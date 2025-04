Zmienia się podejście Polaków do wielu spraw, w tym również do tych, wydawać by się mogło, bardziej tradycyjnych. W natłoku codziennych obowiązków i chronicznego braku czasu, marzymy o tym, aby prace związaną z przygotowaniem Świąt, wykonał za nas w końcu ktoś inny. Dlatego właśnie coraz częściej myślimy o spędzeniu Bożego Narodzenia poza domem.

Reklama

Zimowy wyjazd w góry, aktywność na stokach, podziwianie zimowych krajobrazów, wszystko przygotowane i podane nam "pod nos"? Po takich Świętach pozostają fantastyczne wspomnienia, brak zmęczenia i nadprogramowych kilogramów.

Boże Narodzenie w górach

Zimy w ostatnich latach nie obfitowały w śnieg i powoli odzwyczajamy się od białych Świąt. Wystarczy jednak wyjechać w góry, by móc podziwiać ośnieżone szczyty górskie i poczuć biały puch na twarzy. A jeśli Święta w górach, to najczęściej na stoku!

Polacy coraz chętniej uprawiają sporty zimowe. Lista miejsc, do których można wyjechać w okresie świątecznym, jest coraz dłuższa. Hotele i pensjonaty oferują kilkudniowe pobyty świąteczne, gwarantując całą atmosferę świąt z potrawami wigilijnymi, prezentami, kuligami, kolędami i wieloma innymi atrakcjami, bez których nie wyobrażamy sobie tradycyjnych świąt. Do tego wszystkiego coraz nowocześniejsza infrastruktura narciarska, dłuższe i lepiej przygotowane trasy zjazdowe. W renomowanych kurortach dorośli będą mogli poszaleć na stokach o preferowanym stopniu trudności, dzieci na łagodniejszych wzniesieniach lub jeździć na sankach. Nic, tylko wyjeżdżać!

Gdzie i za ile?

Gdzie możemy pojechać podczas Świąt? Choć Polacy chętnie spędzają Święta w polskich górach, jednak ze względu na często lepsze warunki pogodowe, infrastrukturę i stosunkowo korzystne ceny, rośnie liczba chętnych na zagraniczne świąteczne wyjazdy.

Tygodniowy wypad na narty do Czech w okresie świątecznym, w hotelu 3* z wyżywieniem (w tym wigilijną kolacją), to koszt od ok. 800 zł za osobę. Po słowackiej stronie, oferty są już droższe! Tygodniowy pobyt w regionie Jasna Chopok w podobnym standardzie, będzie w tym samym czasie kosztował ok. 1700 zł za osobę. Zaś świąteczny wyjazd w Alpy, to koszty od 1000 zł za osobę do Włoch, 1500 zł do Austrii i 2100 zł do Szwajcarii.

Święta w górach to odpoczynek, ruch, zdrowie i dobra zabawa na świeżym powietrzu. Nie tylko w domu można poczuć magię Świąt. Kolędy i życzenia w pięknych górskich dolinach, będą brzmiały równie wspaniale, a taki wyjazd na pewno pozostanie niezapomniany.

Na podstawie materiałów prasowych Travelplanet.pl

Reklama

Więcej podróżniczych inspiracji:



6 miejsc idealnych na urlop z dzieckiem

Niezapomniany urlop na morzu

Madera - wyspa wiecznej wiosny