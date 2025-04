Linie lotnicze na całym świecie transportują rocznie ponad 3 miliardy sztuk bagaży, gubiąc 26 milionów z nich. Na szczęście większość z nich zostaje szybko namierzona i odesłana do właściciela. Jednak ponad 0,5 miliona nie odnajduje się nigdy!

Zatem, jak uniknąć zgubienia bagażu w czasie lotu, a w razie jego zaginięcia zwiększyć szanse szybkiego odnalezienia go? Oto kilka sprawdzonych porad:

1. Przy odprawie bagażu sprawdź, czy kod na naklejce z boardingiem na bagażu jest taki sam, jak na bilecie

Trzyliterowy kod oznacza lotnisko przeznaczenia. Jeżeli zdarzy się błąd, literówka lub wydruk będzie nieczytelny, bagaż pojedzie gdzieś indziej lub z dużym prawdopodobieństwem utknie na lotnisku. Wszystko przez to, że nie będzie wiadomo, do jakiego samolotu go załadować.

2.Umieść na walizce swoje dane osobowe...

...które pozwolą zidentyfikować cię jako właściciela i skontaktować się z tobą. Zawieszka bagażowa to oczywistość, ale może się urwać. Dlatego te same dane i informacje o trasie swojej podróży wsadź do zewnętrznej kieszeni walizki. Na wszelki wypadek jeszcze jena kopię włóż do środka walizki.

3. Pozdejmuj z walizki wszystkie stare naklejki z poprzednich podróży

Teoretycznie nie powinny być one aktywne dla skanera, ale lepiej, żeby żadna z nich nie zmyliła osoby, która musi znaleźć nową naklejkę.

4. Postaw na nowoczesne gadżety!

Na rynku jest coraz więcej gadżetów, które pomogą wam zlokalizować bagaż. Śledzące naklejki z czipami, inteligentne walizki, które dzięki aplikacji na smartfona pokazują ich aktualne położenie.

5. Zadbaj o szczegóły

Zabezpiecz klamerki, taśmy od plecaków, uchwyty toreb, aby nie zwisały luzem. Dzięki temu o nic się zaczepią, ani w nic nie wkręcą. Bardzo częsty bagaże spadają z taśmy transportującej. To banalny powód zaginięcia bagaży ale dość częsty.

6. Zrób zdjęcie walizce

W razie zgubienia będzie łatwiej ją opisać obsłudze. Jej wygląd zewnętrzny, wielkość i kolor to podstawowe informacje dla osób szukających twojego bagażu.

7. Daj pracownikom lotniska odpowiedni czas na dostarczenie bagażu do samolotu

Oni naprawdę mają tego czasu niewiele i robią, co mogą, ale niestety wiele błędów rodzi się w pośpiechu. Bądź na lotnisku wcześniej i odpraw bagaż jak najszybciej, najlepiej 1-1,5h przed odlotem. Unikaj również połączeń, przy których czas przesiadki jest bardzo krótki (minimalnie 1h, najlepiej 2h).

8. Znaki szczególne mile widziane

Twoją walizkę powinno być łatwo rozpoznać i zauważyć. Jasnoniebieska walizka będzie się rzucała w oczy, zarówno na karuzeli, jak i w magazynie. Będzie też ją łatwiej opisać! Możesz wybrać wzorzystą lub założyć na nią specjalny kolorowy pokrowiec. Jednak nawet oklejenie walizki kolorową taśmą do pakowania (oryginalne i skuteczne) lub zawiązanie tęczowej apaszki będzie działało na twoją korzyść. Unikaj czerwonej wstążki na uchwycie – wszyscy wpadają na ten pomysł!

Na podstawie informacji prasowej Travel Channel

