Co zobaczyć w Rzymie?

W zeszłym roku po raz pierwszy odwiedziłam Rzym. Wieczne Miasto, jak sama nazwa wskazuje nigdzie się nie wybiera, ale niskie ceny lotów (podobno rekordowo) skłaniają mnie do tego, by pojechać tam jeszcze raz. W Rzymie można spędzić cały tydzień i nie zobaczyć wszystkiego, ale mając krótki urlop lub po prostu weekend zdążycie zaliczyć najważniejsze elementy. A do tego, Rzym jest jedynym miastem, z którego jest tak blisko do innego... kraju ;)

Włochy znajdują się w strefie euro dlatego skłamałabym mówiąc, że wypad, nawet weekendowy do Rzymu, będzie ultra tani. Ale biorąc pod uwagę, że zaoszczędzimy na locie, koszt wyjazdu może się nieco zredukować.

Gdzie zamieszkać w Rzymie

By zaoszczędzić na metrze i autobusach najlepiej wybrać lokalizację w okolicy stacji kolejowej Termini. Stamtąd nie tylko w łatwy sposób przemieścimy się na lotnisko, ale i na piechotę dojdziemy do najważniejszych zabytków miasta. Spacer może okazać się męczący, bo jednego dnia możemy przejść kilkanaście kilometrów, ale tylko w taki sposób poczujemy magię tego miasta.

Jak zwiedzać Rzym?

Forum Romanum - fot. ONS.pl

Po zostawieniu rzeczy w hotelu swoje pierwsze kroki pokierowałam w stronę Koloseum i Forum Romanum. Tam w odległości kilkudziesięciu metrów zobaczysz ruiny najsłynniejszych budowli starożytności, tj.: Circus Maximus, Kolumnę Trajana, Łuk Konstantyna Wielkiego a także Palatyn. Wzgórze, które wg tradycji uznawane jest za miejsce narodzin miasta. Zaraz przy ruinach Forum Romanum znajduje się muzeum sztuki współczesnej z fantastycznymi zbiorami i wystawami czasowymi.

Spacer po Rzymie

W tej samej okolicy znajduje się Ołtarz Narodów, czyli wielka renesansowa budowla górująca nad Placem Weneckim. Stamtąd kierując się ulicą Via del Corso w górę dojdziemy do jednego z najpiękniejszych miejsce w Europie - Fontanny di Trevi. Niezależnie od pory dnia otaczać was będzie tłum turystów, jednak nie będziecie mieli najmniejszego problemu, by wrzucić do fontanny monetę lub zrobić sobie zdjęcie. W okolicy znajdziecie fantastyczne lodziarnie!

Fontanna di Trevi - fot. ONS.pl

Wycieczka do Watykanu

Jeśli wybieracie się do Muzeów Watykańskich musicie pamiętać, że są one zamknięte w niedziele. Dlatego jeśli wybieracie się na mszę z papieżem (niedzielny Anioł Pański o 1200) to zaplanujcie inaczej zwiedzanie miasta.

Do Watykanu możecie dostać się metrem (nie polecam, bo tłum jest niemiłosierny), ale również spacerem. Najlepiej do Watykanu przejść przez Most Świętego Anioła. Mijając twierdzę, zamek Św. Anioła dojdziemy na Pl. Świętego Piotra. By wejść na teren Watykanu musimy minąć bramki, co jest równoznaczne ze staniem w kolejce. Wszystko jednak idzie w miarę sprawnie.

Most Św. Anioła z Bazyliką Św. Piotra w tle- fot. Fotolia

Obchodząc mury Watykanu w prawą stronę od Placu dojdziemy do wejścia do muzeum. Tam kolejka może bardziej przerazić, dlatego warto zakupić bilet wcześniej przez internet, tym samym ominiemy kolejki do kas. Koszt wejściówki to ok. 18 euro.

Na zwiedzanie muzeum należy przeznaczyć ok. 3-4h. Same korytarze robią wrażenie! Zaś największe robi fresk Michała Anioła "Stworzenie Adama", który znajduje się w Kaplicy Sykstyńskiej. Traficie tam idąc po strzałkach, więc nie ma mowy o zagubieniu się.

Muzeum w Watykanie - fot. ONS.pl

W drodze powrotnej z Watykanu warto przejść (ponownie Mostem Św. Anioła) na Plac Navona. Tam polecam by usiąść w jednej z licznych kawiarni lub restauracji i odpocząć podziwiając klimat miasta. Niestety ceny są tam nieco wyższe niż w mniej komercyjnych częściach Rzymu.

Piazza Navona - fot. ONS.pl

Stamtąd jest już chwila, by dojść na słynny plac Campo De Fiori. Jeśli wybierzecie się tam z samego rana zobaczycie wspaniały, typowo włoski targ. Świeże ryby, owoce morza, wyroby rękodzielnicze, przyprawy. Całość przyprawi was o fantastyczny zawrót głowy.

Campo de Fiori - fot. ONS.pl

Spacerując po Rzymie niemal w każdym miejscu znajdziecie zabytki, które przypominają o dorobku naszej cywilizacji. Idąc w górę miasta, od wyżej wspomnianych placów, dotrzemy na Pole Marsowe, na którym stoi kultowa świątynia - Panteon. Oprócz niej, w Rzymie warto zobaczyć również Schody Hiszpańskie i Kościół Santa Maria Maggiore. Wbrew pozorom wszystkie te elementy jesteście w stanie zobaczyć podczas intensywnie zaplanowanego weekendu.

Panteon - fot. Fotolia

Jeśli planujecie dłuższy urlop w Rzymie zachęcam wycieczkę do Neapolu. Stamtąd można przemieścić się do Pompei w zaledwie kilkadziesiąt minut pociągiem. Miejscowość zniszczona w 79 roku przez erupcję Wezuwiusza robi wrażenie. Jeśli zdecydujecie się na wycieczkę do Neapolu i Pompei z Rzymu kupcie wcześniej bilety przez internet. Zapłacicie za nie o połowę mniej niż na miejscu.

Gdzie zjeść w Rzymie?

Rzym to wbrew pozorom miejsce, gdzie wcale jakość i smak nie równa się z cenami. Sama nie byłam zachwycona jedzeniem. Jednak biorąc moje doświadczenie możecie wybrać się do restauracji Angelino "ai Fori" dal 1947 znajdującej się zaraz obok Koloseum. Ceny zbliżone do polskich, a jedzenie fantastyczne. Zaś wieczorem najlepiej stołować się w okolicach Fontanny di Trevi. Mnóstwo klimatycznych knajpek i kawiarni, a jak będziecie miały szczęście to traficie na miejsce z widokiem na fontannę. Polecam!