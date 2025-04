Obcokrajowcy, uczący się języka polskiego, zwykle polegają na skomplikowanych odmianach i trudnej gramatyce. Często podkreślają, że nasz język nie jest łatwy do nauki. I to słownictwo! Niepodobne do żadnego innego.

Okazuje się, że mamy w języku polskim sporo wyrazów, które dla nas są niewinne i neutralne, ale za granicą w obcym języku – choć brzmią podobnie – oznaczają coś zupełnie innego. Mogą kogoś bardzo obrazić, wywołać konsternację albo wpędzić nas w kłopoty. Na jakie słowa uważać, będąc za granicą? Zobacz listę polskich słów, które za granicą są wulgaryzmami!

