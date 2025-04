Wielkimi krokami zbliża się złota, polska jesień. Jest to pora roku, która swoją zmiennością może zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kierowców, bo mało kto dostrzega zagrożenia, jakie ze sobą niesie.

Reklama

Na co warto zwrócić uwagę jadąc samochodem?

1. Wiatr

Zachowajmy szczególną ostrożność podczas wyjeżdżania z terenu osłoniętego lasu i wjeżdżania w teren otwarty. Gwałtowny podmuch wiatru może spowodować zmianę naszego toru jazdy, a w skrajnej sytuacji może nawet doprowadzić do przewrócenia samochodu.

2. Liście na drodze

Spadające z drzew liście, zalegające na drodze, mogą być zagrożeniem i pułapką dla kierowców. Warstwa liści i nieświadomy zagrożenia kierowca, w połączeniu z sytuacją wymagającą hamowania, mogą doprowadzić do wypadku. Na takiej nawierzchni łatwo wpaść w poślizg, szczególnie, jeśli padał deszcz.

Długość drogi hamowania na takiej nawierzchni będzie podobna do długości drogi hamowania na nawierzchni oblodzonej. Dodatkowo, liście zakrywają nierówności na drodze.

3. Problemy z koncentracja

Jesień, to też okres zaburzeń związanych z koncentracją. Bądźmy jednak czujni podczas prowadzenia auta i postarajmy się skierować swoje myśli na drogę. Pozwoli nam to na szybką ocenę sytuacji oraz odpowiednio wczesną reakcję.

4. Deszcz

Padający deszcz wpływa na widoczność. Przed sezonem jesienno-zimowym wymieńmy wycieraczki na nowe. Widoczność ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa.

„Oprócz trudności związanych z ograniczonym widzeniem trzeba zwrócić uwagę na nawierzchnię drogową. W trakcie deszczu łatwo stracić kontrolę nad samochodem, jeśli wjedziemy zbyt szybko w powstałe kałuże. Nasze opony nie nadążą z odprowadzaniem wody i wpadniemy w poślizg. Pamiętajmy też o okresowych zawilgoceniach drogi i zachowajmy szczególne bezpieczeństwo podróżując nad ranem lub późnym wieczorem”

- komentuje Radosław Jaskulski ze Szkoły Auto ŠKODA.

Wykorzystajmy ten czas i przygotujmy się do jesieni i trudnych warunków na drodze. Warto poświęcić trochę czasu, by przygotować samochód i siebie do wymagającej wysokich umiejętności jesiennej rzeczywistości drogowej. Jednak pamiętajmy, że nic nie zastąpi wyobraźni i zdrowego rozsądku.

Na podstawie materiałów prasowych Skoda Polska

Więcej porad dotyczących bezpiecznej podróży:

Reklama

Jak zachować się w czasie kontroli drogowej?

5 najpopularniejszych typów kierowców

Jak prawidłowo ustawić lusterka w samochodzie?