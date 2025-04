Bez względu na porę roku, sprawne światła w samochodzie są najlepszym przyjacielem kierowcy. Ich prawidłowe używanie uczyni nas widocznymi dla innych. Pozwoli widzieć wszystko to, co dzieje się na drodze.

Mała powtórka...

Od 2007 roku kierowcy w Polsce mają obowiązek jazdy na światłach przez cały rok. Jednak jazda w dzień bez włączanych świateł mijania lub dziennych naraża nas na mandat w wysokości 100 zł oraz 2 punkty karne. Taki sam mandat otrzymamy, jeśli niewłaściwie będziemy używać świateł przeciwmgłowych lub drogowych. Zaś kierowcy, którzy zlekceważą obowiązek jazdy na światłach od zmierzchu do świtu, jeszcze boleśniej to odczują – 200 zł i 4 punkty karne.

„Kraje europejskie w znacznej części stosują podobne albo takie same wymagania wobec kierowców. Zauważono związek miedzy używaniem świateł do jazdy dziennej a spadkiem wypadkowości. W związku tym została wydana dyrektywa, która nakłada obowiązek wyposażenia wszystkich nowych modeli pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony w tego typu światła. Światła do jazdy miejskiej dzięki swojej konstrukcji mają być tańsze w eksploatacji i bardziej ekologiczne, ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na energię i związane z nim mniejsze zużycie paliwa niż w przypadku klasycznych świateł mijania.”

- mówi Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto Skoda

Jak ważne jest oświetlenie można dostrzec w działaniach producentów samochodów. Montowane dodatkowe systemy koncentrują się na zwiększeniu efektywności oświetlenia i optymalizacji jego użycia. Pośród szeregu rozwiązań warto zwrócić uwagę na system stosowany w Octavi III generacji - Intelligent Light Assistant.

Automatycznie przełącza światła mijania na drogowe, zależnie od warunków oświetlenia i sytuacji drogowej. Przydatnym rozwiązaniem jest też funkcja doświetlania zakrętów. Światła te pozwalają lepiej zobaczyć drogę, zabezpieczą również pieszych, którzy poruszają się poboczem.

Oświetlenie zewnętrzne samochodu składa się z kilku rodzaju świateł:

1. Światła mijania

Ich zadaniem jest oświetlenie drogi przed pojazdem. Prawidłowo ustawione nie powinny oślepiać ani powodować dyskomfortu kierowców jadących z naprzeciwka i przed nami.

2. Światła do jazdy dziennej

Zgodnie z definicją zostały opisane jako światła skierowane do przodu, służące poprawie widoczności pojazdu podczas jazdy w dzień.

3. Światła drogowe

Używamy ich od zmierzchu do świtu. Ze względu na moc określane są jako światła długie. Kierowca używający świateł drogowych zobowiązany jest do ich wyłączenia, jeżeli istnieje ryzyko oślepienia innych kierowców lub pieszych.

4. Światła przeciwmgłowe

Służą do oświetlanie drogi w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza. Przednie stosujemy, gdy mamy do czynienia z trudnymi warunkami pogodowymi, lub gdy zezwalają na to znaki, gdy poruszamy się po krętej drodze. Tylne światło przeciwmgłowe możemy użyć tylko w przypadku, gdy widoczność spadnie poniżej 50 m.

Używając świateł powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na to, by je właściwie włączyć, ale musimy również zadbać o ich odpowiednie ustawienie. Dbałość o oświetlenie samochodu to dbanie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy o tym, używajmy wyobraźni i świateł. Szerokiej drogi.



