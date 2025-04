Jeśli jesteś miłośniczką sportów zimowych, już teraz powinnaś zadbać o wydolność swojego organizmu. Zastanawiasz się, jak to zrobić? Otóż najlepszym sposobem na poprawę kondycji jest regularny trening interwałowy!

Reklama

Jak przygotować kondycyjnie swoje ciało przed sezonem zimowym?

Specjalnie dla was, we współpracy z teamem Women On The Top, przygotowałyśmy trening interwałowy, który pozwoli ci przyzwyczaić ciało do wzmożonego wysiłku podczas zimowego wyjazdu. Kinga Piasecka i Basia Urzędowicz podpowiadają jak ćwiczyć, by sporty zimowe były dla ciebie czystą przyjemnością.

Pamiętaj, że efekty tego treningu zauważysz tylko wtedy, jeśli będziesz go wykonywać regularnie i na 100%. Jednorazowe zrywy to zbyt mało, by móc powiedzieć o rzetelnym przygotowaniu do szusowania po stoku!

Reklama

Zapraszamy!

Szykujesz się na górską wyprawę? Zobacz, co powinnaś ze sobą zabrać!