.), ok. 3 godz. pieszo od najwyższej stacji kolejki.

4. Wiosna

Marzec nie jest dobrym miesiącem na wczasy w Bułgarii. Pogoda zaskakuje nagłymi zmianami, pada deszcz, a temperatura waha się ok. 11 st. C. W kwietniu zaczyna się robić przyjemniej, temperatura w dzień wynosi 16 st. C i jest cieplej niż w Polsce. To miesiąc świetny na zwiedzanie Bułgarii, a jest tu co oglądać.

Maj to również świetna pora na zwiedzanie, spacery czy piesze wędrówki górskie. Jest ciepło, ale nie upalnie, w ciągu dnia przeciętne temperatury oscylują w granicach 22 st. C.

Co warto zobaczyć w Bułgarii?

Nesseber – perła bałkańskiej architektury.

– perła bałkańskiej architektury. Pirin, Riła i Rodopy – sporo ciekawych szlaków turystycznych, piękne polodowcowe jeziora, schroniska raczej kiepskie.

– sporo ciekawych szlaków turystycznych, piękne polodowcowe jeziora, schroniska raczej kiepskie. Monastyry – Rilski, Baczkowski, Rożeński.

– Rilski, Baczkowski, Rożeński. Sozopol – urokliwa miejscowość turystyczną z dwoma znanymi piaszczystymi plażami, poza sezonem senna wioska rybacka przyciągająca artystów.

– urokliwa miejscowość turystyczną z dwoma znanymi piaszczystymi plażami, poza sezonem senna wioska rybacka przyciągająca artystów. Przylądek Kaliakra – rezerwat przyrody, malowniczy cypel, który tworzą monumentalne, niemal pionowe, skały sięgające 70 m wysokości skały.

– rezerwat przyrody, malowniczy cypel, który tworzą monumentalne, niemal pionowe, skały sięgające 70 m wysokości skały. Bełogradczik – skalne miasto, znane z kolorowych skał z piaskowca i położonej wśród nich fortecy.

– skalne miasto, znane z kolorowych skał z piaskowca i położonej wśród nich fortecy. Melnik – najmniejsze miasto w Bułgarii, otoczone przez fantastyczne formy skalne, uformowane z piaskowca, piramidy i grzyby skalne, słynie ze znakomitego wina.

– najmniejsze miasto w Bułgarii, otoczone przez fantastyczne formy skalne, uformowane z piaskowca, piramidy i grzyby skalne, słynie ze znakomitego wina. Płowdiw – jedno z najstarszych miast świata. Jego historia sięga 4 tys. lat przed naszą erą.

– jedno z najstarszych miast świata. Jego historia sięga 4 tys. lat przed naszą erą. Kopriwsztica – miasto skansen, z typową zabudowa XIX-wiecznej Bułgarii, znajdują sie tutaj kolorowe domy o tradycyjnym wystroju i zdobieniu.

– miasto skansen, z typową zabudowa XIX-wiecznej Bułgarii, znajdują sie tutaj kolorowe domy o tradycyjnym wystroju i zdobieniu. Karłowo w Doline Róż – znane na całym świecie z olejku różanego, który wytwarza się z uprawianych tu kwiatów i stosuje w produkcji perfum. Na początku czerwca w miejscowości Kazanłyk odbywa sie tutaj słynny Festiwal Róż.

– znane na całym świecie z olejku różanego, który wytwarza się z uprawianych tu kwiatów i stosuje w produkcji perfum. Na początku czerwca w miejscowości Kazanłyk odbywa sie tutaj słynny Festiwal Róż. Park Przyrodniczy Rusenski Łom – słynie z malowniczych jarów wyrzeźbionych przez rzekę.

Na własną rekę czy z biurem podróży?

To zależy już od preferencji. Jeśli nie lubimy zajmować się organizacją odpoczynku, i chcemy się oddać wyłącznie słodkiemu lenistwu, to najprościej jest skorzystać z usług biura podróży. Oferują one wczasy all inclusive (wszystko w cenie) w Bułgarii, a konkretnie na riwierze bułgarskiej już od 800 zł za 7 noclegów dla jednej osoby (plus ok. 500 zł za czarter). To to bardzo wygodne. Nie musimy się martwić o to, czy trzeba za coś dopłacać – możemy jeść i pić do woli! Co więcej, tamtejsze kompleksy hotelowe często oferują atrakcje dla rodzin z dziećmi – aquaparki, place zabaw, baseny ze zjeżdżalniami i program animacyjny (dostępny również w języku polskim).

