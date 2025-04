Jak się okazuje, w trakcie wyjazdów można doświadczyć również i tych przykrych sytuacji. W tym odcinku Beata Pawlikowska opowiada o tym, co przeżyła za granicą - od kompletnej dezinformacji, po natrętnych żebraków i... nachalnych mężczyzn.

Podróżuj z Beatą Pawlikowską: mniej przyjemne strony podróżowania

Według Beaty Pawlikowskiej największym problemem w niektórych krajach (np. w Indiach) są natrętni żebracy, którzy widzą w turystach z Europy możliwość sporego zarobku. Zdaniem znanej podróżniczki w sytuacji, w której jakiś nachalny człowiek stara się uzyskać od nas pieniądze, najlepiej jeśli zaczniemy mówić do niego w naszym ojczystym języku - konsekwentnie, ale w uprzejmy sposób. Po kilku minutach takiej rozmowy na pewno się od nas odczepi.

Kolejnym problemem, którego często doświadczają turyści w krajach arabskich, są natarczywi sprzedawcy.

W tym wypadku Beata Pawlikowska radzi, by nie wysyłać do nich sygnałów, które świadczą o naszym zainteresowaniu towarem. I absolutnie nie bierzmy niczego do rąk, jeśli nie mamy w zamyśle zakupu owej pamiątki! W przeciwnym razie sami prowokujemy dyskusję ze sprzedawcą, który jest przekonany o naszej chęci do zakupów na jego stoisku.

Zdaniem Beaty Pawlikowskiej także starcie kultury europejskiej ze wschodnią może wywołać spore rozczarowanie, bowiem w odróżnieniu od nas, osoby mieszkające na innych kontynentach wcale się nie spieszą i wszędzie się spóźniają! I nie oznacza to braku szacunku - tam po prostu żyje się inaczej.

Co jeszcze wydarzyło się podczas podróży Beaty Pawlikowskiej? Sami posłuchajcie.

Jak przygotować się do podróży? Radzi Beata Pawlikowska

Serdecznie zapraszamy!