Dzisiaj mamy dla was zestawienie 10 hoteli, które gościły Agenta 007 podczas jego filmowych przygód. Od Meksyku, gdzie kręcono sceny z najnowszej części Jamesa Bonda – "Spectre", której premiera odbędzie się już jutro, po hotel w Czechach, Turcji czy Indiach z innych części filmu.

Hotele, które gościły najsłynniejszego agenta wszechczasów:

"Spectre" - Hotel Gran Ciudad de Mexico - Miasto Meksyk (Meksyk)

Hotel Gran Ciudad znajduje się w mieście Meksyk. Już przy wejściu uwagę zwraca nietypowy szklany dach skonstruowany techniką Tiffany’ego oraz wiszące z niego ciężkie żyrandole. Hotel usytuowany jest w zabytkowym budynku. Pokoje również urządzone są z przepychem: lustra ze złotą ramą czy tapicerowane meble nadają miejscu wzniosły charakter. W "Spectre" Daniel Craig, jako James Bond korzysta z tych luksusów ze swoją meksykańska dziewczyną.

"Skyfall" - Cirigan Palace Kempinski - Istambuł (Turcja)

Ten pięciogwiazdkowy hotel znajduje się po europejskiej stronie Cieśniny Bosfor. Obiekt mieści się w pobliżu wielu zabytków Istambułu. Wyłożony marmurem korytarz wita gości tego luksusowego hotelu. Elegancki styl odnajdziemy również w pokojach i apartamentach urządzonych meblami z ciemnego dębu. To w tym hotelu odbyła się również konferencja prasowa rozpoczynająca zdjęcia do tej części filmu, w której Daniel Craig wcielający się w Jamesa Bonda wystąpił ze swoją filmową partnerką Naomie Harris.

"Casino Royal" - Grandhotel Pupp - Karłowe Wary (Czechy)

Zabytkowy grand hotel w Karłowych Wałach został wybudowany w 1701 roku. Żyrandole, eleganckie boazerie i cenne, piękne antyki nadają miejscu wzniosłego charakteru, podkreślając luksus pięciogwiazdkowego hotelu. W 2006 roku Craig, który wcielił się w rolę Jamesa Bonda przebywał właśnie w tym hotelu – w "Casino Royal" widzimy Bonda i jego dziewczynę Evę Green siedzących w holu. W kolejnej scenie widzimy parę podczas kolacji w luksusowej restauracji hotelowej.

"Casino Royal" - Belmond Hotel Cipriani - Wenecja (Włochy)

Pochodzący z XVI wieku pięciogwiazdkowy hotel Belmond Hotel Cipriani znajduje się na małej weneckiej wyspie, Giudecca. Posiada 79 lukusowych pokoi urządzonych w klasycznym stylu weneckim, z zabytkowymi meblami i obrazami. W tym hotelu nocowały takie gwiazdy jak Tom Hanks, Uma Thurman i Jennifer Lopez.

"Jutro nie umiera nigdy" - Hotel Atlantic Kempinski - Hamburg (Niemcy)

Ten luksusowy hotel znajdujący się w przepięknej inscenizacji nad jeziorem Alster w Hamburgu, przyjmuje gości od ponad 100 lat. Pokoje i apartamenty są urządzone w czterech różnych stylach inspirowanych kontynentami: Afryką, Europą, Ameryką i Azją – wyposażone w stylowe fotele i miękkie dywany. To tutaj, w jednej ze scen James Bond, w którego rolę wcielił się Pierce Brosnan wspina się na dach Hotelu Atlantic, próbując oswobodzić się z uścisku Hitmana.

"Golden Eye" - Hotel The Langham London - Londyn (Wielka Brytania)

The Langham London został otwarty w 1865 roku i ma za sobą długą tradycję. Urządzone z przepychem pokoje posiadają duże łóżka, piękne dywany i elegancki wystrój. W tym hotelu nocowali Mark Twain i Oskar Wilde.

"Nigdy nie mów nigdy" British Colonial Hilton Nassau Hotel (Nassau, Bahamy)

British Colonial Hilton Nassau przyjmuje gości hotelowych na Bahamach przy prywatnej, piaszczystej plaży. Hol i restauracje zdobią mozaiki, malowidła ścienne i lampy szlachetne w stylu kolonialnym. W pokojach znajdziemy eleganckie, nowoczesne meble. Subtelne kolory, takie jak brąz, beż, czy biel, które nadają miejscu szyku.

"Ośmiorniczka“ - Hotel Taj Lake Palace - Udaipur (Indie)

Lake Palace jest usytuowany na indyjskim jeziorze Pichola w Udaipur. Sam hotel wykonany jest z eleganckiego marmuru. W budynku znajduje się 83 luksusowych pokoi i apartamentów – na ścianach znajdziemy indyjskie ozdoby i kolorowe murale. W filmie "Ośmiorniczka" z 1983 z Rogerem Moorem wcielającym się w rolę Agenta 007 hotel posłużył jako schronienie dla dziewczyny Bonda.

"Szpieg, który mnie kochał“ - Hotel Cala di Volpe - Sardynia (Włochy)

Otoczony zielenią Cala di Volpe znajduje się nad brzegiem Morza Śródziemnego. Ten romantycznie usytuowany hotel posiada 124 pokoje, a każdy z nich jest indywidualnie urządzony w szlachetnych, kolorowych, włoskich płytkach i jasnych meblach. W hotelu znajdziemy również nowoczesne centrum spa i rekreacji.

"Człowiek ze złotym pistoletem" - Hotel The Peninsula - Hong Kong (Chiny)

The Peninsula to elegancki hotel w Hong Kongu na skraju Victoria Harbour – z hotelu roztacza się widok na Victoria Harbour. Wnętrze budynku to mieszkanka orientalnego szyku z nowoczesnym luksusem i dziedzictwem kulturowym. W hotelu goście znajdą elegancką restaurację “Felix".

Na podstawie informacji prasowej trivago.pl

