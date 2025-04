To wynik potężnych, trwających ponad 50 lat (!) badań amerykańskich naukowców. Powstały na podstawie analizy życia 346 tys. 660 osób - uczniów szkół średnich w latach 60. i ich dalszych losów: 11 i 50 lat później. Wyniki badań opublikował „Journal of Personality and Social Psychology".

Badania potwierdzają, że zdolne dziecko z reguły dochodzi do sukcesu w życiu dorosłym. Ale pojęcie „zdolne" ma w tym przypadku o wiele szersze znaczenie. 7 cech świadczących o tym, że dziecko osiągnie sukces w dorosłym życiu:

Dobrze radzi sobie z czytaniem i pisaniem



Jak podkreśliła autorka badania Marion Spengler: im mniej trudności z czytaniem i pisaniem, tym w przyszłości wyższy poziom wykształcenia, bardziej prestiżowa praca i wyższe dochody.

Jest żywo zainteresowane szkołą



Badanie Spengler pokazuje też, że zachowanie w szkole - a właściwie stosunek do niej, pozwala przewidzieć sukces życiowy w znacznie większym stopniu niż np. pochodzenie dziecka. Przywiązywanie wagi do tego, co się dzieje w szkole, jest jednym z warunków sukcesu.

Jako uczeń ma duże poczucie odpowiedzialności



Zespół Spengler potwierdza, że bycie odpowiedzialnym uczniem, uczęszczanie na zajęcia, odrabianie prac domowych czy przykładanie się do egzaminów przekłada się na lepszą karierę zawodową.

Potrafi przeciwstawić się rodzicom



Masz w domu małego buntownika? Twoje dziecko ledwo nauczyło się mówić, a już z tobą dyskutowało? To dobrze. Badania potwierdzają, że osoby, które od najmłodszych lat potrafiły przeciwstawić się rodzicom, częściej kontynuowały edukację na wyższym poziomie.

Wcześnie zaczęło uczyć się matematyki



Wczesne rozwijanie umiejętności matematycznych może przynieść ogromne korzyści. Wykazały to już badań przeprowadzone w 2007 roku na grupie 35 tys. dzieci w wieku przedszkolnym w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Dzieci, które jeszcze przed rozpoczęciem nauki szkolnej znały cyfry, potrafiły je uporządkować rosnąco i rozumiały podstawowe pojęcia matematyczne, lepiej radziły sobie nie tylko w matematyce, ale również z czytaniem.

Nie uchyla się od obowiązków domowych



To jak dziecko traktuje swoje zadania domowe, przekłada się na sposób myślenia o świecie. Za poczuciem „mam pracę do zrobienia" idzie poczucie, że każdy z członków rodziny (zespołu) musi wnieść swój wkład, aby całość funkcjonowała właściwie. Potwierdzają to badania zwane Harvard Grant Study, z których wynika, że największym wskaźnikiem sukcesu danej osoby jest to, czy wykonywała obowiązki domowe jako dziecko.

Jest dzielne (i zadziorne!)



Wytrwałość i upór w dążeniu do swoich celów - szczególnie tych długoterminowych, to - zdaniem psychologów, cecha osobowości bardzo silnie skorelowana z późniejszym sukcesem.

