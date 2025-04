Czerwiec to idealny moment na włożenie tych ziarenek do ziemi. Posiej i patrz jak rozwija się twój magiczny ogród

Co siać w czerwcu do gruntu i do donic? To dobry moment na rośliny jednoroczne, niektóre byliny, a także część warzyw, które zbiera się pod koniec lata i jesienią. Możesz je wysiewać do skrzynek na balkonie czy tarasie, a także bezpośrednio do gruntu - w ogrodzie, tunelu i szklarni. Zobacz, co siać w czerwcu.