Niebo jak turkus, morze jak szmaragd, powietrze jak w niebie - tak miał wspominać Majorkę Fryderyk Chopin, który spędził tutaj trzy zimowe miesiące, romansując z George Sand.

Reklama

Największe atrakcje na Majorce

Niewątpliwym atutem tej hiszpańskiej wyspy są ciepłe morze i plaże, z których część posiada status Błękitnej Flagi przyznawany za wyjątkową czystość. Do najlepszych i najpopularniejszych należą: Santa Ponsa, Cala Millor, Playa de Alcudia, Es Trenc's, Playa de Formentor.

Ale Majorka to również szczyty górskie, które idealnie współgrają z zatokami wypełnionymi lazurową wodą. To także fascynujące jaskinie w pobliżu Porto Cristo, z najciekawszymi Cuevas del Drach (Smocze Jaskinie) z podziemnym jezioro Martel, po którym można pływać łódką, i gdzie można wysłuchać koncertów muzyki klasycznej.

Na północy Majorki zachwyca krajobrazem Zatoka Alkudyjska. Z jednej strony wznosi się pasmo górskie Serra de Tramuntana, a z drugiej, Sierra de Levante. Zatoka jest idealnym miejscem dla osób ceniących słodkie lenistwo i aktywny wypoczynek. Można tutaj leniuchować na plaży, ale też uprawiać sporty wodne, takie jak: surfing, nurkowanie i snorkeling, chodzić na długie spacery i jeździć na rowerze (przez całą długość zatoki ciągną się ścieżki rowerowe).

Wschodnie wybrzeże Majorki słynie z wielu małych urokliwych zatoczek, stąd wiele miejscowości zaczyna się od hiszpańskiego słowa „cala”, co znaczy zatoka. To raj dla żeglarzy i miłośników nurkowania. Jest tutaj sielsko i spokojnie, dlatego ta część Majorki to doskonale miejsce na wypoczynek dla rodzin z małymi dziećmi. Również na zachodzie wyspy nie brakuje ciekawych plaż oraz zjawiskowego klifowego wybrzeża.

Południe Majorki czeka na wszystkich, którzy lubią zabawy i imprezy. Znajduje się tutaj Magaluf, najbardziej rozrywkowy kurort z mnóstwem barów, dyskotek, kawiarni i barwnym życiem nocnym. To także świetny region dla osób lubiących wędrówki po górach. Najciekawsze trasy znajdują się w miejscowościach Paguera i Santa Ponsa.

1. Palma de Mallorca

To stolica i największe miasto Balearów i Majorki. Słynie z życia nocnego i olbrzymiej liczby klubów, kafejek, restauracji i dyskotek. Piękne plaże, wspaniała architektura, urokliwe uliczki i klimatyczne miejsca powodują, że chce się tam zostać na dłużej. Najciekawsze atrakcje stolicy Majorki to:

Katedra La Seu – najpiękniejsza budowla na Majorce, która z zewnątrz bardziej przypomina zamek niż świątynię. Ta gotycka katedra została wzniesiona w podzięce za ocalenie podczas sztormu przez hiszpańskiego króla Jakuba I w XIII w. Zachwyca architekturą i wspaniałymi witrażowymi rozetami, a także fantastycznym wielkim żyrandolem mającym symbolizować koronę cierniową, który zaprojektował Antoni Gaudi.

– najpiękniejsza budowla na Majorce, która z zewnątrz bardziej przypomina zamek niż świątynię. Ta gotycka katedra została wzniesiona w podzięce za ocalenie podczas sztormu przez hiszpańskiego króla Jakuba I w XIII w. Zachwyca architekturą i wspaniałymi witrażowymi rozetami, a także fantastycznym wielkim żyrandolem mającym symbolizować koronę cierniową, który zaprojektował Antoni Gaudi. Pałac królewski La Almudaina – znajduje się tuż obok katedry i pełni funkcję jednej z rezydencji wykorzystywanych przez rodzinę królewską podczas urlopu. Wzniesiony przez Arabów, którzy podbili wyspę, pełnił rolę alkazaru, ufortyfikowanego pałacu. Warto zwiedzić pałacowe komnaty, podobnie jak królewskie ogrody S'Hort del Rei, pełne soczystej zieleni i fontann.

– znajduje się tuż obok katedry i pełni funkcję jednej z rezydencji wykorzystywanych przez rodzinę królewską podczas urlopu. Wzniesiony przez Arabów, którzy podbili wyspę, pełnił rolę alkazaru, ufortyfikowanego pałacu. Warto zwiedzić pałacowe komnaty, podobnie jak królewskie ogrody S'Hort del Rei, pełne soczystej zieleni i fontann. Paseo Maritimo – słynna nadmorska promenada z palmami. Ciągnie się od portu jachtowego, wzdłuż morza i pięknej plaży. Znajdujące się przy niej hotele, restauracje, bary i kluby sprawiają, że w nocy promenada tętni gwarem i muzyką. To centrum życia nocnego na wyspie.

