Łatwość wykonania autoportretu aparatem telefonu, a następnie umieszczenia go na portalach społecznościowych sprawia, że selfie stało się jednym z najbardziej intuicyjnych sposobów na podzielenie się ze znajomymi własnym nastrojem. Chcąc, aby zdjęcie oprócz ładunku emocjonalnego, niosło ze sobą również wartości artystyczne, warto przyswoić sobie kilka podstawowych zasad.

Podstawowe zasady robienia selfie:

1. Zaskakuj bliskich

Zamiast pokazywać wyłącznie twarz wyrażającą emocje, pokażmy też co je wzbudza. Najlepsze w tym celu będzie skorzystanie z funkcji smartfona, która w tym samym kadrze ujmuje obraz z obu jego kamer. Pozwala to zarejestrować nie tylko autoportret, ale też to, co mamy przed sobą. Otrzymujemy wtedy 2 zdjęcia lub 2 filmy w jednym. Selfie na szczycie góry nie będzie już tylko zdjęciem naszej głowy na tle nieba, ale pocztówką z górskich szczytów, pokazującą jak spędzamy czas wolny.

2. Zasady kompozycji

Chcąc uwiecznić siebie na tle krajobrazu, należy pamiętać o zasadach kompozycji. Jedną z najważniejszych, jest reguła trójpodziału. Wyobraźmy sobie zdjęcie podzielone w pionie i poziomie liniami wyznaczającymi 9 jednakowych prostokątów. Przecięcia tych linii to mocne punkty, czyli miejsca, które najbardziej przyciągają uwagę odbiorcy. To właśnie w nich najlepiej umieścić najważniejszy element zdjęcia.

3. Kadruj z głową

Jeśli chcemy zaprezentować na selfie wyłącznie siebie, zróbmy to efektownie. Uchwyćmy w kadrze całą głowę, by pochwalić się nową fryzurą. Nigdy nie ścinajmy czubka głowy i brody. Chcąc ująć szerszą perspektywę wystarczy ustawić smartfon poziomo.

Zdjęcie z drugą połową na żaglach? Kadruj tak, aby żadna z osób nie dominowała. To wasza wspólna zabawa i relaks! Aby uzyskać jeszcze ciekawszy efekt, można skorzystać z funkcji Mix Twarzy i zlać 2 selfie w 1 całość.

4. Selfie to sztuka

Czasem szybka edycja zdjęcia – nałożenie prostych filtrów lub motywów geometrycznych może uratować nawet słabe zdjęcie. Jeśli zdjęcie ma w sobie to coś, może warto o nie powalczyć. Umiejętna obróbka sprawi, że nawet nieudane selfie może zmienić w małe dzieło sztuki.

5. Oprawa tła

Jak ognia unikajmy tzw. mistrzów drugiego planu. Wyrastające z głowy uliczne latarnie, inne zbędne przedmioty czy przypadkowi ludzie potrafią popsuć świetne selfie. Zanim zrobimy zdjęcie, rzućmy okiem na detale i wybierzmy najlepsze miejsce, na tle którego chcielibyśmy się pokazać. Zadbajmy o takie, które oddaje lub przynajmniej nawiązuje do naszego nastroju.

6. Słońce jest najlepszym oświetleniem

Każdemu zdjęciu sprzyja dobre oświetlenie. Letnie, wakacyjne selfie będzie jeszcze bardziej efektowne, kiedy wykona się je, gdy słońce nie jest w zenicie – przed 12 lub po 16. Autoportretom sprzyjają również godziny wczesnowieczorne, kiedy światło jest miękkie i rozproszone. Pamiętajmy, że zdjęcie robione pod słońce nie jest dobrym selfie.

7. Unikajmy flesza

Mocny flesz, zwłaszcza z odległości ramienia spłaszcza całe zdjęcie i eksponuje wszelkie niedoskonałości cery. Jeśli więc nie jest to zamierzony efekt i istnieje taka możliwość, robiąc selfie, nie używaj lampy błyskowej. W przypadku kiedy światło jest za słabe, skierujcie twarz w jego kierunku tak, aby była równomiernie oświetlona i dopiero wtedy naciśnijcie spust migawki. Nie spodziewajmy się po nim jednak zbyt wiele.

8. Uśmiech przede wszystkim

Jak dobrze wypaść na wakacyjnym selfie? Bez niepotrzebnego pozowania i głupich min, bądźmy w oczach znajomych tacy, jacy jesteśmy naprawdę. Wspinając się na skałkach czy przemierzając szlaki w górach, przede wszystkim pokażmy to, że dobrze się bawimy. A jak to zrobić? Szczery uśmiech jest zawsze najlepszy!

9. Mniej znaczy więcej!

Nie każde selfie będzie idealne. Pogódźmy się z tym! Nie wszystkie powinny trafić na ścianę w portalu społecznościowym. Lepiej publikować mniej, ale dobrej jakości zdjęć, niż zasypywać znajomych słabymi fotografiami. Odbiorcy zdjęć z pewnością bardziej docenią kilka magicznych kadrów.

Na podstawie informacji prasowej HTC

