Ferie zimowe w 2023 roku rozpoczną się 16 stycznia, a zakończą 26 lutego. Ministerstwo Edukacji przedstawiło następujące terminy dla poszczególnych województw:

16 – 29 stycznia 2023 r. – woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia – 5 lutego 2023 r. – woj. podlaskie, warmińsko – mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2023 r. – woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

13 – 26 lutego 2023 r. – woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Gdzie najlepiej wybrać się z dzieckiem na ferie? Oto mój wybór.

Spis treści:

Karpacz to niewielkie malownicze miasteczko położone w samym sercu Karkonoszy, które zarówno latem, jak i zimą wprost tętni życiem. Turyści pokochali je za piękne położenie, znakomite trasy narciarskie oraz moc atrakcji dla małych i dużych.

Ci, dla których ferie oznaczają przede wszystkim szaleństwo na stoku muszą koniecznie odwiedzić stację narciarską Winterpol Karpacz Biały Jar z kolejką linową. To aż 3 oświetlane i dośnieżane trasy o dł. 600 m, 800 m i 1 100 m, a dla najmłodszych przedszkole narciarskie z wyciągiem dywanowym o dł. 50 m. Jeśli nie mamy własnego sprzętu, bez problemu wypożyczymy tu narty i deski snowboardowe. Na miejscu znajduje się też szkoła jazdy. Dla początkujących przygotowano bogatą ofertę zajęć indywidualnych i grupowych.

Jeśli nie mamy ochoty na narty, możemy też pojeździć na sankach w Centrum Rekreacji i Sportu „Kolorowa”. Dwuosobowe sanki pomieszczą dziecko i rodzica, a odpowiedni profil toru saneczkowego zapewni bezpieczeństwo i uniemożliwi wypadnięcie sanek z rynny.

Ci, którzy od sportów zimowych wolą spokojniejsze atrakcje, również znajdą tu coś dla siebie. Dzieci z pewnością będą zachwycone podziemną multimedialną ekspozycją „Karkonoskie tajemnice”, Miejskim Muzeum Zabawek, czy Parkiem Bajek, gdzie przy specjalnych budkach można wysłuchać najpopularniejszych baśni i legend. Najmłodsi będą mogli nacieszyć oko wystawą klocków lego, ci nieco starsi zaś słynną świątynią Wang, czyli obowiązkowym punktem wycieczki do Karpacza.

fot. Świątynia Wang w Karpaczu/ Adobe Stock, bbsferrari

Niekwestionowanym liderem jeśli chodzi zimowe kurorty, jest oczywiście Zakopane. W czasie ferii jest tam jednak dość tłoczno, a nie każdy lubi przeciskać się z dzieckiem w tłumie. Zamiast do Zakopanego możemy więc wybrać się z rodziną do pobliskiej Białki Tatrzańskiej.

Ta niewielka miejscowość podhalańska położona w sąsiedztwie równie kameralnej Bukowiny Tatrzańskiej to idealne miejsce dla miłośników nart. Znajduje się tutaj kilka ośrodków narciarskich i wyciągi takie jak Zebra, Kaniówka czy Wierch Horników. Białka to także znakomite miejsce, by rozpocząć swoją przygodę z narciarstwem biegowym. Na górskiej grani pomiędzy Jankulowskim Wierchem a Koletnicą Białczańską wytyczono pięć łagodnych pętli. Ich długość wynosi od 1250 do 4380 metrów (łącznie blisko 14 km), a różnica poziomów mieści się w przedziale 30-62 m.

Po aktywnym wypoczynku warto dać sobie czas na relaks. Termy Bania, z których słynie Białka Tatrzańska to miejsce, którym będą zachwycone zarówno dzieci, jak i dorośli. Gdy na dworze mróz da nam się we znaki, z przyjemnością zanurzymy się w wodzie o temperaturze od 34°C do 38°C. W strefie Zabawy na najmłodszych czekają całoroczne zjeżdżalnie, karuzele wodne, armatki i kaskady, basen ze sztuczną falą, a także grota z gejzerem i najprawdziwszy wodospad. Ci starsi powinni odwiedzić Ruską banię, saunę fińską, łaźnię parową oraz groty solne.

fot. Termy Bania w Białce Tatrzańskiej/ Adobe Stock, marcin jucha

Ciekawą alternatywą dla wyjazdu w góry jest Sandomierz, czyli miasteczko dobrze wszystkim znane z serialu „Ojciec Mateusz”. Znajdziemy tu zresztą muzeum poświęcone słynnemu księdzu- detektywowi, liczne pamiątki dla fanów produkcji, a nawet Dworek Ojca Mateusza, czyli hotel z restauracją znajdujący się w bliskim sąsiedztwie malowniczej Winnicy Dominikańskiej.

