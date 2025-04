12 z 20

Smerfy. Wodne czary-mary - cena ok. 20 zł

Kolorowanka wodna z elementami ciekawej fabuły. Jak czytamy w notce od wydawnictwa HarperKids:

Ważniak jest dziś bardzo zmartwiony. Co się stało? Zgubił swoją ulubioną książkę i wszędzie jej szuka! Wygląda na to, że cenny tom zniknął bez śladu. A może ty pomożesz Ważniakowi w odzyskaniu zguby? Wybierz się do wioski smerfów i sprawdź, co jeszcze się tam znajduje! Aby zobaczyć wszystkie postacie i przedmioty ukryte w tej książeczce, wystarczy zamalować białe pola na każdej stronie zwykłą wodą. A gdy papier wyschnie, ilustracje znów staną się niewidoczne i zabawę można zacząć od początku. Malowanie ułatwi dołączony do książki flamaster, który można bez końca napełniać wodą!