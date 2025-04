Zbliża się weekend majowy! Czas wypoczynku oraz rodzinnych wyjazdów. Coraz więcej osób decyduje się na zabranie ze sobą czworonożnych przyjaciół. Poniżej przedstawimy wam kilka wskazówek, jak przygotować nasze zwierzęta do podróży?

Jak przygotować zwierzę do podróży?

1. Zwierzę zawsze powinno mieć dostęp do wody

Stres związany z transportem może powodować u zwierząt częste oddawanie moczu, utratę ciepła, a także wody. Aby nie doszło do odwodnienia zwierzaka, należy mieć zawsze przy sobie butelkę niegazowanej wody. Poza wodą bagaż zwierzaka powinien składać się także z apteczki pierwszej pomocy. Jeśli nasz pupil cierpi na chorobę lokomocyjną, apteczka powinna zawierać także aviomarin, który powinniśmy podać psu przed podróżą.

2. Nie karm pupila od 6 do 8 godzin przed podróżą

Niektóre zwierzaki wyjątkowo ciężko znoszą jazdę samochodem. Aby nasi czworonożni przyjaciele nie męczyli się podczas wyprawy, nie podawajmy im karmy przez co najmniej 6 godzin przed podróżą. Dzięki temu unikniemy przykrych doświadczeń. Najedzony, zestresowany zwierzak przebywający w dość niestabilnym pojeździe może cierpieć na torsje.

3. Futrzak powinien mieć swoje miejsce

Przepisy ruchu drogowego nie traktują o przewozie zwierząt domowych w samochodach osobowych. Jednak jest kilka zasad, które są niepodważalne i których musimy przestrzegać niezależnie od tego, kogo lub co przewozimy.

Nic nie powinno ograniczać widoczności i ruchów kierowcy, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest posadzenie psa w bagażniku, który jest oddzielony kratą od przestrzeni dla pasażerów. Oczywiście na każdy posiada taką możliwość dlatego, chociaż zadbajmy o to by zwierzak miał swoje miejsce. Najbardziej niebezpiecznym pomysłem jest sadzanie psa na fotelu pasażera zaraz obok kierowcy. Nie może on także chodzić po innych pasażerach. Psa można przypiąć specjalnymi pasami, aby siedział w jednym miejscu, to dodatkowo, na wypadek kraksy uchroni zwierzaka od zranień.

4. Pociąg lub autobus to bezpieczna alternatywa

Jeśli nie mamy pewności czy nas ulubieniec zniesie długą podróż samochodem, wybierzmy inną alternatywę w postaci autobusu czy pociągu. Te środki transportu są zdecydowanie wygodniejsze dla zwierząt ze względu na większą stabilność i mniejszą dynamiczność jazdy. Jednak niezależnie od tego, jaki środek komunikacji wybierzemy, musimy mieć przy sobie dokumenty potwierdzające, że to my jesteśmy właścicielem czworonoga oraz jego książeczkę zdrowia. Jeśli wybieramy się zagranicę, niezbędne jest posiadanie paszportu.

5. Zabezpiecz pupila przed zaginięciem

Zwierzęta uwielbiają zwiedzać nowe miejsca, w miarę możliwości postaraj się nie puszczać luzem swojego pupila w nieznanej mu wcześniej okolicy. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której twój pupil zaginie. Warto przypiąć do jego obroży zawieszkę ze swoim adresem i numerem telefonu. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie również wszczepiony chip, który pomoże w jego ewentualnej identyfikacji.

Na podstawie informacji prasowej mySafety