Można też skorzystać z oferty last minute Bułgaria, która zwykle jest bardziej atrakcyjna.

Dojazd i podróżowanie

Gdy chcemy sami zorganizować wyjazd, co zwykle wypada taniej, warto skorzystać z tanich linii lotniczych (latem połączenia z Burgas i Warną) lub lotów czarterowych albo wybrać się samochodem (z Warszawy do Warny, jak i Soii jest ok. 1600 km, najkrótsza droga przez Słowację, Węgry, Rumunię).

W Bułgarii najlepszym środkiem transportu na krótszych trasach jest autobus, na dłuższych wygodniejszy będzie pociąg. Autobusy łączą wszystkie większe i ważniejsze miasta w kraju, a na popularnych trasach, np. latem między Sofią a wybrzeżem jest kilka kursów dziennie. Pociągi są tańsze od połączeń autobusowych, czas podróży jest jednak znacznie dłuższy.

fot: Etar - wioska z pensjonatem w starym architektonicznym stylu

Noclegi

Można zarezerwować za pośrednictwem Booking.com czy TripAdvisor, wybierając opcję z możliwością bezpłatnego odwołania rezerwacji i w między czasie szukać tańszej oferty (od 600 zł za pokój dwuosobowy ze śniadaniem) czy przez Airbnb .

Do dyspozycji mamy hotele, hostele, kwatery prywatne i namiot. Kempingi znajdują się na całym wybrzeżu i w pobliżu większych ośrodków turystycznych. W sezonie za dobę za duży namiot zapłacimy ok. 8 euro plus 4 euro za samochód plus 4 euro za osobę, za autocaravan – 17 euro plus 4 euro za osobę (w cenie woda i prąd). Rozbijanie namiotów poza wyznaczonymi miejscami nie jest dozwolone, mimo to jest bardzo rozpowszechnione i właściwie nikt na to nie zwraca szczególnej uwagi. Dostępne są również noclegi w klasztorach, np. w Rilskim Monastyrze.

Praktyczne informacje:

Wiza



Na pobyt krótszy niż 90 dni nie jest potrzebna, Bułgaria od 2007 roku jest członkiem Unii Europejskiej, możemy wjechać do tego kraju na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Pieniądze



Należy je wymieniać (najlepiej euro lub dolary) w kantorach z napisem „no comission”, czyli „bez prowizji”, otrzymasz wówczas równowartość zgodnie z kursem widniejącym na tablicy informacyjnej w danym punkcie. Wymieniając walutę w kantorach, należy zachować ostrożność, gdyż częste są przypadki wypłacania kwot niższych, niż to wynika z podanego przed kantorami kursu (najlepiej uprzednio zapytać, jaką kwotę otrzyma się za określoną kwotę w walucie). Najlepiej to robić w większych miastach, takich jak: Sofia, Burgas, Warna.

Banki zazwyczaj są otwarte w dni robocze od 9.00 do 16.00. Tam też znajdują się bankomaty, z których można wypłacać bułgarską walutę, używając kart: Visa, Visa Electron, Mstercard, Diners Club, American Express. Często bankomaty są koło hoteli i przy promenadach turystycznych, ale w małych miejscowościach mogą być problemy.

Na terenie Bułgarii działa kilkaset punktów Western Union, za których pośrednictwem możliwe jest błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski.

Ubezpieczenie i służba zdrowia

Osoby ubezpieczone z NFZ, mogą korzystać z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Podczas wizyty u lekarza należy okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Uprawnia ona tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego warto wykupić dodatkowo polisę ubezpieczeniową umożliwiającą w razie konieczności pokrycie kosztów leczenia w szerszym zakresie. Turyści wybierający się na szlaki górskie powinni mieć ubezpieczenie od sportów, ponieważ w Bułgarii wprowadzono odpłatność za akcje ratownicze prowadzone przez górskie pogotowie.

Kąpieliska i baseny



Plaże są zwykle bezpłatne, ale za wypożyczenie leżaka i parasola trzeba zapłacić

Uwaga na gesty



W Bułgarii należy uważać na gesty, które mogą stać się przyczyną nieporozumień. Kręcenie głową na boki oznacza „tak”, natomiast kiwanie głową w górę i dół – „ nie”.

Reklama

Lubisz podróżować? Tutaj przeczytasz o ciekawych miejscach, które warto zobaczyć 9 miejsc, które trzeba zobaczyć w Bułgarii