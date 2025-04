Beata Pawlikowska kocha samotne podróże. Jej zdaniem to właśnie takie wyprawy najbardziej kształcą, pozwalają poznać samego siebie i budują naszą samodzielność i poczucie własnej wartości. Poprzez przebywanie z samym sobą jesteśmy w stanie zajrzeć wgłąb serca i nawet jeśli czujemy się niekomfortowo, uczy to nas pokory względem całego świata.

Podróżuj z Beatą Pawlikowską: samotne podróże

W tym odcinku Beata Pawlikowska odpowiada na pytania, czy boi się samotnie jeździć po świecie, a także zdradza kulisy wypraw, które odbyła w pojedynkę. Choć podróżniczka podkreśla, że takie wycieczki bywają bardzo trudne, nie należy się przed nimi wzbraniać, bowiem to najbardziej wartościowa forma poznawania innych kultur.

Beata Pawlikowska podpowiada jakie formalności trzeba załatwić przed wyjazdem

Beata Pawlikowska podkreśla również, że samotne podróżowanie nie oznacza bycia samotnym. Choć nieraz takie uczucie może nas dopaść, tak naprawdę wokół znajdują się wspaniali ludzie - mówią tylko w innym języku.

Wielu mogłoby się wydawać, że bycie samotnie podróżującą, filigranową blondynką może prowokować mężczyzn do zaczepiania, takie sytuacje wcale nie są częste. Zastanawiasz się, czy każdy może to zrobić? Posłuchajcie, co ma do powiedzenia na ten temat Beata Pawlikowska!

Dokąd jechać? Podpowiada Beata Pawlikowska!

Zapraszamy!