National Geographic KIDS pomoże także twojemu dziecku rozbudzić jego kreatywność i pomoże rozwinąć pasje. Twoje dziecko uwielbia przyrodę i zwierzęta? Lubi podróżować i czytać o innych krajach? A może uwielbia nowinki technologiczne i fascynuje je świat wirtualny? Różnorodność tematów sprawia, że każdy z czytelników znajdzie coś dla siebie. Jeśli dodamy do tego konkursy ze świetnymi nagrodami, to mamy połączenie idealne.

Gry, laptopy i komórki – obecnie trudno jest wygrać walkę o uwagę najmłodszych. Na szczęście nie jest to niemożliwe. Magazyn National Geographic KIDS to aż 40 stron inspirujących treści przeznaczonych dla dzieci od 7 do 14 lat. Udowadniają one, że poznawanie prawdziwego świata może być fantastyczną przygodą! Zwłaszcza, kiedy oglądamy go przez obiektywy najlepszych na świecie fotografów. Przewodnikiem w tej niezwykłej wędrówce jest ambasador i reporter magazynu Szymon Radzimierski. W każdym numerze w Simon's Corner opisuje on swoje wyprawy w najdalsze i najbardziej egzotyczne zakątki świata. Wszystko z lekkością i humorem.!

Poza łamami magazynu Szymona możecie spotkać także w najnowszym filmie „Władcy przygód. Stąd do Oblivio”! Jedno przypadkowe spotkanie, próba porwania, szalony lot na własnoręcznie skonstruowanej machinie i ucieczka przed Łowcami Głów z Oblivio – czy to brzmi jak normalny dzień w życiu przeciętnego nastolatka? Franek i Izka – główni bohaterowie filmu – odkryją, że nie trzeba być superbohaterem, aby przeżyć superprzygodę. Ich niesamowite perypetie możecie śledzić w kinach już od 21 marca!

A jeżeli chcesz mieć pewność, że solidna porcja wiedzy podanej w przestępny sposób trafi prosto pod Twoje drzwi, to już dziś zamów prenumeratę magazynu National Geographic KIDS! Zamawiając ją za jeden numer zapłacisz tylko 7,90 zł!

Formularz do zamówienia, najczęściej zadawane pytania i wszystkie informacje znajdziesz na www.natgeokids.pl

