Beata Pawlikowska to jedna z najbardziej znanych, polskich podróżniczek. W tym odcinku podpowiada, na jakie formalności musisz zwrócić szczególną uwagę przed wyjazdem.

Reklama

I nie mówimy tu tylko o paszporcie, o wymogach co do daty jego ważności i wolnych stronach w środku! Równie istotnym elementem, o który musisz zadbać przed podróżą jest wiza, żółta książeczka i... karta kredytowa.

Podróżuj z Beatą Pawlikowską: dokumenty

Czy wiedziałaś, że na świecie istnieją państwa, do których nie zostaniesz wpuszczona bez ważnej, żółtej książeczki? Dokument ten to dowód odbycia szczepień przeciwko żółtej febrze, z którą to chorobą borykają się kraje pozaeuropejskie.

Dokąd jechać na początek? Podpowiada Beata Pawlikowska!

Żółta książeczka to również międzynarodowy dokument potwierdzający szczepienia przeciwko innym chorobom (m. in. WZW A/WZW B/durowi brzusznemu/tężcowi).

Równie ważnym elementem podróżowania jest zapewnienie sobie stałego dostępu do środków finansowych za pośrednictwem karty kredytowej. Jednak - co podkreśla Beata Pawlikowska - nie w każdym kraju uda ci się nią zapłacić!

Beata Pawlikowska o samotnym podróżowaniu

Bardzo ważne przed wyruszeniem w podróż jest również zapewnienie sobie wizy do kraju, do którego się udajesz. Jak się okazuje, przepisy wizowe cały czas się zmieniają, zatem musisz być dobrze poinformowana! Gdzie znajdziesz sprawdzone informacje?

Reklama

O tym i o wielu innych sprawach dowiesz się z filmu, w którym doradza Beata Pawlikowska.

Zapraszamy!