Tuż obok znajduje się Zamek Królewski z Muzeum Okręgowym i piękna sandomierska starówka z prostokątnym rynkiem. Starsze dzieciaki zaciekawi na pewno Podziemna Trasa Turystyczna, czyli rozciągający się pod staromiejskimi kamienicami system piwnic i tuneli, gdzie wysłuchać można ciekawych legend sięgających czasów najazdów Tatarskich z XIII w. Ci młodsi niezapomniane chwile przeżyją w JuraParku w Bałtowie, który znajduje się ok. 50 km na północ od Sandomierza. Główną atrakcją parku są naturalnej wielkości rekonstrukcje dinozaurów, które podziwiać można, wybierając się na spacer po kompleksie. Na miejscu odwiedzimy także Muzeum Dinozaurów, Zwierzyniec Bałtowski, Park Miniatur oraz wesołe miasteczko. Jeśli nie wyobrażamy sobie ferii bez nart, to na terenie JuraParku znajdziemy też… stok narciarski.

Będąc w Sandomierzu, warto odwiedzić znajdujący się w okolicy zamek Krzyżtopór w Ujeździe, a w zasadzie jego ruiny. To niesamowite miejsce będące niegdyś jedną z największych tego typu budowli w Europie, robi ogromne wrażenie. Jest tu mnóstwo miejsca do biegania i odkrywania tajemniczych przejść i tuneli, a to z pewnością spodoba się najmłodszym.

fot. Rynek w Sandomierzu/ Adobe Stock, Senatorek

Wieliczka to przede wszystkim Kopalnia soli, czyli ekscytująca wyprawa pod ziemię. Można tu zobaczyć wykute w soli komory, w tym najpiękniejszą z nich kaplicę św. Kingi, a także podziemne jeziora i solne rzeźby. Zwiedzanie kopalni może być ciekawą przygodą dla całej rodziny, jednak najlepiej wybrać się tam ze starszymi dziećmi. Trasa z przewodnikiem ma bowiem długość 3 kilometrów i trwa blisko 3 godziny. Dodatkowo po drodze zwiedzający pokonują aż 800 schodów, co dla młodszych dzieci może być zbyt męczące. Polecam wybrać program zwiedzania przeznaczony dla rodzin, np. Śladami Legend. Na miejscu można zjeść obiad lub napić się kawy w znajdującej się 125 m pod ziemią Karczmie Górniczej lub w Bistro Posolone.

Z młodszymi dziećmi śmiało można wybrać się za to do Tężni Solankowej. Wizyta w tym miejscu przynosi relaks i odprężenie, a przede wszystkim pomaga oczyścić drogi oddechowe, w tężni powstaje bowiem naturalny aerozol solny, przypominający ten znad morza. To idealne miejsce dla alergików i mieszkańców wielkich miast, gdzie trudno o czyste powietrze. Ciekawym jego elementem jest wieża widokowa o wysokości 22 metrów, z której można podziwiać panoramę parku.

Z Wieliczki warto zrobić sobie wycieczkę do pobliskiego Krakowa. W dawnej stolicy Polski znajdziemy wiele ekscytujących atrakcji dla dzieci, m.in. Zoo w Lesie Wolskiego, czy History Land, gdzie obejrzymy ogromne interaktywne makiety zbudowane w całości z klocków Lego i przedstawiające najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju. Trafimy tu na rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem, obrony Jasnej Góry, zobrazowanie osady w Biskupinie i wiele innych. Miejsce to z pewnością rozbudzi wyobraźnię i przekaże dzieciakom solidną dawkę wiedzy.

fot. Kopalnia soli w Wieliczce/ Adobe Stock, Gerald Villena

Na ferie zimowe warto także pojechać na Warmię. To region o bogatej historii, pełen zamków i –podobnie jak pobliskie Mazury – jezior. W odległości zaledwie kilkunastu kilometrów od Lidzbarka Warmińskiego znajdują się dwa zbiorniki – jezioro Wielochowskie i jezioro Symsar, gdzie przy odpowiedniej pogodzie można spróbować wędkarstwa podlodowego.

Ogromną atrakcją Lidzbarka Warmińskiego jest gotycki Zamek Biskupów Warmińskich, w którym niegdyś rezydował sam Ignacy Krasicki. Dziś znajduje się tutaj muzeum oraz hotel z restauracją i spa, gdzie warto zajrzeć na relaksacyjny masaż czy zabieg na twarz i ciało. Dzieciom natomiast polecam otwarte kilka lat temu Termy Warmińskie, czyli jedno z nielicznych miejsc w północnej Polsce, które wykorzystuje zdrowotne właściwości wód termalnych. Dla najmłodszych przygotowano brodzik z fontanną, armatkami wodnymi i statkiem do zabawy, dla nieco starszych dzieci zaś basen uniwersalny z wodospadem oraz grotą i oczywiście zjeżdżalnie.

Niedaleko Term można również pojeździć na nartach. Ośrodek Sportów Zimowych Krzyżowa Góra wyposażony jest w dwa wyciągi, kilka tras narciarskich o różnym stopniu trudności (w tym trasę narciarstwa biegowego), a także liczący 450 m tor saneczkowy. Po szaleństwie na stoku dobrym pomysłem będzie udać się do pobliskiej Tężni solankowej, a stamtąd na spacer po malowniczym parku w dolinie Symsarny.

Jeśli mamy ochotę na wycieczki po okolicy ciekawe miejsca dla dzieci to także: Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie, Warmiolandia, a także zamek w Reszlu.

fot. Zamek w Lidzbarku Warmińskim/ Adobe Stock, Janusz Lipiński

