Historia motoryzacji pisana jest zachwytem kierowców, wysiłkiem inżynierów i milionami litrów paliwa. Pojawienie się samochodów na drogach podniosło standard życia, jednak rozwój motoryzacji ma też swoją ciemną stronę. Jak szacuje WHO w 2013 roku na drogach zginęło około 1,24 miliona osób.

Dlatego jednym z głównych celów osób związanych z motoryzacją stało się poprawienie bezpieczeństwa na drodze. Ważnym elementem tych prac są działania zmierzające do poprawy właściwości pojazdów. Tak, by były one bezpieczne dla podróżujących w nich osób, a także podnosiły bezpieczeństwo uczestników zdarzeń drogowych.



Występujące w samochodzie układy bezpieczeństwa:

1. Układ bezpieczeństwa biernego

Jego zadaniem jest niwelowanie skutków kolizji lub wypadku drogowego wszystkich jego uczestników. Lista elementów tego układu ciągle się rozwija i udoskonala. Układ ten obejmuje m.in.:



Nadwozie pojazdu - ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, z których jest wykonane, wzmocnień bocznych i stref zgniotu. Strefa pasażerska posiada szczególne wzmocnienia, tzw. klatkę bezpieczeństwa, zabezpieczającą przed możliwością zgniecenia pasażerów w trakcie zderzenia,

Kształt nadwozia chroniący uczestników na zewnątrz pojazdu - nieostry kształt pojazdu, łamane lusterka w przegubach,

Poduszki bezpieczeństwa – pierwszy raz pojawiły się Europie w 1981 roku. Ich zadaniem jest zamortyzowanie uderzenia kierowcy, pasażerów o element samochodu. Od dwóch lat w myśl zasady, że pojazd ma chronić wszystkich uczestników wypadku, montowane są w samochodach poduszki, których zadaniem jest ochrona pieszych,

Pasy bezpieczeństwa – ich zadaniem jest utrzymanie w fotelu kierowcy i pasażerów, w momencie gwałtownego hamowania lub zderzenia. Istotne jest prawidłowe zapięcie pasów, gwarantujące utrzymacie ciężaru ciała i minimalizujące obrażenia.

2. Układ bezpieczeństwa czynnego

Czyli wszystkie urządzenia i systemy znajdujące się w samochodzie, które pozwalają kierowcy na uniknięcie wypadku. Ich zadaniem jest wspomaganie , a czasami także naprawianie jego błędów.

Warto zapoznać się z najważniejszymi systemami, które mają nam pomóc w bezpiecznym poruszaniu się po drogach:

ABS (Antilock Brake System) – zadaniem tego systemu jest zapobieganie blokowania się kół podczas hamowania. Dzięki temu unikamy ściągania samochodu na bok i utrzymujemy pełną sterowalność. W przypadku hamowania awaryjnego powinniśmy maksymalnie mocno kopnąć w pedał hamulca oraz sprzęgła i trzymać mocno wciśnięte pedały aż do zatrzymania,

ESP (Electronic Stability Program) – system ten stabilizuje tor jazdy podczas pokonywania zakrętów. W przypadku uślizgu któregoś z kół, przyhamowuje je tak, by utrzymać tor jazdy,

ACC (Adaptive Cruise Control) – system ten może być wykorzystywany na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Współpracuje z tempomatem. Jego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej, bezpiecznej odległości między poruszającymi się samochodami. W razie potrzeby system ten może zahamować tak, by utrzymać dystans przed jadącym pojazdem,

DAA (Driver Activity Assistant) – wykrywa zmęczenie kierowcy, analizując jego styl jazdy.

„Wyścig inżynierów trwa. Priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. My, jako jego uczestnicy, musimy być świadomi zagrożeń, ale i możliwości naszych pojazdów. Nie przeceniajmy ich, ale poświęćmy im czas, zapoznajmy się z systemami, nauczmy się z nich korzystać prawidłowo”

- mówi Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto ŠKODA.

Na podstawie materiałów prasowych Skoda Polska



