Można odnieść wrażenie, że w tym roku lato w Polsce zaczęło się dosyć szybko i intensywnie. Po chwilowym ochłodzeniu Polacy mieli nadzieję na odrobinę wytchnienia, ale nic bardziej mylnego.

Chociaż w tym tygodniu nadal można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, nawet w połączeniu z gradem, to w kolejnym tygodniu Polaków czekają gwałtowne zmiany. Mimo że w poniedziałek obejdzie się bez upału, to już w ciągu kolejnych dwóch dni słupki rtęci przekroczą 30 stopni. W środę wyjątkowo upalnie będzie na wschodzie kraju, w centrum oraz na południu. Jak podają meteorolodzy, na Warmii i Mazowszu można bowiem spodziewać się nawet do 34 stopni!

We wtorek od zachodu zacznie napływać zimny front, co grozi też gwałtownymi burzami. Szczególną ostrożność warto zachować w środowe popołudnie 19 czerwca.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pięciu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. W powiatach objętych żółtym alertem prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a także porywisty wiatr do 75 km/h.

W niektórych lokalizacjach można spodziewać się w najbliższy weekend gradu. Alert RCB oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą być zagrożeniem dla zdrowia i powodować straty materialne.

Należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym i organizacji imprez plenerowych. Zalecana jest wówczas wyjątkowa ostrożność. Jeśli masz taką możliwość, usuń ze swojego podwórka lub balkonu przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i unikaj otwartych przestrzeni.