– słynna nadmorska promenada z palmami. Ciągnie się od portu jachtowego, wzdłuż morza i pięknej plaży. Znajdujące się przy niej hotele, restauracje, bary i kluby sprawiają, że w nocy promenada tętni gwarem i muzyką. To centrum życia nocnego na wyspie. Palma Aquarium – jeden z największych kompleksów akwariowych, podzielony na strefy tematyczne z gatunkami z mórz całego świata. To w Palmie znajduje się najgłębszy europejski zbiornik z rekinami.

fot: Valldemosa - w górach Sierra de Tramuntana na Majorce

2. Valldemossa

Zaraz po Palma de Mallorca to drugie najczęściej odwiedzane miasto na wyspie. Niewielkie, pięknie położone wśród gór Sierra de Tramuntana, zaledwie 17 km od stolicy Majorki. Zachwycają tu piękne kamienice udekorowane donicami z kwiatami i zabytkowa architektura.

Warty uwagi jest Klasztor Kartuzów, w którym Fryderyk Chopin spędził trzy zimowe miesiące z francuską pisarką George Sand, a także galeria sztuki współczesnej z dziełami Joana Miro i Pabla Picassa. W sierpniu odbywa się tutaj festiwal chopinowski organizowany przez Festivals Chopin de Valldemossa.

3. Alcudia

Jeden z najpopularniejszych kurortów turystycznych Majorki, malowniczo położony między dwiema zatokami. Przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i wielbicieli sportów wodnych. Na uwagę zasługuje starówka ze średniowiecznymi murami z XIII wieku. Wąskie uliczki, niskie kamienice i lokalne sklepiki z pięknymi pamiątkami tworzą wyjątkowy klimat.

fot: Deia - jest uważana za jedną z najbardziej urokliwych wiosek na Majorce

4. Sóller

Leży w rozległej dolinie Valle de los Naranjos (Dolinie drzew pomarańczowych) pełnej gajów pomarańczowych i cytrynowych, nad którą dominuje szczyt Puig Mayor (1445 m n.p.m.), najwyższa góra na wyspie. Zachwyca różnorodnością krajobrazu, który można podziwiać udając się na przejażdżkę historycznym tramwajem do położonego kilkanaście kilometrów dalej, na wybrzeżu, portu o tej samej nazwie (Port de Sóller). Znajdziemy tu piękne plantacje drzew owocowych, widoki na masyw górski, interesujące trasy do pieszych wędrówek. A przyjemna plaża w odległym o 3 km Port de Sóller zachęca do kąpieli słonecznych.

5. Półwysep Formentor

Najpiękniejszy punkt widokowy na Majorce. Półwysep jest przedłużeniem pasma górskiego Serra de Tramuntana. Najwyższe wzniesienie to Puig Fumat, ma 384 m n.p.m. Mimo skalistego brzegu, znajdziemy tu liczne piaszczyste plaże w uroczych zatoczkach. Najbardziej popularne to Cala Figuera, Cala Murta i Cala Pi de la Posada. Cypel otacza niesamowicie przejrzysta woda o fantastycznym turkusowym odcieniu, która przyciąga miłośników nurkowania.

Połączenie otwartej przestrzeni, skał i wody przynosi poczucie nieograniczonej wolności.

Kiedy jechać na Majorkę?

Najwięcej turystów przyjeżdża tutaj w lipcu i sierpniu - wtedy wszędzie jest tłoczno. Dlatego najlepiej na wakacje na Majorce wybrać się poza sezonem. Unikniemy wtedy opóźnień samolotów, a w hotelach, na plażach czy w rejonach turystycznych będzie spokojniej.

Lato jest suche i długie - trwa prawie pół roku – od maja do października. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień, kiedy temperatura w ciągu dnia rzadko spada poniżej 30 st. C. Dla osób, które nie przepadają za upałem, najlepszy na urlop będzie maj lub październik – w tych miesiącach temperatura powietrza wynosi ok. 20 st. C, a woda w morzu jest wystarczająco ciepła, aby się kąpać.

Końcówka majorkańskiego lata to idealny czas dla lubiących aktywnie wypoczywać – pod koniec września nie ma już uciążliwych upałów, które utrudniają rowerowe wycieczki czy górskie spacery. Zima na Majorce jest bardzo łagodna – temperatura raczej nie spada poniżej zera, można wręcz powiedzieć, że na wyspie cały rok dominuje słoneczna pogoda.

Reklama

Polecamy! Lubisz podróżować? Tutaj przeczytasz o ciekawych miejscach, które warto zobaczyć. Gdzie wybrać się na urlop jesienią