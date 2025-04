Dzieciaki kochają zimę, szczególnie taką ze śniegiem po kostki i szaleństwem na mrozie. Nic nie sprawia im wtedy takiej radości jak wojna na śnieżki, wskakiwanie w puchate zaspy, bądź też zjeżdżanie na sankach z osiedlowej górki. Szczególną atrakcją jest dla nich nauka jazdy na nartach lub snowboardzie na prawdziwym górskim stoku. Taka zimowa wyprawa to jednak wielkie wyzwanie organizacyjne dla rodziców.

Reklama

Jak wybrać odpowiedni wyjazd zimowy z dzieckiem?

W zależności od tego, w jakim wieku są Wasze pociechy i czy wcześniej miały do czynienia ze sportami zimowymi, musisz na wstępnie określić odpowiednie miejsce i charakter wyjazdu. Taki dylemat miał jeden z użytkowników Podajdalej.pl, który zwrócił się z prośbą do innych i otrzymał taką wskazówkę: Jeśli i Wy z Żoną chcecie pojeździć, to obawiam się, że nie ominą Was miejsca raczej ludne.

Jeśli w tym roku stawiacie raczej na rozwój narciarski dzieciaków, to polecałbym Gorce - jest tam kilka niedużych wyciągów w różnych miejscach, gdzie można spokojnie puścić dzieciaki (np. Szczawa, Rabka, Lubomierz). Poza tym Gorce są ciągle mało popularne, więc dość puste.

Ja tam jeżdżę od kilkunastu lat (nie tylko na narty) i bardzo sobie chwalę. (franek.wardenber)

Zobacz też : Gdzie się wybrać z dzieckiem na ferie zimowe?

Aby mieć pewność odpowiedniego wyboru miejsca, które zaspokoi potrzeby wszystkich uczestników wyjazdu – zarówno Wasze, jak i Waszych maluchów, należy sprawdzić kilka miejsc w Internecie, chociażby po to, aby porównać oferty cenowe i różne udogodnienia na miejscu. Wiele biur podróży posiada także ciekawe możliwości wyjazdowe dla rodziców z dziećmi, dlatego może warto zapoznać się z również z ich ofertą.

W zależności od tego, czy zamierzacie sami udzielać dzieciakom wskazówek, czy też planujecie wynająć profesjonalnego instruktora lub zapisać je do szkółki narciarskiej, sprawdźcie koniecznie dostępność takich opcji.

A gdy już wszystko będzie ustalone, z pewnością i Wam i najmłodszym pobyt usprawni wcześniejsze wspólne zaplanowanie wyjazdu i przygotowań do niego – zakupów oraz pakowania.

Co ze sobą zabrać na zimowy wyjazd z dzieckiem?

Przechodzimy do kwestii najważniejszej zaraz po ustaleniu szczegółów organizacyjnych, czyli zabrania ze sobą odpowiedniego bagażu. W zależności od środku transportu, którym będziecie docierać na miejsce, oszacujcie ilość, jaką będziecie mogli ze sobą zabrać. Najważniejszy oczywiście jest sprzęt, choć jeśli nie posiadacie własnego, możecie go wypożyczyć na miejscu.

Upewnijcie się jednak przed wyjazdem, czy na pewno będzie taka możliwość – być może będzie trzeba go wcześniej zarezerwować.

A teraz lista rzeczy niezbędnych, które muszą się znaleźć w Waszej walizce, szczególnie w kontekście dzieciaków:

1. Ubrania, ubrania i jeszcze raz ubrania – przede wszystkim nieprzemakalny kombinezon, bądź kurtka i spodnie. Konieczne będą także rękawiczki i buty oraz kilka par ciepłych skarpet. Warto się także zastanowić nad specjalną termiczną bielizną.

2. Czekolada – aby szybko uzupełnić utraconą w czasie śnieżnych szaleństw energię

3. Krem z filtrem – jak wszyscy wiemy, słońce potrafi w górach mocno przygrzewać

4. Termos – najlepiej nietłukący się, będzie można zabrać w nim na stok ciepłą herbatę

5. Apteczka albo kosmetyczka – powinny się w niej znajdować podstawowe leki przeciwbólowe i na przeziębienie, woda utleniona, bandaż elastyczny, plastry opatrunkowe itp.

6. Kask – o wyborze kasku warto szczególnie pomyśleć w ramach przedwyjazdowych zakupów. Porady w tym zakresie udzielił jeden z użytkowników:

Kask powinien być nie tylko bezpieczny, ale i wygodny tzn. nie może gnieść w uszy ani odparzać policzków, czy gnieść w brodę/pod brodą. Jeśli będzie wygodny i ładny (rzecz gustu dziecięcego) chętniej będzie noszony. W kwestii bezpieczeństwa najważniejsze jest to by kask się nie poruszał na głowie (nie przemieszczał inaczej jak tylko z ruchem głowy). Ważne jest przypomnienie, że pod kask nie wolno zakładać czapki - czapka powoduje poślizg i kask się porusza. Jeśli nie zakładamy czapki, ważne jest by kask był wiatroszczelny i wodoodporny - tak by chronił głowę przed zmarznięciem. (franek.wardenber)

7. Książki lub zabawki – aby dzieciaki nie nudziły się w czasie podróży lub gdyby w trakcie wyjazdu z jakiegoś powodu musiały zostać z jednym rodziców w hotelu, czy pensjonacie, warto zabrać ze sobą ich ulubione zabawki, książki, bądź też grę.

Zobacz też : Jak przygotować apteczkę?

A zatem do dzieła, możecie zaczynać planować!

Reklama

Artykuł pochodzi z materiałów prasowych Podajdalej.pl