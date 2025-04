Jazda w zimowych warunkach wymaga od kierowcy większych umiejętności, a także odpowiedniego wyposażenia samochodu w opony, które zapewnią maksymalną przyczepność. Od kilku lat toczy się dyskusja, czy warto używać opon zimowych. Czy faktycznie wpływają one na poprawę bezpieczeństwa? Poniżej znajdziecie kilka informacji ułatwiających podjęcie decyzji o ich zakupie.

Reklama

1. Budowa opony

Materiały wykorzystywane do produkcji opon zimowych i letnich różnią się. Zadaniem opon zimowych jest praca w temperaturze poniżej 7 stopni Celsjusza. Do ich produkcji wykorzystywane są materiały, które nie twardnieją, gdy jest zimno. Opona letnia w podobnych warunkach pogodowych będzie twardniała i przez to jej przyczepność do podłoża będzie mniejsza.

Ważnym elementem odróżniającym opony letnie od zimowych jest ich bieżnik. Zimą opona musi zabezpieczyć przyczepność nie tylko na śniegu czy lodzie, ale również na śliskim, zmarzniętym asfalcie.

2. Bezpieczeństwo

Opony zimowe, poza komfortem podróżowania w śniegu dają gwarancję lepszej sterowalności, lepszego przyspieszania oraz hamowania. Badania pokazują, że opony zimowe (w zimowych warunkach) dają dwukrotnie lepszy wynik podczas hamowania niż opony letnie.

Zadbajmy o to, by jeździć na oponach, które mają bieżnik 3-4 mm. Jeśli mierzymy ciśnienie w oponach pamiętajmy, że temperatura ma wpływ na jego wysokość.

3. Montaż

Jeśli decydujemy się na zakup opon pamiętajmy, żeby zakładać je na 4 koła. Założenie tylko na przednią oś spowoduję, że podczas hamowania czy skręcenia będzie uciekał nam tył samochodu. Jeśli założymy opony tylko na tył, przód samochodu będzie pozbawiony sterowalności.

„Założenie opon zimą rodzi pokusę, by przejeździć na nich cały rok. Nie zachęcam do tego. Te cechy, które są atutem opon zimą, latem będą ich słabością. Opony będą szybciej się zużywały, a ich miękkość negatywnie wpłynie na przyspieszanie oraz hamowanie. Opony te również słabiej sprawują się w zakręcie. Dodatkowo ich budowa powoduje, że zwiększają hałas odczuwalny w samochodzie”

- mówi Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto Skoda.

4. Technika jazdy

Zimą droga hamowania będzie dłuższa. Nasz samochód, nawet doskonale reagujący, może zachować się inaczej niż latem. Zakup opon to inwestycja w bezpieczeństwo, ale nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Zwiększmy odległość między samochodami, bądźmy wyczuleni na śliską nawierzchnię i nie balansujmy na granicy.

Na podstawie materiałów prasowych Skoda

Reklama

Więcej porad dotyczących bezpiecznej podróży:

Jak zachować się w czasie kontroli drogowej?

5 najpopularniejszych typów kierowców

Jak prawidłowo ustawić lusterka w samochodzie?