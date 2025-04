Po wielkim otwarciu sezonu (1 grudnia) w ośrodku Jasná Niskie Tatry połączonym z huczną imprezą w Winter Music Opening, na którą zjechały się gwiazdy ze Słowacji, Czech i Polski, wszyscy już doszli do siebie. Teraz czas pojeździć na Chopoku (50 km tras!), skorzystać z 27 kolejek i wyciągów oraz 12 stref freeride’owych.

Reklama

Dlaczego na Chopoku zawsze jest śnieg

Słowacy śnieg na Chopoku gwarantują - bo ponad 35 km tras jest sztucznie naśnieżanych. Poza tym powodzeniem zakończył się projekt tzw. naturalnej lodówki, która utrzymuje śnieg nad ośrodkiem Biela Put. Do teraz pozostało tam 65 proc. śniegu z poprzedniego sezonu.

Łukasz Jakubiak

... i Ania Nowak (blogerka z Cooka.pl) zaczęli sezon 2018/19 właśnie na Chopoku.

Gdzie najlepiej zabrać rodzinę na narty?

Można upolować tani skipass

Nowością i sporym zaskoczeniem jest zmienna cena skipassów (flexi price). Tatry Mountain Resort w sezonie 2018/19 wprowadziło innowacyjny system zakupu skipassów, wzorowany na rozwiązaniach powszechnie wykorzystywanych przez linie lotnicze.

W dzisiejszych czasach rzadko kto kupuje bilety na samolot w normalnej kasie. Z reguły wyszukujemy i wybieramy połączenia przez Internet, a kupując z odpowiednim wyprzedzeniem lub sukcesywnie polując na okazje, możemy liczyć na niezłe zniżki. A więc: łatwo, szybko, wygodnie i jak najtaniej. Podobnie będzie działać nasz nowy system GOPASS - osoby, które kupią skipass z dużym wyprzedzeniem, uzyskają rabat sięgający nawet kilkudziesięciu procent. Dla przykładu - online można upolować bilety na tzw. pierwszy śnieg od 9 euro, na Boże Narodzenie od 27 euro, a na Sylwestra od 38 euro. W tym sezonie można kupić o wiele tańsze skipassy niż w zeszłym roku, nawet na najbardziej oblegane terminy – tłumaczy Juraj Chovanak z TMR.

Jest jeden warunek - musisz polować na skipass online na stronie GOPASS (www.gopass.sk). Uwaga - ceny skipassów będą się dynamicznie zmieniać na podstawie realnej ilości sprzedanych biletów i obciążenia ośrodka w danym terminie. Najlepiej na tym wyjdą narciarze i snowboardziści, którzy wcześniej zaplanują wyjazd.

Na Chopoku jest 27 kolejek i wyciągów.

Warto też zainstalować mobilną aplikację GOPASS, by wiedzieć, jaki jest czas oczekiwania w kolejce do wyciągu, przeglądać mapy i być na bieżąco z wydarzeniami w ośrodku - nie tylko sportowymi.

A po nartach Happy End!

W Jasnej jest gdzie się bawić. Tuż przy stoku jest Crystal Bar, w którym wieczorami lubią przesiadywać dojrzalsi zamożni Słowacy oraz zagraniczni turyści i raczyć się m.in. znakomitym słowackim białym winem Veltlínske zelené.

A kilka metrów dalej w klubie Happy End przy muzyce granej często przez popularnych DJ-ów (na otwarciu sezonu grał znany DJ EKG) tańczy i popija drinki młodsze pokolenie.

Ci którzy lubią i tańczyć, i popijać wino, mogą swobodnie krążyć między Happy Endem i Crystal Barem.

Klub Happy End w czasie Winter Music Opening.

…albo relaks w łaźniach i basenach termalnych

Całodniowy wstęp do Aquaparku Tatralandia lub parku wodnego Bešenová zawarty jest we wszystkich 2- i kilkudniowych skipassach. W razie niesprzyjającej pogody lub zmęczenia karnet narciarski można wykorzystać jako całodniowy bilet do liptowskich aquaparków.

W Tatralandii oddalonej od Chopoka zaledwie 15 minut jazdy samochodem panuje prawdziwie tropikalna atmosfera. 30 st.C jest tam przez cały rok! 10 basenów z wodą morską i termalną, basen do nurkowania i wiele atrakcji dla dzieci. W strefie saun i łaźni też można się znakomicie zrelaksować.

Jedna z wielu saun w Tatralandii - ta jest na dachu!

W Bešenovej są baseny geotermalne, basen z prawdziwymi falami morskimi oraz najszybsze i najdłuższe zjeżdżalnie na Słowacji - gratka dla amatorów adrenaliny.

Jasna jest eko!

Warto wspomnieć o nowej ważnej inicjatywie. Ośrodek Jasná zaczął zastępować plastikowe naczynia w obiektach gastronomicznych na stokach materiałami ekologicznymi (papier, bambus) lub porcelaną.

Takie akcje oczywiście popieramy!

Reklama

Czytaj też

Szykujesz się do sezonu narciarsko-snowboardowego? Zacznij ćwiczyć już dziś!

Czego można się dowiedzieć o polskich gwiazdach, jadąc z nimi na narty?